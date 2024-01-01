Альтернативи - NVivo

Playvox

playvox.com

У міру того, як кількість ваших розмов зростає, стає важко бути в курсі проблем і запитів клієнтів. Додаток Prodsight полегшує це, автоматично аналізуючи ваші розмови Zendesk і Intercom на предмет тем і настроїв і створюючи постійно оновлюваний звіт про найпоширеніші проблеми користувачів. Як менедж...