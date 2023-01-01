NumWorks Emulator

Спробуйте калькулятор NumWorks. Цей емулятор є безкоштовною онлайн-версією графічного калькулятора NumWorks. Це ідеальний інструмент для презентацій у класі та дистанційного навчання.

Вебсайт: numworks.com

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