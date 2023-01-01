ntfy дозволяє надсилати push-повідомлення за допомогою сценаріїв з будь-якого комп’ютера чи телефону без реєстрації та оплати. Зроблено за допомогою ❤, Філіп К. Геккель, ліцензія Apache 2.0, джерело на https://heckel.io/ntfy.

Вебсайт: ntfy.sh

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