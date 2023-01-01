Альтернативи - OKZest

MarketMate AI

marketmateai.com

У MarketMate AI наша місія полягає в тому, щоб узгодити продажі та маркетинг, щоб посилити креативність і збільшити дохід. Ми прагнемо зробити генеративний ШІ більш зручним для реальних маркетингових робочих процесів. Будучи інтуїтивно зрозумілою B2B маркетинговою платформою на основі штучного інтел...