Альтернативи - Outreach
Gong.io
gong.io
Дізнайтеся, як лідери продажів використовують Revenue Intelligence, щоб підвищити успіх представництва та виграти більше угод. Професіонали з доходів, як ви, проголосували за номер 1. Замовити демо.
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — це платформа №1 для залучення продажів, яка допомагає продавцям B2B швидше погоджуватися. Ми інтегруємося з найкращими сучасними CRM, перетворюючи ваші дані на долари.
Clari
clari.com
Прогнозування, аналітика діяльності та управління потоками для команд B2B Revenue.
Groove
groove.co
Відчуйте силу продажів без тертя. Усуньте перешкоди в процесі продажів і отримайте більше прибутку за допомогою найвищої оцінки платформи для залучення продажів для Salesforce.
Jiminny
jiminny.com
Збільште дохід вашої команди. Розкрийте потенціал вашої команди продажів для отримання прибутку за допомогою аналізу розмов.
Syncari
syncari.com
Syncari — це перша в світі платформа повної автоматизації даних без коду, яка дає вашій команді повний контроль над усіма вашими даними. Інтегрувати та керувати даними в усьому стеку технологій ще ніколи не було так просто.
Aviso
aviso.com
Aviso — це компас штучного інтелекту, який допомагає командам відділу продажів і виходу на ринок укладати більше угод, прискорювати зростання та знаходити свій прибуток.
SalesDirector.ai
salesdirector.ai
SalesDirector.ai is an agnostic revenue data platform that helps B2B sales organizations scale by capturing and delivering intelligent sales data and analytics to the entire revenue stack. SalesDirector.ai helps B2B sales organizations scale by delivering intelligent sales analytics to their CRM and...
Weflow
getweflow.com
Weflow is a sales performance & forecasting platform. Sales teams use Weflow to drive sales performance, process adherence, and forecast accuracy. - Save reps 4h/week by making Salesforce updates faster - Spot risks early to win 12% more deals - Get >92% forecast accuracy with an effective process &...
Kluster
kluster.com
Платформа прогнозування прибутку від Klaster дозволяє компаніям SaaS перевищувати цільові показники щокварталу. Ми допомагаємо лідерам доходів забезпечувати зростання, забезпечуючи стратегію, планування та реалізацію. Прості у використанні інструменти Kluster допомагають командам із доходів визначит...
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai — це командний центр RevOps на базі першого й єдиного двигуна RevBI. Це прискорює отримання найважливіших даних про доходи та спрощує впровадження процесів доходів. Завдяки RevBI BoostUp дає RevOps повний контроль над даними про доходи, щоб вони могли координувати команди та притягувати ї...
Mediafly
mediafly.com
Перша й єдина зупинка B2B для отримання прибутку Усе, що потрібно вашій команді для залучення покупців, підготовки продавців, кількісного визначення вартості та постійної оптимізації ефективності. Одна модульна платформа — забезпечує прогнозоване зростання доходу в масштабі.
Dreamdata
dreamdata.io
Маркетинг B2B, пов’язаний із конвеєром і прибутком Dreamdata автоматично витягує, очищає та спрощує ваші B2B дані про вихід на ринок, щоб забезпечити повну прозорість щодо того, що сприяє вашому доходу.