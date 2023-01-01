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OpenSea

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Вебсайт: opensea.io

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Одноранговий ринок для NFT, рідкісних цифрових предметів і криптовалютних предметів колекціонування. Купуйте, продавайте, виставляйте на аукціон та відкривайте карти CryptoKitties, Decentraland, Gods Unchained, блокчейн-ігри тощо. Понад 100 000 предметів колекціонування зараз у продажу!

Вебсайт: opensea.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «OpenSea». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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