Альтернативи - Omneky
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo — це маркетингова платформа електронної пошти, створена для онлайн-бізнесу з потужною автоматизацією маркетингу електронною поштою та SMS.
AfterShip
aftership.com
AfterShip – це стартап-компанія з Гонконгу, яка пропонує відстеження відправлень за допомогою моделі SaaS (програмне забезпечення як послуга). Він був заснований після перемоги на Startup Weekend Hong Kong 2011 і Global Startup Battle 2011. У травні 2014 року AfterShip отримав 1 мільйон доларів США ...
Duda
duda.co
Створюйте та продавайте веб-сайти з високою кількістю конверсій за допомогою Duda Professional Website Builder. Розпочніть безкоштовну пробну версію вже сьогодні.
Campaign Monitor
createsend.com
Досягніть результатів за допомогою незабутнього електронного маркетингу. Зв’язатися зі своєю аудиторією ніколи не було простіше за допомогою простих інструментів електронного маркетингу та автоматизації Campaign Monitor.
Instapage
instapage.com
Перетворіть кліки оголошень на конверсії за допомогою єдиної платформи цільових сторінок, призначеної для створення, персоналізації та оптимізації цільових сторінок після кліків у масштабі.
Emma
myemma.com
Легкий, працювати з вами, по суті ваш найкращий друг маркетинг електронною поштою. Найкращі друзі полегшують стосунки. Вони підбадьорюють вас і з’являються у важкі часи. І саме це робить Емма — для вашої електронної пошти.
Customer.io
customer.io
Запускайте електронну пошту, push-повідомлення, SMS, веб-перехоплення тощо за допомогою Customer.io. Отримайте контроль над поведінковими даними, щоб персоналізувати спілкування з клієнтами та стимулювати залучення. Почніть безкоштовно.
Omnisend
omnisend.com
Електронний маркетинг електронної комерції, автоматичні електронні листи та SMS – перейдіть на Omnisend і збільште продажі, не збільшуючи навантаження.
Sender
sender.net
Побудуйте міст між своїми списками розсилки та прибутком. Sender дає вам змогу швидко й легко підтримувати зв’язок із клієнтами та розвивати свій бізнес, витрачаючи при цьому набагато менше.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — це комплексне рішення, що складається з потужної аналітики клієнтів, автоматизованого міжканального залучення та персоналізації на основі ШІ.
Litmus
litmus.com
Litmus допомагає маркетологам електронної пошти працювати ефективніше, виявляти дорогі помилки та прискорювати ефективність кампаній.
SALESmanago
salesmanago.com
Єдиний безкодовий CDXP на основі штучного інтелекту з власно створеними та інтегрованими гіперперсоналізованими маркетинговими каналами.
Mutiny
mutinyhq.com
ПЕРЕТВОРІТЬ СВІЙ ВЕБ-САЙТ НА КАНАЛ ДОХОДІВ №1. 95% ваших веб-відвідувачів не здійснять конверсію на вашому загальному веб-сайті. Mutiny спрощує націлювання та конверсію більшої кількості B2B-покупців на вашому сайті без персоналізації веб-коду.
Contlo
contlo.com
Привітайтеся з автономним генеративним маркетингом. Contlo — це маркетингова платформа нового покоління, створена для першого світу ШІ. Завдяки моделі ШІ вашого бренду та автономним агентам ШІ.
Listrak
listrak.com
Listrak забезпечує результати. Єдина інтегрована платформа цифрового маркетингу, якій довіряють понад 1000 провідних роздрібних торговців і брендів для електронної пошти, маркетингу текстових повідомлень, ідентифікації, поведінкових тригерів і міжканальної оркестровки.
Iterable
iterable.com
Спілкуйтеся зі своїми клієнтами так, ніби ви їх насправді знаєте. Iterable — це міжканальна маркетингова платформа, яка забезпечує уніфікований досвід клієнтів і дає вам змогу створювати, оптимізувати та вимірювати кожну взаємодію на всьому шляху клієнта.
dotdigital
dotdigital.com
Подивіться, як універсальна платформа від dotdigital дозволяє створювати автоматизовані маркетингові засоби для залучення ваших контактів за допомогою електронної пошти, SMS, соціальних мереж, push-повідомлень і цільових сторінок.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore — це технологія роздрібного маркетингу, яка переосмислює те, як роздрібні продавці спілкуються зі своїми клієнтами за допомогою електронного маркетингу та персоналізації веб-сайту. Замовте безкоштовну демонстрацію вже сьогодні!
Appcues
appcues.com
Реєстрація користувачів – це лише початок. Appcues дає змогу командам, які керують продуктами, вимірювати й покращувати впровадження продукту — без розробника. Щоб почати, створіть безкоштовний обліковий запис.
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty — швидкозростаючий постачальник рішень для експериментів, персоналізації та керування функціями на базі штучного інтелекту, що допомагає підприємствам швидко отримувати дохід.
Regie.ai
regie.ai
З’явилася повністю персоналізована система продажів. За допомогою Regie.ai надсилайте релевантні повідомлення про продажі за лічені секунди.
Persado
persado.com
Корпоративна мовна платформа Persado, створена за допомогою штучного інтелекту, надає високопродуктивний вміст більш ніж у 9 разів із 10.
Bloomreach
bloomreach.com
Платформа цифрового досвіду, створена для комерції. Рішення Bloomreach поєднують у собі потужність уніфікованих даних про клієнта та продукт зі швидкістю та масштабом штучного інтелекту та передбачуваним рішенням, тож ви можете надавати чарівні враження, які перетворюються на будь-який канал і в кож...
Maropost
maropost.com
Маркетинг електронною поштою, SMS, мобільний зв’язок, подорожі та електронна комерція – усі інструменти для масштабування та спрощення підключення, маркетингу та продажу своїм клієнтам!
Metrilo
metrilo.com
Metrilo допомагає брендам електронної комерції розвиватися, роблячи маркетингові дані та дані клієнтів ефективними, зосереджуючись на утриманні та вищому CLTV. Інструменти включають звітність у реальному часі, базу даних клієнтів, сегментацію, маркетинг електронною поштою та автоматизацію. Інтеграці...
Lavender
lavender.ai
Lavender допомагає тисячам продавців у всьому світі швидше писати кращі електронні листи, отримуючи більше позитивних відповідей за менший час. Оцінка 4,9/5 на G2.
OptinMonster
optinmonster.com
Конвертуйте та монетизуйте трафік свого веб-сайту Перестаньте втрачати відвідувачів! Миттєво розширюйте свій список розсилки, отримуйте більше потенційних клієнтів і збільшуйте продажі за допомогою найпотужнішого в світі інструментарію оптимізації конверсій №1.
Luna.ai
luna.ai
Знаходьте ідеальних потенційних клієнтів, надсилайте приголомшливі електронні листи. Прагнете розширюватися швидше, ніж лише за допомогою особистих зв’язків, без клопоту з пошуком потенційних клієнтів, що забирає багато часу? Штучний інтелект Luna революційно змінює спосіб пошуку потенційних клієн...
Moosend
moosend.com
Найпростіше програмне забезпечення для електронного маркетингу та автоматизації. Moosend — це найпростіше та найсучасніше рішення для маркетингу електронною поштою та автоматизації, що сприяє зростанню реального доходу.
Insider
useinsider.com
Одна платформа для індивідуального, міжканального досвіду клієнтів. Insider об’єднує дані між каналами, прогнозує майбутню поведінку за допомогою штучного інтелекту та індивідуалізує досвід на одній платформі з найшвидшим часом окупності.
SiteSpect
sitespect.com
SiteSpect — це рішення для A/B-тестування та оптимізації, за допомогою якого ви можете A/B-тестувати свої ідеї, знаходити статистику та персоналізувати весь шлях клієнта.
Coveo
coveo.com
Coveo – це корпоративне програмне забезпечення як послуга (SaaS), розташоване в Квебеку, яке пропонує хмарну платформу для інтелектуального цифрового досвіду та спеціальне програмне забезпечення, створене на цій платформі. Coveo Relevance Cloud™ використовує технології пошуку, аналітики та машинного...
VWO
vwo.com
VWO — це провідний на ринку інструмент тестування A/B, який компанії, що швидко розвиваються, використовують для експериментів і оптимізації коефіцієнта конверсії.
WhatCounts
whatcounts.com
WhatCounts is an email service provider helping you send what counts with an amazing platform and full-service agency to back it up. We partner with companies to drive more revenue by leveraging our savvy email experts and a sophisticated email marketing platform. We provide data management, softwar...
Movable Ink
movableink.com
Movable Ink scales personalization by transforming data to automatically generate the most relevant and up-to-date personalized creative content for each customer at every touchpoint. The platform works with the delivery technologies marketers use today to send their customers communications and eli...
ZoomMail
zoommail.co.uk
Zoom Mail began life in 2017 and was founded by David Hazzard and Gary Calladine. David has worked in email marketing for the past 20 years, empowering businesses with the benefits of email marketing technology. Gary, cut his teeth in advertising sales migrating to refining digital strategies to dri...
Unless
unless.com
The mission of UNLESS is to let users interact with their devices on human terms, by turning user interfaces into a dialogue. Our conversational UI platform offers businesses an AI-driven solution that facilitates a personalized conversation with every user. This is made possible through a variety o...
Reactful
reactful.com
Reactful is a web personalization and optimization platform. It helps ensure every site visit counts, letting users do more with their web traffic and decreasing the need to create multiple landing pages for personalization. It increases website conversion and improves content engagement. It deliver...
OneShot
oneshot.ai
OneShot is the first true end-to-end autonomous prospecting platform. Our advanced generative AI and machine learning technology automates all of the manual prospecting busywork, allowing your sales team to focus on high-value accounts and activities. OneShot works in the background to identify, loc...
Recombee
recombee.com
We provide personalized content, product, and search recommendations as a service to increase our clients’ revenues, increase their user satisfaction and help their businesses grow. Using our simple-to-use integration, our users can enjoy a hands-on experience with our services by joining a 30-day u...
PUBLITRAC
publitech.com
PUBLITRAC is a Relational marketing platform that allows businesses to communicate a relevant message to your leads and contacts.
Didomi
didomi.io
Didomi helps organizations implement great Privacy User Experiences that respect choices and give people control over their data. Our Global Privacy UX Solutions are designed to solve today's data privacy challenges, and include: -Multi-regulations consent management -Privacy governance -User privac...
FoxMetrics
foxmetrics.com
FoxMetrics is a marketing analytics and personalization software. It puts powerful conversion tools right at your fingertips. With the ability to collect detailed user data and profiles, segment the data, and trigger personalized messages across a number of channels (via built-in widgets), FoxMetric...
HYPERISE
hyperise.com
Hyperise is a SaaS toolkit, that enables image/website/video personalisation. This has been proven to significantly increase engagement and conversions in outreach campaigns. The brain processes images so quickly (60,000 quicker than text), when we include personalization in images, they trigger a ...
Webeo
webeo.com
At Webeo, we’re obsessed with maximizing conversions and helping each of our customers to recognize that every visitor presents a serious revenue opportunity. We are committed to ensuring our customers are at the leading edge of website personalization. So, what exactly does this mean? Webeo is the ...
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds is the smartest platform powering perceptive recommendations that drive online discovery and engagement. Founded and led by world-renowned AI pioneers and powered by the latest advances in deep learning, Crossing Minds instantly delivers precise, session-based recommendations that don...
Dynamic Yield
dynamicyield.com
Dynamic Yield, a Mastercard company, helps businesses across industries deliver digital customer experiences that are personalized, optimized, and synchronized. With Dynamic Yield, marketers, product managers, developers, and digital teams can algorithmically match content, products, and offers to e...
Horizon
gethorizon.net
Horizon is a market validation software that helps businesses test their product ideas before starting development. Horizon fully integrates landing pages and ad campaigns and analyzes all data to evaluate the actual customer demand and behaviour of your product. Horizon also offers strategy and des...
FocusGroupIt
focusgroupit.com
FocusGroupIt is an easy, fast and low cost (free) way to gather qualitative feedback online. In order to make the best decisions possible, organizations should be using both quantitative (surveys) and qualitative (focus group) methods. There are many great choices available for capturing quantitativ...
Maestra
maestra.ai
Субтитри, озвучка та розшифровка. Створюється автоматично за лічені хвилини. Провідна технологія штучного інтелекту з вдосконаленим редагуванням. Перекладайте на понад 100 мов.
Synerise
synerise.com
Платформа автоматизації та керування взаємодією в реальному часі на основі ШІ. Synerise поєднує сучасний збір даних, методи обробки та аналітику з виконанням бізнес-сценаріїв на основі ШІ. Synerise використовує AI, щоб повністю змінити сучасний підхід до управління даними. Комплексна екосистема нада...
AiTrillion
aitrillion.com
Відчуйте автоматизацію маркетингу на основі дієвого штучного інтелекту – отримайте AiTrillion! AiTrillion — це перша в історії підтримка штучного інтелекту на основі SaaS — комплексна маркетингова платформа для продавців електронної комерції. Це 11+ каналів залучення клієнтів, інтегрованих із аналіт...
AddShoppers
addshoppers.com
Наше бачення AddShoppers — бути надійною платформою цифрової комерції для брендів і покупців; відомий тим, що створює чудові враження, які економлять час і гроші. Наш продукт, SafeOpt, використовує мережу з понад 175 мільйонів покупців, дозволяючи брендам надсилати в 3-5 разів більше електронних лис...
Retention.com
retention.com
Retention.com інтегрується з провідними світовими платформами автоматизації маркетингу, щоб максимізувати зростання аудиторії, відновити дохід від кошика, що залишився, і повторно залучити втрачену аудиторію за допомогою провідних у галузі систем інтеграції даних. Збільште невикористаний прибуток дл...
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ розширює можливості галузей високого ризику, надаючи орієнтовану на клієнта технологію, яка допомагає роздрібним торговцям і брендам будь-якого розміру вирішувати проблеми зростання та отримувати дохід. Компанія надає клієнтам найширший у галузі набір інструментів для захисту, сегментуванн...
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 — це платформа автоматизації маркетингу на основі даних, яка надає вам круговий огляд ваших клієнтів і дає змогу пришвидшити продажі та максимально утримати клієнтів завдяки очищеним даним, сегментованим аудиторіям і персоналізованим автоматизованим кампаніям. Ще ніколи не було так просто ...
Actito
actito.com
Actito — компанія з автоматизації маркетингу SaaS, заснована в 2000 році. Тоді троє засновників хотіли подолати прірву між брендами та споживачами. Тому вони почали створювати програмне забезпечення, яке зараз подобається маркетологам. З Actito ви можете персоналізувати свою взаємодію з сотнями, тис...
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services є провідним постачальником платформ персоналізації та даних клієнтів. Наші рішення дозволяють брендам розпізнавати поведінку користувачів у різних каналах, пропонувати персоналізовані рекомендації та активувати дані в усіх каналах нашої платформи даних клієнтів. Сотні амбітних бренді...
Dialog Insight
app.dialoginsight.com
Dialog Insight — це платформа для залучення клієнтів, яка дозволяє компаніям створювати більше точок взаємодії з клієнтами та зміцнювати лояльність до бренду за допомогою автоматизації персоналізації. Платформа містить низку інструментів для створення та розгортання кампаній, а також можливості анал...
Xeno
getxeno.com
Xeno — це CRM на основі штучного інтелекту, який дає змогу великим роздрібним торговцям і брендам D2C збільшити повторні продажі на 11% завдяки розумінню кожного окремого клієнта та створенню більш релевантних маркетингових кампаній через SMS, електронну пошту, Whatsapp, Facebook і Instagram. Сотні...