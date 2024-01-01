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Альтернативи - Paiger

Seismic LiveSocial

Seismic LiveSocial

livesocial.seismic.com

LiveSocial — це платформа для курування вмісту та цифрової комунікаційної платформи, яка дає змогу професіоналам із фінансових послуг, продавцям, фахівцям із професійних послуг та іншим впевнено та цілеспрямовано взаємодіяти в соціальних мережах та на інших цифрових комунікаційних платформах. Ми має...

EveryoneSocial

EveryoneSocial

everyonesocial.com

EveryoneSocial — це платформа захисту інтересів працівників, яка перетворює працівників на впливових осіб, дозволяючи їм легко створювати та ділитися автентичним контентом. Деякі з найефективніших організацій у світі, включно з Qualtrics, Meta та Highspot, є клієнтами EveryoneSocial, які довіряють н...

Seenit

Seenit

seenit.io

Ми допомагаємо компаніям створювати відео з їхніми співробітниками. За допомогою відеоплатформи Seenit, створеної співробітниками, ви можете збирати, редагувати та ділитися відео в одному місці. Залучайте, залучайте та утримуйте найкращі таланти за допомогою відео для співробітників. Створено для бр...

Visibly

Visibly

visibly.io

У світі, який споживає продукти, послуги та робочі місця на основі усної інформації, організації повинні надавати винятковий досвід тим, хто шукає роботу, співробітникам, клієнтам, партнерам і випускникам. Завдяки одній уніфікованій платформі Visibly об’єднує залучених та поінформованих співробітник...

Please Share

Please Share

pleaseshare.co

Будь ласка, поділіться, рішення для захисту інтересів працівників, створене спеціально для Slack, — це найшвидший і найпростіший спосіб для працівників ділитися схваленими новинами та оголошеннями та взаємодіяти з ними! Компанії будь-якого розміру та галузі можуть використовувати зручність, всюдисущ...

Brandpad

Brandpad

brandpad.io

Brandpad — це бренд-платформа, де дизайн-студії та власники брендів стандартизують свої бренди. Все від створення до спільного використання та використання в одному спеціальному місці в хмарі. Доступний для всіх учасників, чудово розроблений вами.

Denim Social

Denim Social

denimsocial.com

Denim Social – це компанія, що розробляє програмне забезпечення для керування соціальними медіа, яка надає інструменти для розширення можливостей маркетологів у регульованих галузях для керування органічним вмістом соціальних медіа та платною рекламою в соціальних мережах на одній платформі. Denim S...

SoAmpli

SoAmpli

soampli.com

SoAmpli — це відзначена нагородами платформа SaaS для маркетингу та продажів. Завдяки гарному та зручному інтерфейсу SoAmpli допомагає компаніям перетворити свою команду продажів на зірок соціальних продажів, збільшуючи продажі та посилюючи бренди. Платформа SoAmpli полегшує створення централізовано...

MarketBeam

MarketBeam

marketbeam.io

Безпечна та сумісна платформа соціальних мереж. Співробітники діляться корпоративним контентом у власних мережах, щоб розширити охоплення соціальних мереж, підняти бренд і виховувати потенційних клієнтів у соціальних мережах. Ми єдина платформа, розроблена спеціально для компаній, які працюють у жор...

BeAmbassador

BeAmbassador

be-ambassador.com

Поширюйте свій бренд у соціальних мережах за допомогою найкращого оратора: ваших співробітників. Думка співробітників є найвпливовішим голосом компанії в соціальних мережах. Однак як залучити цей цінний актив до стратегії бренду в соціальних мережах? BeAmbassador — це платформа SaaS, яка дозволяє зб...

Advocacy

Advocacy

advocacy.socialpubli.com

Хто краще, ніж ваші співробітники та колеги, може говорити про ваш бренд? SocialPubli Advocacy — це інструмент корпоративної комунікації, за допомогою якого компанія може запросити своїх співробітників і партнерів поширювати комунікації бренду через власні соціальні мережі. Компанія може створювати ...

Social HorsePower

Social HorsePower

socialhp.com

Перетворіть своїх співробітників на своїх найпотужніших захисників за допомогою SocialHP (SHP). Якщо ви прагнете збільшити прибутки, привернути більше уваги до вмісту вашої компанії або залучити до команди більше висококваліфікованих співробітників, SHP допоможе вам досягти ваших професійних цілей. ...

Swaybase

Swaybase

swaybase.com

Програмне забезпечення Employee Advocacy майже не змінилося з початку 2010-х років. Ти заслуговуєш на краще. Swaybase — це сучасне програмне забезпечення для захисту інтересів співробітників, яке вашим колегам справді сподобається використовувати. Вбудовані вірусні функції, гейміфікація, персоналіза...

PostBeyond

PostBeyond

postbeyond.com

PostBeyond — це платформа захисту інтересів працівників і соціальних продажів, на якій маркетологи можуть активізувати та залучити співробітників до обміну вмістом у своїх соціальних мережах від імені свого бренду. Наше бачення полягає в тому, щоб надати компаніям можливість безстрашно розвивати сво...

GaggleAMP

GaggleAMP

gaggleamp.com

GaggleAMP – це платформа захисту інтересів співробітників, розроблена для того, щоб допомогти вам досягти бізнес-результатів, полегшивши обмін вмістом у соціальних мережах. Наша платформа дає нашим менеджерам Gaggle можливість підбирати вміст, яким їхні співробітники можуть поділитися. Ми також вико...

Sociabble

Sociabble

sociabble.com

Sociable пропонує першокласні мобільні корпоративні рішення для внутрішньої комунікації, захисту прав і залучення працівників. Програмне забезпечення як послуга (SaaS), наша платформа об’єднує вміст, отриманий з офіційних каналів компанії (соціальні мережі, веб-сайти компанії тощо) і платформ курато...

DSMN8

DSMN8

dsmn8.com

DSMN8 — це платформа захисту інтересів працівників №1, яка допомагає вашим співробітникам стати впливовими. Адвокація співробітників впливає на всі сфери вашого бізнесу, від маркетингу та продажів до HR та підбору персоналу. Отже, незалежно від того, чи хочете ви збільшити охоплення та залученість, ...

ClearView Social

ClearView Social

clearviewsocial.com

Clearview Social — це найпростіший спосіб збільшити трафік вашого бренду в соціальних мережах. Чи знаєте ви, що 52% споживачів більше довіряють співробітникам компанії, ніж самій компанії чи бренду? Зробіть так, щоб ваші професіонали ділилися в LinkedIn одним клацанням миші за допомогою програмного ...

GoodSeeker

GoodSeeker

goodseeker.com

SaaS для збору історій співробітників, відгуків клієнтів для підбору персоналу, маркетингу та вдячності співробітників.

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