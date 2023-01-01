Optimistic Ethereum L2 Explorer

Optimistic Ethereum Explorer дозволяє досліджувати та шукати в блокчейні Optimism транзакції, адреси, токени, ціни та інші дії, що відбуваються на Optimism L2

Вебсайт: optimistic.etherscan.io

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