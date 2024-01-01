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Альтернативи - Offer18

ClickBank

ClickBank

clickbank.com

ClickBank є провідним світовим роздрібним продавцем із власним ринком. Ми дозволяємо продавцям і підприємцям збільшувати свої продажі за допомогою нашої глобальної партнерської мережі.

Impact

Impact

impact.com

Impact Partnership Cloud™ — провідне в світі рішення для автоматизації партнерства, яке виявляє, керує, захищає та оптимізує всі канали партнерства, досягаючи справжнього експоненціального зростання.

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

Програмне забезпечення для керування відносинами з партнерами для масштабування будь-якої програми: афілійованої програми, торгового посередника, маркетингу тощо. Дізнайтеся, чому компанії SaaS розвиваються завдяки PartnerStack PRM.

Tapfiliate

Tapfiliate

tapfiliate.com

Tapfiliate подбає про всі ваші афілійовані та реферальні маркетингові потреби. Синхронізуйте Tapfiliate із Shopify, WooCommerce та понад 30 іншими інтеграціями.

Digital First AI

Digital First AI

digitalfirst.ai

Створюйте та виконуйте маркетингові плани за лічені секунди за допомогою ШІ. Знайдіть найкращу тактику зростання вашого бізнесу за допомогою ШІ. Перемкніть маркетинг на автопілот і розвивайтеся.

Awin

Awin

awin.com

Розвивайте свій бізнес за допомогою глобальної мережі афілійованого маркетингу, яка надає маркетингові рішення для рекламодавців, агентств і видавців у всьому світі.

Involve Asia

Involve Asia

involve.asia

Involve — це провідна афілійована маркетингова платформа для партнерів і рекламодавців, яка може збільшити свій онлайн-дохід у Малайзії. Приєднуйтесь до нашої партнерської мережі зараз!

Simplero

Simplero

simplero.com

Ваш онлайн-бізнес став простим Simplero надає вам усі необхідні інструменти для створення та розвитку успішного онлайн-освітнього бізнесу в одному місці.

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

Процвітаючі бренди створюються за допомогою амбасадорів. Універсальне програмне забезпечення для керування амбасадором бренду, яке інтегрується з Shopify, Amazon і WooCommerce.

GrowSurf

GrowSurf

growsurf.com

Розвивайте свій бізнес миттєво, щовечора. GrowSurf — це реферальне програмне забезпечення для технологічних стартапів. Наші клієнти бачать 300-1000% ROI + 9-40% щомісячного зростання.

Attribution

Attribution

attributionapp.com

Атрибуція відстежує, скільки ви витрачаєте на рекламу, які клієнти приходять через рекламу та що вони купують у вас.

Rewardful

Rewardful

rewardful.com

Перетворіть своїх найбільших шанувальників на найкращих маркетологів. Rewardful — це простий спосіб для SaaS-компаній налаштувати афілійовані та реферальні програми за допомогою Stripe & Paddle. Просто підключіть свій обліковий запис і дозвольте нам відстежувати рефералів, знижки та комісії для вас...

Evolup

Evolup

evolup.com

Evolup — це єдине рішення, на 100% присвячене створенню афілійованих магазинів на основі штучного інтелекту. Безкоштовна 7-денна пробна версія, кредитна картка не потрібна!

Rakuten Advertising

Rakuten Advertising

rakutenadvertising.com

Rakuten Advertising – це агентство цифрової реклами, яке надає набір рішень для залучення клієнтів. Дізнайтеся, як охопити свою цільову аудиторію!

Marketcall

Marketcall

marketcall.com

Pay Per Call Affiliate Network Marketcall — найкращий вибір на ринку. Більше двохсот пропозицій Pay Per Call

LeadDyno

LeadDyno

leaddyno.com

Розвивайте та керуйте своєю афілійованою, впливовою чи реферальною програмою. Синхронізація з інтеграціями Shopify, Stripe і 25+. Спробуйте наше афілійоване програмне забезпечення безкоштовно протягом 30 днів.

Get4views

Get4views

get4views.com

Get4views - легальний сервіс просування YouTube каналів і відео. Це допомагає блогерам отримати перегляди та підписників, а також допомагає підприємствам збільшити продажі та залучити відвідувачів веб-сайту.

Phonexa

Phonexa

phonexa.com

Phonexa — це програмне забезпечення корпоративного рівня для відстеження продуктивності, афілійованого та партнерського маркетингу. Phonexa Suite — це базова технологія, яка підтримує життєвий цикл потенційних споживачів і дзвінків, допомагаючи командам ефективного маркетингу підвищити рентабельніст...

PayKickstart

PayKickstart

paykickstart.com

Зростання доходу та партнерська платформа PayKickstart — це найповніше рішення для перевірки, регулярного виставлення рахунків, управління афілійованими особами та утримання на ринку з глобальними можливостями. Це як розширення ваших відділів бухгалтерії, продуктів/розробників і маркетингу.

UpPromote

UpPromote

uppromote.com

UpPromote – афілійований і реферальний маркетинг Створюйте петлі у вашій воронці продажів, зосереджені навколо впливових осіб, амбасадорів брендів і наявних клієнтів за допомогою найулюбленішого програмного забезпечення для афілійованого маркетингу.

BeMob

BeMob

bemob.com

Програмне забезпечення для відстеження реклами для медіа-покупців і афілійованих маркетологів. Універсальне рішення для проблем онлайн-реклами.

FirstPromoter

FirstPromoter

firstpromoter.com

Відстеження партнерів і рефералів для SaaS. Запустіть власну партнерську та реферальну програму за лічені хвилини. Швидка інтеграція з Stripe, Paddle, Recurly, Braintree, Chargebee або з нашим API.

LinkMink

LinkMink

linkmink.com

Збільшуйте дохід від SaaS Не потрібні сервери чи код. Компанії, які використовують платіжні посилання Stripe, можуть почати відстежувати рефералів за 5 хвилин завдяки нашій інтеграції копіювати та вставляти!

MGID

MGID

mgid.com

Наше бачення полягає в тому, щоб розвивати новий рівень цифрових медіа, дозволяючи споживачам взаємодіяти з вмістом і спонсорованою рекламою однаково позитивно.

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

Ambassador дає змогу маркетологам збільшувати кількість клієнтів, рефералів і доходів, використовуючи передачу інформації з вуст в уста. Їх програмне забезпечення, зручне для маркетологів, спрощує реферальний маркетинг, автоматизуючи процес реєстрації, відстеження, винагороди та керування вашими клі...

GrowthHero

GrowthHero

growthhero.io

GrowthHero — це потужне програмне забезпечення для афілійованих, впливових і реферальних маркетингових програм, все в одному. Починаючи лише з 49 доларів за годину дня, GrowthHero масштабується разом з вами! Повністю гнучкі інструменти для вашого успіху: - Портал для партнерів із білим міткою, повні...

CJ

CJ

cj.com

Процвітайте в найбільшій і найвідомішій у світі екосистемі ефективного маркетингу на основі партнерства та перевершуйте свої цілі щодо зростання торгівлі завдяки масштабованому та стабільному зростанню як для брендів, видавців, так і для творців.

Admitad

Admitad

admitad.com

Ефективний маркетинг нового покоління. Набір рішень для рекламодавців, видавців і впливових осіб будь-якого розміру.

SocialLadder

SocialLadder

socialladderapp.com

SocialLadder — це наскрізна платформа для керування корпоративними творцями для маркетингових команд, які прагнуть об’єднати під одним дахом амбасадорів, впливових осіб і афілійованих осіб. Бренди, орієнтовані на споживача, як-от Benefit Cosmetics, Kendra Scott, goPuff & Live Nation, усі використову...

RefMonkey

RefMonkey

refmonkey.com

Розвивайте свій бізнес із маркетингом із вуст у вуста! Налаштуйте реферальні програми, партнерські програми, програми млм та лояльності для будь-якого веб-сайту чи мобільного додатка за допомогою нашої інтеграції (Zapier, Shopify та багато інших) або API.

Foxoffers

Foxoffers

foxoffers.com

Завдяки Foxoffers ви отримуєте щоденні виплати в криптовалютах і фіатних валютах, користувацькі цільові сторінки та внутрішню команду закупівель медіа, яка допоможе вам на всьому шляху. Скажіть "так" маркетингу ефективності з Foxoffers!

C3PA

C3PA

c3pa.net

C3PA — це високотехнологічна мережа партнерських програм Pay-Per-Action. Ми швидко розвиваємося, надаючи нашим партнерам ексклюзивні пропозиції з індивідуальними умовами. Вертикалі, на яких ми спеціалізуємося: знайомства, тоталізатори та азартні ігри. Ви можете отримувати щотижневі виплати для катег...

AdsBridge

AdsBridge

adsbridge.com

AdsBridge — це програма відстеження преміум-класу для афілійованих компаній. Це стабільний і надійний продукт із першокласною допомогою, інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом і повним набором функцій, які дозволяють оптимізувати рекламні кампанії.

FMTC Affiliates

FMTC Affiliates

fmtc.co

Спростіть свій бізнес. Використовуйте тисячі афілійованих програм через єдиний потік продукту API, який об’єднує ваші монетизовані посилання.

AffSub2

AffSub2

affsub2.com

AffSub2 — це швидкозростаюча мережа, зосереджена на довірі, ефективності та довготривалій цінності. Ми успішно об’єднуємо рекламодавців і партнерів з усього світу.

AdsPaying Media

AdsPaying Media

adspayingmedia.com

AdsPaying Media — це глобальна афілійована мережа, яка дає змогу рекламодавцям і видавцям будь-якого розміру розвивати свій бізнес в Інтернеті. Наша мережа надає маркетингові рішення для наших партнерів і, крім того, ми пропонуємо глобальну спільноту людей, технологій і бізнес-аналітики. Незалежно в...

2Performant

2Performant

2performant.com

Ми — технологічна компанія, що швидко розвивається, розробляє та керує партнерською мережею 2Performant.com. Наша платформа вже 13 років допомагає онлайн-магазинам віддалено співпрацювати з тисячами талантів у цифровому маркетингу на демократичних і прозорих засадах. Ми віримо в маркетингову демокра...

Target Circle

Target Circle

targetcircle.com

Target Circle — це потужне програмне забезпечення для партнерського маркетингу для рекламодавців, агентств і мереж. Це дозволяє вашій команді створювати, відстежувати, керувати, аналізувати та оптимізувати ваші партнерські програми. Платформа створена для ефективного керування всіма вашими партнерам...

LinkTrust

LinkTrust

linktrust.com

Стійкий рок у постійно мінливому світі ефективного маркетингу. LinkTrust зі штаб-квартирою в самому центрі Silicon Slopes, штат Юта, має більш ніж двадцятилітній досвід роботи в галузі як платформи для тисяч компаній, філій, мереж і агентств, які використовують маркетинг, заснований на ефективності,...

Metricks

Metricks

metricks.io

Почніть розвивати свій бренд сьогодні. Рішення, необхідне для розвитку та масштабування афілійованого маркетингу.

Monetate

Monetate

monetate.com

Monetate дає змогу маркетологам зробити так, щоб клієнти відчували, що їх розуміють і цінують на індивідуальному рівні. Monetate дає брендам змогу створювати повністю інтегровану стратегію персоналізації. Архітектура, орієнтована на продуктивність, забезпечує відомий простий у користуванні інтерфейс...

RevGlue

RevGlue

revglue.com

Інструменти монетизації афілійованого маркетингу SaaS для британських афілійованих осіб і впливових людей у ​​соціальних мережах. Створюйте нові веб-сайти з кешбеком, купонами, мобільним або широкосмуговим зв’язком за лічені хвилини за допомогою партнерських інструментів і наборів даних RevGlue. Мо...

Buzzbassador

Buzzbassador

buzzbassador.com

Розвивайте свій бізнес на автопілоті разом із творцями Buzzbassador допомагає вам об’єднатися та залучити впливових осіб і творців для створення автентичного маркетингу з уст в уста, який на 82% краще перетворює

Affiliatics

Affiliatics

affiliatics.com

Програмне забезпечення для афілійованого маркетингу та відстеження афілійованих компаній для онлайн- та офлайн-бізнесу. Запустіть свою партнерську програму та збільште продажі. Спробуйте 30-денну безкоштовну пробну версію.

Social Snowball

Social Snowball

socialsnowball.io

Прості партнерські програми для ваших клієнтів і творців Стимулюйте, автоматизуйте та аналізуйте маркетинг із вуст в уста серед ваших клієнтів, творців і спільноти.

LoudCrowd

LoudCrowd

loudcrowd.com

Маркетинг – це експеримент. А наступним чудовим експериментом для вашої стратегії цифрового маркетингу є використання створеного користувачами контенту (UGC) для збільшення аудиторії, посилення залучення аудиторії та збільшення доходу. Це відбувається з LoudCrowd. LoudCrowd співпрацює з найбільш шви...

wecantrack

wecantrack

wecantrack.com

wecantrack — це комплексне рішення для афілійованого маркетингу, призначене для оптимізації діяльності афілійованих видавців. Завдяки wecantrack афілійовані видавці можуть без особливих зусиль консолідувати дані про продажі та конверсії з понад 350 афілійованих мереж в унікальну зручну платформу. Ця...

Refersion

Refersion

refersion.com

Відкрийте для себе найдосконалішу доступну програму для амбасадора бренду, впливового фактора та керування партнерами. Керуйте своєю партнерською мережею та розширюйте її зі збільшенням рентабельності інвестицій. Спробуйте Refersion безкоштовно протягом 14 днів!

RedTrack

RedTrack

redtrack.io

RedTrack — це рішення для відстеження реклами на основі власних файлів cookie. Відстежуйте й відносьте конверсії, дохід і події в одному місці. Замовте безкоштовну демонстрацію, щоб побачити реальну рентабельність інвестицій!

HOQU

HOQU

hoqu.com

HOQU — це ефективна маркетингова платформа SaaS для створення мереж і керування, відстеження та оптимізації онлайн-рекламних кампаній. Користувачі HOQU отримують повний доступ до всіх основних функцій, що стосуються тарифного плану. Цінова політика заснована на конверсіях, а не на кліках - це дозвол...

Performcb

Performcb

performcb.com

Perform[cb] дає змогу брендам залучати нових клієнтів через додаткові цифрові канали за моделлю оплати за результати. Наша запатентована технологія та ретельно підібраний партнерський ринок узгоджують ціноутворення «ціна за» з довгостроковою цінністю клієнта. Незалежно від того, чи є ви підприємцем,...

Squaredance

Squaredance

squaredance.io

Squaredance — це партнерський ринок, який допомагає брендам DTC залучати нових клієнтів і збільшувати продажі в кожному каналі. Ми пропонуємо комплексне наскрізне рішення для задоволення потреб цифрового маркетолога. Підключіть свій цифровий магазин, запустіть необмежену кількість кампаній, зв’яжіть...

Referrizer

Referrizer

referrizer.com

Найдосконаліша у світі платформа автоматизації маркетингу для розширення можливостей вашого місцевого бізнесу. Отримайте більше клієнтів, збільшите кількість рефералів і покращте утримання клієнтів за допомогою нашого БЕЗКОШТОВНОГО ПРОБНОГО облікового запису. Співпрацюйте з власниками місцевих компа...

Circlewise

Circlewise

circlewise.io

Partnership Hub від Circlewise — це повний набір інструментів для створення та керування вашими внутрішніми партнерськими програмами для всіх країн, пристроїв і галузей, включаючи електронну комерцію, фінансові технології, подорожі та послуги. Наш флагманський продукт надає нашим рекламодавцям насту...

Roster

Roster

getroster.com

Кожен має вплив, і найкращі бренди використовують Roster, щоб використовувати його. За допомогою Roster компанії перетворюють пристрасних клієнтів на амбасадорів бренду, які підвищують обізнаність у соціальних мережах, стимулюють маркетингові ініціативи, як-от огляди, і збільшують дохід. Комплексний...

Fintel Connect

Fintel Connect

fintelconnect.com

Fintel Connect — це провідна комплексна платформа афілійованого маркетингу, мережа та агентство, спеціально створена для фінтех-компаній і банків. Завдяки Fintel фінансові бренди мають усе необхідне для збільшення залучення клієнтів за допомогою афілійованого та впливового маркетингу, включаючи спец...

SaaSquatch

SaaSquatch

saasquatch.com

SaaSquatch — це складне програмне забезпечення для рефералів і маркетингу лояльності, яке залучає ваших клієнтів, де б вони не відпочивали — у вашому мобільному чи веб-додатку чи поза ним. Деякі з найбільш інноваційних і відомих брендів світу використовують SaaSquatch, щоб винагороджувати своїх прих...

Reditus

Reditus

getreditus.com

Збільште свій MRR без попередніх витрат. Платформа партнерської програми для вашого B2B SaaS, виростіть свою партнерську програму на нові висоти.

Partnerize

Partnerize

partnerize.com

Partnerize — це єдине рішення для керування партнерськими відносинами, яке забезпечує прибуткове зростання для маркетологів завдяки наскрізній технології та комплексному обслуговуванню.

Post Affiliate Pro

Post Affiliate Pro

postaffiliatepro.com

Post Affiliate Pro Лідер у програмному забезпеченні для партнерів Керуйте декількома партнерськими програмами та покращуйте ефективність свого партнера за допомогою Post Affiliate Pro.

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