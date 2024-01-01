Альтернативи - NVIDIA Developer

npm

npmjs.com

npm — це менеджер пакетів для мови програмування JavaScript, який підтримується npm, Inc. npm — це менеджер пакетів за замовчуванням для середовища виконання JavaScript Node.js. Він складається з клієнта командного рядка, який також називається npm, і онлайнової бази даних загальнодоступних і платни...