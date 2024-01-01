Альтернативи - Paiger
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial — це платформа для курування вмісту та цифрової комунікаційної платформи, яка дає змогу професіоналам із фінансових послуг, продавцям, фахівцям із професійних послуг та іншим впевнено та цілеспрямовано взаємодіяти в соціальних мережах та на інших цифрових комунікаційних платформах. Ми має...
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial — це платформа захисту інтересів працівників, яка перетворює працівників на впливових осіб, дозволяючи їм легко створювати та ділитися автентичним контентом. Деякі з найефективніших організацій у світі, включно з Qualtrics, Meta та Highspot, є клієнтами EveryoneSocial, які довіряють н...
Seenit
seenit.io
Ми допомагаємо компаніям створювати відео з їхніми співробітниками. За допомогою відеоплатформи Seenit, створеної співробітниками, ви можете збирати, редагувати та ділитися відео в одному місці. Залучайте, залучайте та утримуйте найкращі таланти за допомогою відео для співробітників. Створено для бр...
Visibly
visibly.io
У світі, який споживає продукти, послуги та робочі місця на основі усної інформації, організації повинні надавати винятковий досвід тим, хто шукає роботу, співробітникам, клієнтам, партнерам і випускникам. Завдяки одній уніфікованій платформі Visibly об’єднує залучених та поінформованих співробітник...
Please Share
pleaseshare.co
Будь ласка, поділіться, рішення для захисту інтересів працівників, створене спеціально для Slack, — це найшвидший і найпростіший спосіб для працівників ділитися схваленими новинами та оголошеннями та взаємодіяти з ними! Компанії будь-якого розміру та галузі можуть використовувати зручність, всюдисущ...
Brandpad
brandpad.io
Brandpad — це бренд-платформа, де дизайн-студії та власники брендів стандартизують свої бренди. Все від створення до спільного використання та використання в одному спеціальному місці в хмарі. Доступний для всіх учасників, чудово розроблений вами.
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social – це компанія, що розробляє програмне забезпечення для керування соціальними медіа, яка надає інструменти для розширення можливостей маркетологів у регульованих галузях для керування органічним вмістом соціальних медіа та платною рекламою в соціальних мережах на одній платформі. Denim S...
SoAmpli
soampli.com
SoAmpli — це відзначена нагородами платформа SaaS для маркетингу та продажів. Завдяки гарному та зручному інтерфейсу SoAmpli допомагає компаніям перетворити свою команду продажів на зірок соціальних продажів, збільшуючи продажі та посилюючи бренди. Платформа SoAmpli полегшує створення централізовано...
MarketBeam
marketbeam.io
Безпечна та сумісна платформа соціальних мереж. Співробітники діляться корпоративним контентом у власних мережах, щоб розширити охоплення соціальних мереж, підняти бренд і виховувати потенційних клієнтів у соціальних мережах. Ми єдина платформа, розроблена спеціально для компаній, які працюють у жор...
BeAmbassador
be-ambassador.com
Поширюйте свій бренд у соціальних мережах за допомогою найкращого оратора: ваших співробітників. Думка співробітників є найвпливовішим голосом компанії в соціальних мережах. Однак як залучити цей цінний актив до стратегії бренду в соціальних мережах? BeAmbassador — це платформа SaaS, яка дозволяє зб...
Advocacy
advocacy.socialpubli.com
Хто краще, ніж ваші співробітники та колеги, може говорити про ваш бренд? SocialPubli Advocacy — це інструмент корпоративної комунікації, за допомогою якого компанія може запросити своїх співробітників і партнерів поширювати комунікації бренду через власні соціальні мережі. Компанія може створювати ...
Social HorsePower
socialhp.com
Перетворіть своїх співробітників на своїх найпотужніших захисників за допомогою SocialHP (SHP). Якщо ви прагнете збільшити прибутки, привернути більше уваги до вмісту вашої компанії або залучити до команди більше висококваліфікованих співробітників, SHP допоможе вам досягти ваших професійних цілей. ...
Swaybase
swaybase.com
Програмне забезпечення Employee Advocacy майже не змінилося з початку 2010-х років. Ти заслуговуєш на краще. Swaybase — це сучасне програмне забезпечення для захисту інтересів співробітників, яке вашим колегам справді сподобається використовувати. Вбудовані вірусні функції, гейміфікація, персоналіза...
PostBeyond
postbeyond.com
PostBeyond — це платформа захисту інтересів працівників і соціальних продажів, на якій маркетологи можуть активізувати та залучити співробітників до обміну вмістом у своїх соціальних мережах від імені свого бренду. Наше бачення полягає в тому, щоб надати компаніям можливість безстрашно розвивати сво...
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP – це платформа захисту інтересів співробітників, розроблена для того, щоб допомогти вам досягти бізнес-результатів, полегшивши обмін вмістом у соціальних мережах. Наша платформа дає нашим менеджерам Gaggle можливість підбирати вміст, яким їхні співробітники можуть поділитися. Ми також вико...
Sociabble
sociabble.com
Sociable пропонує першокласні мобільні корпоративні рішення для внутрішньої комунікації, захисту прав і залучення працівників. Програмне забезпечення як послуга (SaaS), наша платформа об’єднує вміст, отриманий з офіційних каналів компанії (соціальні мережі, веб-сайти компанії тощо) і платформ курато...
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 — це платформа захисту інтересів працівників №1, яка допомагає вашим співробітникам стати впливовими. Адвокація співробітників впливає на всі сфери вашого бізнесу, від маркетингу та продажів до HR та підбору персоналу. Отже, незалежно від того, чи хочете ви збільшити охоплення та залученість, ...
ClearView Social
clearviewsocial.com
Clearview Social — це найпростіший спосіб збільшити трафік вашого бренду в соціальних мережах. Чи знаєте ви, що 52% споживачів більше довіряють співробітникам компанії, ніж самій компанії чи бренду? Зробіть так, щоб ваші професіонали ділилися в LinkedIn одним клацанням миші за допомогою програмного ...
GoodSeeker
goodseeker.com
SaaS для збору історій співробітників, відгуків клієнтів для підбору персоналу, маркетингу та вдячності співробітників.