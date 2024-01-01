Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Opencall» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Opencall lets businesses answer the phone automatically. Our AIs answer questions, book appointments, and integrate with existing software. Businesses can get started with Opencall in less than an hour, no code or flowcharts required.

Вебсайт: opencall.ai

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