Альтернативи - Opensense
Gmail
google.com
Gmail – це безкоштовна служба електронної пошти, розроблена Google. Користувачі можуть отримати доступ до Gmail в Інтернеті та за допомогою програм сторонніх розробників, які синхронізують вміст електронної пошти через протоколи POP або IMAP. Gmail розпочався як обмежена бета-версія 1 квітня 2004 ро...
Outlook
microsoft.com
Інтернет-версія Outlook (раніше відома як Exchange Web Connect, Outlook Web Access і Outlook Web App) — це веб-програма для керування особистою інформацією від Microsoft. Він включає веб-клієнт електронної пошти, інструмент календаря, менеджер контактів і диспетчер завдань. Він також включає інтегра...
Proton Mail
proton.me
ProtonMail — найбільший у світі безпечний сервіс електронної пошти, розроблений вченими CERN і MIT. Ми маємо відкритий код і захищені швейцарським законом про конфіденційність.
Outlook Business
microsoft.com
Microsoft Outlook для передплатників Microsoft 365 (Office 365). Інтернет-версія Outlook (раніше відома як Exchange Web Connect, Outlook Web Access і Outlook Web App) — це веб-програма для керування особистою інформацією від Microsoft. Він включає веб-клієнт електронної пошти, інструмент календаря,...
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
Yahoo! Mail — це служба електронної пошти, запущена 8 жовтня 1997 року американською компанією Yahoo!, яка нині є дочірньою компанією Verizon. Він пропонує чотири різні плани електронної пошти: три для особистого користування (базовий, плюс і без реклами) і ще один для бізнесу. Станом на січень 2020...
iCloud Mail
icloud.com
За допомогою облікового запису iCloud Mail ви можете надсилати, отримувати та впорядковувати електронні листи. Коли ви налаштовуєте свої пристрої для роботи з iCloud Mail, ви також можете отримати доступ до свого облікового запису iCloud Mail за допомогою програми Mail на вашому iPhone, iPad, iPod t...
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail — це безпечна служба хостингу електронної пошти для компаній. Він має вбудовану платформу для співпраці, яка дозволяє всій організації ділитися та безперешкодно спілкуватися в Inbox. Це поєднання класичної електронної пошти та сучасних інструментів для співпраці, які сприяють використанню ...
Fastmail
fastmail.com
Fastmail — це служба електронної пошти, яка пропонує платні облікові записи електронної пошти для окремих осіб і організацій. Компанія Fastmail Pty Ltd, розташована в Мельбурні, штат Вікторія, Австралія, надає її 36 мовами клієнтам у всьому світі. Компанію придбала Opera Software у 2010 році. 26 вер...
Yandex Mail
mail.yandex.com
Отримайте Яндекс.Пошту: надійний захист від вірусів і спаму, сортування листів, виділення листів від реальних людей, безкоштовні 10 ГБ хмарного сховища на Яндекс.Діску, красиві теми.
Titan Email
titan.email
Ділова електронна пошта, орієнтована на клієнта, допоможе вам розвиватися. Titan — це перший пакет корпоративної електронної пошти, який допоможе вам побудувати глибші та змістовніші відносини з клієнтами.
mail.com
mail.com
Надсилайте електронні листи, як це має бути: ✔ Безкоштовно, просто та безпечно ✔ Керуйте кількома обліковими записами електронної пошти в одному місці з будь-якого пристрою ✔ Зареєструйтеся сьогодні!
OnMail
onmail.com
OnMail, нова служба електронної пошти від Edison Mail.
Hostinger Webmail
webmail.hostinger.com
Зробіть свій бізнес особливим за допомогою професійної електронної пошти Hostinger на основі домену.
Tutanota
tutanota.com
Tutanota — це програмне забезпечення електронної пошти з наскрізним шифруванням і безкоштовна безпечна служба електронної пошти. Її бізнес-модель виключає заробіток грошей на рекламі, покладаючись виключно на пожертви та підписки Premium. Девіз сервісу «einfach.sicher.mailen» означає «легка.безпечна...
Temp Mail
temp-mail.org
Захистіть свою пошту від спаму та будьте в безпеці – просто використовуйте одноразову тимчасову електронну адресу! Захистіть свою особисту електронну адресу від спаму за допомогою Temp-mail.
AOL Mail
mail.aol.com
AOL Mail — це безкоштовна веб-служба електронної пошти, що надається AOL, підрозділом Yahoo.
Mail.ru
mail.ru
Пошта Mail.ru — найбільша безкоштовна пошта, швидкий та зручний інтерфейс, необмежений обсяг скриньки, надійний захист від спаму та вірусів, мобільна версія та програми для смартфонів. Доступ по IMAP, SMS-повідомлення, інтерфейс різними мовами та теми оформлення Пошти. Також на Mail.ru: новини, пошу...
IONOS Webmail
ionos.com
Створіть свій бренд за допомогою професійної електронної пошти Щоразу, коли ви натискаєте «Надіслати», звертайтесь від свого імені — це включає домен, пам’ять понад 2 ГБ тощо.
Rediffmail
mail.rediff.com
Сервіс електронної пошти від Rediff. Rediff.com (стилізований як rediff.com) — індійський новинний, інформаційний, розважальний і торговий веб-портал. Він був заснований в 1996 році.
Disroot Mail
disroot.org
Безкоштовні та безпечні облікові записи електронної пошти для вашого настільного клієнта IMAP або через веб-інтерфейс. Disroot надає захищені облікові записи електронної пошти для вашого настільного клієнта або через веб-інтерфейс. Зв’язок між вами та поштовим сервером зашифровано за допомогою SSL,...
STRATO
strato.de
Відкрийте для себе світ продукції STRATO та почніть роботу онлайн! Хостинг, хмарне сховище, конструктор веб-сайтів і веб-магазин тепер можна протестувати безкоштовно!
Infomaniak Mail
infomaniak.com
Захищені поштові облікові записи для компаній. Тисячі малих і середніх підприємств та приватних осіб керують своєю веб-поштою через infomaniak
HEY Email
hey.com
Електронна пошта в найкращому вигляді, новинка від Basecamp.
Burner Mail
burnermail.io
Адреси електронної пошти для запису в один клік, які можна використовувати під час реєстрації на веб-сайтах, щоб захистити свою особистість і запобігти продажу чи розсиланню вашої особистої електронної адреси.
QQ邮箱
mail.qq.com
QQ Mailbox забезпечує ефективні, стабільні та зручні служби електронної пошти для сотень мільйонів користувачів. Ви можете використовувати його на комп’ютерних веб-сторінках, клієнтах iOS/iPad і Android для надсилання великих вкладень 3G електронною поштою та використання спеціальних функцій, таких ...
BT Email
email.bt.com
Безпроблемне надсилання електронної пошти - програма має зрозумілий, зручний інтерфейс, який дозволяє легко надсилати, читати та впорядковувати вашу електронну пошту.
mailbox.org
mailbox.org
mailbox.org ► безпечна скринька електронної пошти без реклами ✓ Інтернет-офіс і хмарне сховище ✓ 100% екологічна електроенергія ✓ Розташування сервера в Німеччині ✓ від 1 євро на місяць ✓ Спробуйте зараз безкоштовно!
네이버 메일
mail.naver.com
Перевірте URL-адресу та позначку замка в адресному рядку для безпечного входу! Naver Mail
Zimbra
zimbra.com
Zimbra надає серверне та клієнтське програмне забезпечення з відкритим кодом для обміну повідомленнями та співпраці. Щоб дізнатися більше, відвідайте https://www.zimbra.com.
Aruba.it Webmail
webmail.aruba.it
Отримайте доступ до веб-пошти зі свого браузера. Окрім перевірки електронної пошти, ви можете керувати зустрічами у своєму календарі, контактах і списку справ!
Clean Email
clean.email
Очистіть папку "Вхідні" від непотрібних електронних листів. Потім тримайте його в чистоті. Clean Email допомагає ефективніше керувати своєю поштовою скринькою, перевантаженою непрочитаними та небажаними листами, зберігаючи при цьому ваші дані в безпеці та поважаючи вашу конфіденційність. Очищуйте е...
Paced Email
paced.email
Групуйте свої електронні листи в керовані щоденні, щотижневі або щомісячні дайджести.
Daum Mail
daum.net
Читати і писати одночасно. Переглядаючи електронні листи, відповідайте швидко з одного екрана. Ви можете тимчасово відкласти електронний лист, який пишете, натиснувши кнопку «згорнути», і знову відкрити його з будь-якого місця, щоб надіслати електронний лист.
Polymail
polymail.io
Polymail — це найкраща платформа електронної пошти, розроблена, щоб значно полегшити робоче життя будь-якого професіонала. Пропонуємо інструменти та функції, які приносять вам користь. Завітайте до нас зараз!
Libero Mail
libero.it
Libero.it (Libero Mail)
SaneBox
sanebox.com
Скоротіть час вашої команди на керування електронною поштою вдвічі та почніть шлях до чистішої папки "Вхідні" та продуктивнішого дня за допомогою SaneBox. Розпочніть безкоштовну пробну версію зараз!
Vivaldi Webmail
vivaldi.com
Служба електронної пошти від Vivaldi.
163网易免费邮
mail.163.com
Безкоштовна поштова скринька NetEase 163 - перший бренд китайських поштових скриньок. Ємність автоматично подвоюється, підтримується вкладення 50 МБ, а також безкоштовна послуга супер вкладення 3G надається під час відкриття номера мобільного телефону та електронної пошти. Підтримує різне клієнтське...
Kanban Mail
kanbanmail.app
Витрачайте менше часу на електронну пошту. Переглядайте свої електронні листи швидше, ніж будь-коли раніше, упорядковуйте папку "Вхідні" та ніколи не втрачайте розмову.
Yahoo!メール
yahoo.co.jp
Служба електронної пошти Yahoo! JAPAN. Є поштова скринька великого об’єму та функції захисту від спаму. Yahoo Mail (безкоштовно) можна зручно використовувати на комп’ютерах, смартфонах і мобільних телефонах.
Anytime Mailbox
anytimemailbox.com
Переглядайте та керуйте своєю поштовою поштою онлайн за допомогою віртуальної поштової скриньки. Віртуальна поштова скринька дозволяє вам керувати поштою та пакетами в дорозі зі свого телефону, щоб ви могли читати важливу пошту, пересилати пакунки, подрібнювати й утилізувати поштові відправлення та...
Mail Butler
mailbutler.io
Mailbutler — це плагін розширення програми електронної пошти для Apple Mail, Gmail і Outlook, який допомагає вам залишатися продуктивними та професійними.
Traveling Mailbox
travelingmailbox.com
Ми надаємо рішення для сканування пошти світового класу, які дозволяють окремим особам і малим підприємствам переглядати свою пошту в Інтернеті в будь-якій точці світу. Ми надаємо справжню фізичну адресу, унікальну для вас. Коли ваша пошта надходить, ми скануємо зовнішню сторону конверта, а потім ви...
阿里邮箱
mail.aliyun.com
-Alibaba Mailbox, виробництва Alibaba. Створіть професійний інструмент для офісної співпраці. -Один із перших постачальників послуг корпоративної електронної пошти в Китаї з 20-річним досвідом професійної корпоративної електронної пошти, який обслуговує понад 10 000 000 корпоративних користувачів.
SalesHandy
saleshandy.com
Відстеження та планування електронної пошти, злиття листів, автоматичне відстеження та шаблони електронної пошти для підвищення продуктивності відділу продажів.
SparkPost
sparkpost.com
Перша в світі платформа інтелектуальної електронної пошти з прогнозуванням, яка допомагає брендам передбачати та оптимізувати роботу електронної пошти з безпрецедентною видимістю даних.
UOL Mail
email.uol.com.br
UOL Mail — це ефективна програма для керування електронною поштою UOL.
Dinahosting Webmail
dinahosting.com
ПРОФЕСІЙНА ПОШТА З ВАШИМ ВЛАСНИМ ДОМЕНОМ. - Налаштуйте адресу електронної пошти та виділіть свій бренд - Хостинг веб-пошти: ваше середовище для співпраці. ПРОФЕСІЙНА ЕЛЕКТРОННА ПОШТА З ВАШИМ ВЛАСНИМ ДОМЕНОМ - Персоналізуйте свою адресу електронної пошти та виділіть свій бренд - Динахостинг веб-пошт...
netclusive Webmail
netclusive.de
Зашифровані резервні копії даних із мережевим резервним копіюванням у хмарі гарантують найвищий рівень безпеки. 2 ГБ абсолютно безкоштовно!
Atmail
atmail.com
Отримуйте прибуток, покращуючи ваш фірмовий хостинг електронної пошти. Ідеально підходить для телекомунікаційних компаній і постачальників послуг, які надають платформи електронної пошти споживачам і малим і середнім підприємствам.
Mailbox Power
mailboxpower.com
Наша платформа дозволяє вам легко планувати автоматичне надсилання будь-яких прямих розсилок або подарунків протягом будь-якого періоду часу. Ми впораємось із усіма пакуванням, термінами та розсилкою всіх ваших прямих поштових розсилок і подарунків. Більше ніяких поїздок на пошту! Більше ніяких кло...
PFL
pfl.com
У PFL ми спеціалізуємося на створенні прямої поштової розсилки на основі даних, яка забезпечує автентичні моменти та сприяє зростанню організацій. Завдяки підтвердженій історії успіху деяких із найбільших світових брендів ми пропонуємо вимірювання, персоналізацію та передбачуваність, які ви очікуєте...
QuickMail
quickmail.io
Надсилайте автоматичні електронні листи та починайте більше розмов. Наше програмне забезпечення покращує доступність і автоматизує подальші дії, щоб ви отримували більше відповідей з меншими зусиллями.
Viettel Mail
mail.viettel.com.vn
Доступ до служби електронної пошти Viettel.
Thatch
trythatch.com
Віртуальна поштова скринька на основі AI. З легкістю масштабуйте свою Snail Mail. Наші захищені поштові центри миттєво відкривають, сканують і підсумовують вашу пошту.
Skylead
skylead.io
Use multichannel outreach, if/else actions and connect unlimited email accounts to maximize touchpoints with your leads. Skylead is your smart LinkedIn automation tool and cold email software.
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick is Free and unlimited email tracking for Gmail and Google Workspace (G Suite) with real-time desktop notifications and WhatsApp like double tick marks (✓✓) in your sent box. A single blue tick ✓ indicates that an email has been sent, but yet to be opened by the recipient. Double blue tick...
SocketLabs
socketlabs.com
Email is what we do. Making sure your messages are delivered is our top priority. And extraordinary service is our promise. We’ve spent over 15 years perfecting the art and science of easy, reliable delivery for your email. Regardless of the size or complexity of your business, we have the technolog...
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ is a sales engagement platform that automates prospecting, email outreach, calls, tasks, and social selling. Thousands of sales teams use PersistIQ to find prospect’s emails, send personalized outreach emails, automate follow-ups, and book more meetings. PersistIQ’s sales outreach platform...
Allegrow
allegrow.co
Allegrow optimises your sender reputation and inbox placement. Having Allegrow work alongside your marketing automation/sales engagement system you can increase the % of emails you send that reach the priority inbox, not the spam folder or unfocused folders.