OnRamp — це динамічне програмне забезпечення для адаптації клієнтів, яке допомагає менеджерам із адаптації та впровадження спростити будь-який процес адаптації клієнта. Динамічна адаптація за допомогою OnRamp зменшує зусилля клієнтів на виконання кроків і скорочує ручні кроки для вашої команди. Результатом є покращення ефективності адаптації, результатів і досвіду клієнтів. Розширте можливості клієнтів за допомогою простого та динамічного плану дій. Плани дій OnRamp направляють клієнтів через відповідні завдання, відео, форми, опитування, файли та інші дії та можливості, крок за кроком, на основі їхніх вхідних даних. Кожен крок відстежується, а відгуки збираються на цьому шляху, щоб інформувати вас про прогрес клієнта, ініціювати наступні кроки з вашого боку та допомагати вдосконалюватися. * Надайте своїй команді перевірену методику для кожного клієнта. * Динамічно направляйте клієнтів на кожен етап процесу. * Отримуйте звіт про ефективність адаптації, результати та досвід. * Оптимізуйте свій шлях до передбачуваних, масштабованих процесів адаптації клієнтів. * Клієнти на борту вдвічі швидше та масштабуються без збільшення кількості персоналу. Завдяки OnRamp менеджери з адаптації клієнтів і впровадження можуть фактично робити більше з меншими витратами та здійснювати адаптацію та активацію в масштабі без жодних рукавичок.

Вебсайт: onramp.us

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