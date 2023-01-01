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Альтернативи - OneInsight

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Pipedrive — це простий у використанні CRM-інструмент №1, який оцінили користувачі. Отримайте більше кваліфікованих потенційних клієнтів і розвивайте свій бізнес. Підпишіться на 14-денну безкоштовну пробну версію.

Outreach

Outreach

outreach.io

Платформа Outreach Sales Engagement Platform допомагає ефективно та результативно залучати потенційних клієнтів, щоб збільшити обсяги продажів і укласти більше угод. Замовте демонстрацію сьогодні.

Looker

Looker

looker.com

Looker — це програмне забезпечення для бізнес-аналітики та платформа аналітики великих даних, яка допомагає вам легко досліджувати, аналізувати та ділитися бізнес-аналітикою в реальному часі.

Bigin

Bigin

bigin.com

Bigin — це легка CRM, створена виключно для малого бізнесу. Він оснащений простим у користуванні інтерфейсом, який спрощує керування конвеєрами, додавання приміток, оновлення записів і планування подальших дій і допомагає зосередитися на найважливішому – укладенні більшої кількості угод.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign – це хмарна програмна платформа для малого та середнього бізнесу, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Компанія пропонує програмне забезпечення для автоматизації взаємодії з клієнтами (CXA), яке поєднує в собі категорії електронного маркетингу, автоматизації маркетингу, автоматизації ...

Keap

Keap

keap.com

Keap допомагає вам розвивати свій бізнес, покращувати обслуговування клієнтів і збільшувати продажі. Виберіть Keap Grow, Keap Pro або Infusionsoft від Keap, щоб відповідати потребам вашого бізнесу. Розпочніть безкоштовну пробну версію.

Gong.io

Gong.io

gong.io

Дізнайтеся, як лідери продажів використовують Revenue Intelligence, щоб підвищити успіх представництва та виграти більше угод. Професіонали з доходів, як ви, проголосували за номер 1. Замовити демо.

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

Програмне забезпечення для бізнес-аналітики та аналітики. Zoho Analytics — це програмне забезпечення для самообслуговування BI та аналізу даних, яке дозволяє візуально аналізувати дані, створювати приголомшливі візуалізації даних і виявляти приховані відомості за лічені хвилини.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для компаній будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається...

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

SalesLoft — це платформа №1 для залучення продажів, яка допомагає продавцям B2B швидше погоджуватися. Ми інтегруємося з найкращими сучасними CRM, перетворюючи ваші дані на долари.

Zendesk Sell

Zendesk Sell

zendesk.com

Zendesk Sell — це програмний інструмент CRM для продажів, який покращує продуктивність, процеси та видимість конвеєрів для відділів продажів. Усуньте тертя та продайте більше.

Accelo

Accelo

accelo.com

Спростіть управління проектами, утримувачами, продажами та обслуговуванням. Отримайте видимість у своїй базі даних клієнтів, покращуйте процеси та приділяйте більше часу своєму досвіду.

Chorus.ai

Chorus.ai

chorus.ai

Враховуйте кожну взаємодію. Штучний інтелект Conversation Intelligence від Chorus додає силу вашої історії до кожної розмови.

Insightly

Insightly

insightly.com

Insightly, Inc. — це приватна комп’ютерна технологічна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія.

Nutshell

Nutshell

nutshell.com

Nutshell — це зручна CRM для автоматизації продажів, яка допомагає торговим представникам вигравати більше угод завдяки швидкому впровадженню, потужним звітам і 100% безкоштовною підтримкою.

Clari

Clari

clari.com

Прогнозування, аналітика діяльності та управління потоками для команд B2B Revenue.

Salesflare

Salesflare

salesflare.com

Спробуйте Salesflare, просту CRM №1 для малого бізнесу, що продає B2B. Інтеграція з Google і Outlook. Будьте повністю мобільними. Автоматизуйте свою CRM на основі наявних даних.

People.ai

People.ai

people.ai

People.ai автоматизує введення даних вручну, підвищує продуктивність продажів і надає практичні дані для всіх ваших інструментів керування.

Klenty

Klenty

klenty.com

Платформа для залучення продажів, яка отримує більше відповідей і замовляє зустрічі. Використовуйте Klenty для реалізації багатоканальних продажів. Надсилайте персоналізовані електронні листи та автоматизуйте подальші дії в масштабі за допомогою дзвінків і завдань LinkedIn.

Groove

Groove

groove.co

Відчуйте силу продажів без тертя. Усуньте перешкоди в процесі продажів і отримайте більше прибутку за допомогою найвищої оцінки платформи для залучення продажів для Salesforce.

sales-i

sales-i

sales-i.com

sales-i може зробити продавців продуктів ефективнішими та підвищити продуктивність компанії за допомогою програмного забезпечення аналітики продажів, що визначає сектор. Продавайте розумно. Працюйте розумно.

Pipeliner CRM

Pipeliner CRM

pipelinersales.com

Найкраща CRM, все про продажі! Інструмент для стимулювання продажів, проста, виграшна формула. Зосередьтеся на управлінні процесом продажів і аналітиці, щоб максимізувати дохід.

Compass

Compass

getcompass.ai

Автоматизуйте свої програми стимулювання. Прискорюйте продажі за допомогою нашого програмного забезпечення гейміфікації без проблем із виплатами.

Jiminny

Jiminny

jiminny.com

Збільште дохід вашої команди. Розкрийте потенціал вашої команди продажів для отримання прибутку за допомогою аналізу розмов.

Celonis

Celonis

celonis.cloud

Керування виконанням і інтелектуальний аналіз процесів від Celonis. Ми виявляємо та виправляємо неефективність, яку ви не бачите. Швидко почніть роботу з Celonis EMS і нескінченно масштабуйтеся.

Workbooks

Workbooks

workbooks.com

Досягніть успіху в бізнесі за допомогою Workbooks CRM – доступного, багатофункціонального CRM-рішення, яке дозволяє компаніям залучати, конвертувати та утримувати клієнтів.

Engagedly

Engagedly

engagedly.com

Engagedly — це програмне забезпечення для оцінки продуктивності, яке містить елементи залучення працівників. Він простий, але гнучкий і достатньо потужний, щоб працювати з швидко зростаючими компаніями будь-якого розміру. Запит на демонстрацію!

SpotlerUK

SpotlerUK

spotler.co.uk

Повне програмне забезпечення для вхідного та вихідного маркетингу B2B. Забезпечте, щоб ваші відділи маркетингу та продажів отримували більше потенційних клієнтів від трафіку на веб-сайті, перетворювали більше відвідувачів на MQL і проводили повні маркетингові кампанії.

Cloudapps

Cloudapps

cloudapps.com

CloudApps Revenue Intelligence перетворює вашу CRM на механізм повного доходу. Ми є партнером Salesforce AppExchange. Наші співзасновники допомогли створити Salesforce. Ми розробили платформу аналізу доходів, яка використовує найсучасніші можливості глибокого навчання ШІ, щоб вивести ваші інвестиції...

Pathlight

Pathlight

pathlight.com

Скористайтеся потужністю Generative AI. Аналізуйте розмови з клієнтами та роботу команди, щоб виявити приховану інформацію, використати можливості та зменшити ризики.

Plecto

Plecto

plecto.com

Підвищення продуктивності вашої команди починається тут. Plecto — це єдина повноцінна платформа підвищення ефективності бізнесу, яка поєднує візуалізацію ключових показників ефективності в реальному часі, гейміфікацію та інструменти навчання в одному потужному рішенні.

Aviso

Aviso

aviso.com

Aviso — це компас штучного інтелекту, який допомагає командам відділу продажів і виходу на ринок укладати більше угод, прискорювати зростання та знаходити свій прибуток.

Recapped

Recapped

recapped.io

Закривайте угоди та підключайте клієнтів на 25% швидше. Миттєво створюйте спільні плани дій, які допоможуть вам швидше укладати угоди, знати, що насправді відбувається в угоді, і допомагати вашим лідерам.

Orgzit

Orgzit

orgzit.com

Потужність Enterprise CRM із гнучкістю Excel. Універсальна система продажів для представників виробників і дистриб’юторів. Оптимізуйте продажі, пропозиції, послуги та фінанси, перейшовши від розрізнених електронних таблиць до єдиної централізованої програми.

Goodmeetings

Goodmeetings

goodmeetings.ai

Goodmeetings — це перша відеоплатформа з підтримкою штучного інтелекту та аналітики, створена виключно для дистанційних продажів. Крім традиційних відеозустрічей для відділів продажів, він автоматизує робочі процеси продажів для підвищення продуктивності та використовує штучний інтелект для надання ...

Lative

Lative

lative.io

Lative helps modern revenue teams reinvent how they measure and manage capacity planning and sales efficiency in Salesforce to maximize profitable sales growth. Our platform lets you move away from time-consuming manual data pulls, complicated custom models and endless spreadsheets that are driven b...

Dear Lucy

Dear Lucy

dearlucy.co

Dear Lucy's — це рішення №1 з найнаочнішої інформації про продажі, яке допомагає компаніям пришвидшити зростання. Шановна Люсі сприяє зосередженості, обґрунтованим рішенням і своєчасним діям між командами продажів, керівництвом і радою директорів – і налаштовує ваші команди на виконання квоти. Dear ...

OneUp Sales

OneUp Sales

oneupsales.co.uk

A sales performance management solution for growing sales teams. By automatically collecting real-time data from your key systems (CRM, VOIP & more), OneUp gives sales and managers clear insights, automated reports, leaderboards and contests. The platform powers rich TV displays of league tables, da...

SalesScreen

SalesScreen

salesscreen.com

SalesScreen is a state-of-the-art sales performance platform that uses gamification and visualisation to empower sales teams to unleash their full potential. Our mission is to help our customers improve sales performance and build happier workplaces. SalesScreen is designed to meet the challenges of...

Spinify

Spinify

spinify.com

Spinify, визнана платформою №1 для ігор продажів, виділяється як єдина платформа у своїй лізі, яка інтегрує передовий штучний інтелект, революціонізуючи ефективність і продуктивність команди продажів. Spinify відомий своєю прозорою, чіткою та гнучкою ціною, щоб підтримувати ваш бізнес на будь-якому ...

Ebsta

Ebsta

ebsta.com

Ebsta дає змогу тисячам компаній залучати клієнтів у великих масштабах за допомогою набору інструментів аналізу клієнтів і підтримки продажів для Salesforce. ✓ Розблокуйте мережу вашої компанії ✓ Створюйте персоналізовані робочі процеси та каденції ✓ Відстежуйте залучення клієнтів у режимі реального...

Vertify

Vertify

vertify.com

Ґрунтуючись на філософії, згідно з якою всі три ключові команди отримання прибутку — продажі, маркетинг і успіх клієнтів — мають бути узгоджені за процесом і технологією, Vertify надає програмне забезпечення для автоматизації бізнесу, яке легко синхронізує, очищає та керує клієнтськими даними в межа...

Sightfull

Sightfull

sightfull.com

Sightfull — це перше повністю автоматизоване рішення для аналізу доходів і оптимізації для компаній SaaS. Платформі довіряють деякі з найшвидше зростаючих компаній SaaS, зокрема Wiz, OPSWAT, Vast Data та Armis. Створений з нуля для бізнес-користувачів, він надає лідерам доходів і командам RevOps усе...

SalesDirector.ai

SalesDirector.ai

salesdirector.ai

SalesDirector.ai — це агностична платформа даних про доходи, яка допомагає торговельним організаціям B2B масштабуватися, збираючи та надаючи інтелектуальні дані про продажі та аналітику для всього стеку доходів. SalesDirector.ai допомагає торговим організаціям B2B масштабуватися, забезпечуючи інтеле...

Weflow

Weflow

getweflow.com

Weflow – це платформа для прогнозування ефективності продажів. Команди з продажу використовують Weflow для підвищення ефективності продажів, дотримання процесів і точності прогнозів. - Заощаджуйте кількість повторень 4 години на тиждень завдяки швидшому оновленню Salesforce - Завчасно виявляйте ризи...

Raydiant

Raydiant

raydiant.com

Наше апаратне забезпечення Plug and Play та хмарний інтуїтивно зрозумілий корпоративний інтерфейс платформи (з ринком із понад 100 додатків) можна отримати з будь-якого місця за допомогою безпечного програмного забезпечення, яке може похвалитися 99,9% безвідмовної роботи та захистом від ризиків кібе...

Kluster

Kluster

kluster.com

Платформа прогнозування прибутку від Klaster дозволяє компаніям SaaS перевищувати цільові показники щокварталу. Ми допомагаємо лідерам доходів забезпечувати зростання, забезпечуючи стратегію, планування та реалізацію. Прості у використанні інструменти Kluster допомагають командам із доходів визначит...

BoostUp.ai

BoostUp.ai

boostup.ai

BoostUp.ai — це командний центр RevOps на базі першого й єдиного двигуна RevBI. Це прискорює отримання найважливіших даних про доходи та спрощує впровадження процесів доходів. Завдяки RevBI BoostUp дає RevOps повний контроль над даними про доходи, щоб вони могли координувати команди та притягувати ї...

Collective[i]

Collective[i]

collectivei.com

Продуктивні, освічені команди продажів працюють розумніше та виграють більше. Collective[i] — це цілісний підхід до узгодження ваших даних, людей і процесів. Ми називаємо це оптимізацією відносин з клієнтами. Уявіть усе, починаючи з ваших даних, як працює ваша команда продажів і виконуваних дій, під...

Pega Sales Automation

Pega Sales Automation

pega.com

Pega Sales Automation дає змогу вашій команді продажів продавати розумніше за допомогою інтелектуальної автоматизації, прийняття рішень і аналітики, які призводять до збільшення продажів.

SetSail

SetSail

setsail.co

SetSail — це платформа даних про продажі, яка автоматизує фіксацію активності продажів, надає аналітичну інформацію про доходи та покращує ефективність продажів, щоб збільшити дохід.

Veloxy

Veloxy

veloxy.io

Ви перевантажені непродажем? Додайте потужність за допомогою програмного забезпечення Veloxy Sales AI для Salesforce CRM, щоб прискорити продажі, як ніколи раніше.

Mediafly

Mediafly

mediafly.com

Перша й єдина зупинка B2B для отримання прибутку Усе, що потрібно вашій команді для залучення покупців, підготовки продавців, кількісного визначення вартості та постійної оптимізації ефективності. Одна модульна платформа — забезпечує прогнозоване зростання доходу в масштабі.

Scratchpad

Scratchpad

scratchpad.com

Відстежуйте зміни в конвеєрі та швидше оновлюйте Salesforce. Scratchpad — це сучасний досвід для представників і лідерів, який робить керування процесом, перевірку угод, коучинг і прогнозування швидким, простим і чудовим.

SparkPlug

SparkPlug

sparkplug.app

SparkPlug — це платформа управління продажами для спеціалізованих торговців, ресторанів і брендів CPG. SparkPlug безпосередньо інтегрується з POS-системами звичайних підприємств, щоб автоматизувати практично всі аспекти впровадження та масштабування програми стимулювання. Механізм стимулювання Spark...

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