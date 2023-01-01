Альтернативи - NPAW
SEMrush
semrush.com
SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі
Bitly
bitly.com
Bitly — це служба скорочення URL-адрес і платформа керування посиланнями. Компанію Bitly, Inc. було засновано в 2008 році. Вона є приватною і розташована в Нью-Йорку. Bitly скорочує 600 мільйонів посилань на місяць для використання в соціальних мережах, SMS та електронною поштою. Bitly заробляє грош...
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com — це добре відомий набір інструментів для аналізу зворотних посилань і SEO. На даний момент ми виділяємося з-поміж інших подібних сервісів найбільшою базою живих посилань, величезним індексом і найкращою швидкістю оновлення індексу. Ми постійно вдосконалюємо всі наші алгоритми, щоб нада...
Issuu
issuu.com
Створюйте інтерактивні фліпбуки, публікації в соціальних мережах, GIF-файли тощо з PDF-файлів. Відкрийте для себе силу цифрових інструментів публікації та контент-маркетингу тут!
Ubersuggest
neilpatel.com
Просунутий: простий процес, який працює, щоб перетворити крижаних потенційних клієнтів на щасливих клієнтів (з автоматичними конверсіями та послідовністю).
Hotjar
hotjar.com
Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайтів, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб пропонувати уявлення про те, як люди п...
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel – компанія, що надає послуги бізнес-аналітики. Він відстежує взаємодію користувачів із веб- та мобільними додатками та надає інструменти для цільового спілкування з ними. Набір інструментів містить A/B-тести в додатку та форми для опитування користувачів. Зібрані дані використовуються для ...
SE Ranking
seranking.com
Провідне програмне забезпечення для пошукової оптимізації для власників бізнесу, агентств і спеціалістів із пошукової оптимізації. Відстежуйте свої рейтинги, спостерігайте за конкурентами, виявляйте технічні помилки тощо від 18,6 доларів США на місяць.
Amplitude
amplitude.com
Amplitude — це платформа аналітики продуктів, яка допомагає компаніям відстежувати відвідувачів за допомогою спільної аналітики. Платформа використовує звіти про поведінку, щоб зрозуміти взаємодію користувачів із продуктами та надає статистику для прискорення роботи в режимі реального часу.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb — це постачальник цифрового інтелекту для підприємств і клієнтів малого та середнього бізнесу (SMB). Платформа надає послуги веб-аналітики та пропонує своїм користувачам інформацію про веб-трафік їхніх клієнтів і конкурентів.
Zoho PageSense
zoho.com
Платформа оптимізації конверсій і персоналізації. Вимірюйте ключові показники свого веб-сайту, зрозумійте поведінку своїх відвідувачів в Інтернеті та надайте їм персоналізований веб-сайт для збільшення конверсій.
BL.INK
bl.ink
Керування корпоративними посиланнями. Забезпечення співпраці, дотримання вимог і креативності для глобальних команд, щоб покращити кожну взаємодію, захистити ваші дані та створити впевненість у кожному кліку.
Rebrandly
rebrandly.com
URL Shortener із користувацькими доменами. Скорочуйте, брендуйте та відстежуйте URL-адреси за допомогою провідної в галузі платформи керування посиланнями. Безкоштовно спробувати. API, коротка URL-адреса, власні домени.
Optimizely
optimizely.com
Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує A/B-тестування та інструменти багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...
Botify
botify.com
Botify допомагає вам виявити втрачені можливості та перетворити їх на прибуткові бізнес-результати на платформі, створеній відповідно до розміру, масштабу та складності веб-сайту вашого підприємства. Отримуйте статистичні дані з кожного етапу процесу звичайного пошуку, заощаджуйте час і зменшуйте ри...
Sniply
sniply.io
Sniply — це єдиний засіб скорочення посилань, який сприяє конверсії. Відображайте своє повідомлення будь-де, легко вставляючи заклики до дії на кожній сторінці, якою ви ділитеся. Перетворіть своїх підписників на користувачів і клієнтів безкоштовно.
FullStory
fullstory.com
FullStory — це ваша цифрова аналітична платформа для миттєвих послідовностей, точного відтворення, спеціальних подій, теплових карт, розширеного пошуку, інструментів для розробників тощо.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для управління корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 ...
Pendo
pendo.io
«Пендо» — це кенійський драматичний телесеріал, який транслюється на телеканалі НТВ, а перша прем’єра відбулася 3 грудня 2014 року. Сценарій серіалу написала Грейс Даніл, продюсувала та розповсюджувала DIL Pictures.
FlippingBook
flippingbook.com
Перетворюйте прості PDF-файли на інтерактивні та привабливі документи з професійним виглядом, керуйте маркетинговими інструментами, аналізуйте файли тощо.
Serpstat
serpstat.com
Розумний і потужний інструмент для ✓ аналізу зворотних посилань ✓ відстеження рейтингу ✓ дослідження ключових слів ✓ аналізу конкурентів ✓ аудиту сайту.
Planhat
planhat.com
Planhat — це красива, гнучка та потужна платформа успіху клієнтів. Customer 360, показники здоров’я, підручники, портали для клієнтів тощо.
Anyword
anyword.com
Отримуйте більше конверсій і збільшуйте продажі за допомогою ШІ, який створить і оптимізує вашу копію. Потужна прогностична аналітика підкаже вам, що працює, перш ніж опублікувати.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica | Аналітика та маркетинг додатків на одній платформі
LogRocket
logrocket.com
Сучасний інтерфейсний моніторинг і аналітика продуктів. LogRocket поєднує в собі відтворення сеансу, моніторинг продуктивності та аналітику продукту, що дозволяє командам програмного забезпечення створювати ідеальні веб- та мобільні продукти.
HoneyStack
hockeystack.com
Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує дані про маркетинг, продукт, дохід і продажі, щоб виявити приховану інформацію, як-от LTV кампанії або швидкість відтоку кожного маркетингового каналу. Без налаштування. Немає коду. СПРОБУЙТЕ БЕЗКОШТОВНО
StoryChief
storychief.io
StoryChief об’єднує все, що вам потрібно для маркетингу контенту, в одному місці. Організовуйте, структуруйте та розповсюджуйте свій вміст багатоканально.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat – це технологічна компанія, яка надає дані та аналітику глобальним видавцям. Компанія була заснована в 2009 році і має штаб-квартиру в Нью-Йорку, США. Компанія програмного забезпечення як послуги (SaaS) інтегрує код у веб-сайти видавців, медіа-компаній і новинних організацій для відстеженн...
Heap
heap.io
Heap пропонує розумніший спосіб створення цифрових продуктів. Завдяки комплексному збору даних і структурованим процесам Heap допомагає менеджерам із продуктів розуміти своїх користувачів, приймати рішення на основі даних і створювати чудові цифрові враження.
PostHog
posthog.com
Власний стек аналітики продуктів для розгортання у вашій інфраструктурі.
Shakespeare
shakespeare.ai
Отримайте найкраще у світі програмне забезпечення для копірайтингу зі штучним інтелектом і розгорніть копію світового рівня для свого веб-сайту, соціальних мереж, звітів, блогу, тексту оголошень, електронних листів тощо
IO Technologies
public.iotechnologies.com
Покращуйте свій вміст, збільшуйте читацьку аудиторію та дохід за допомогою аналітики вмісту в реальному часі. Найбільш інноваційні інформаційні панелі для швидших і кращих рішень.
Woopra
woopra.com
Проаналізуйте та візуалізуйте весь шлях клієнта від першого маркетингового дотику до використання продукту. Підпишіться на наш безкоштовний план сьогодні.
Contentsquare
contentsquare.com
Збільште дохід, конверсію та взаємодію за допомогою найповнішої у світі платформи цифрової аналітики.
Whatfix
whatfix.com
Whatfix — це платформа на основі SaaS, яка забезпечує вказівки та підтримку продуктивності веб-додатків і програмних продуктів у програмі. Whatfix допомагає компаніям створювати інтерактивні інструкції, які відображаються у веб-додатках. Whatfix має офіси в Сан-Хосе, Каліфорнія, та Бенгалуру, Індія...
Smartlook
smartlook.com
Аналізуйте поведінку користувачів способами, які раніше не були можливими. Smartlook — це те, чого не вистачає в аналізі поведінки користувачів. Отримайте реальну якісну інформацію, яка допоможе вам покращити свій мобільний додаток і веб-сайт.
UserVoice
uservoice.com
Програмне забезпечення для відгуків користувачів B2B, яке допоможе вам слухати та направляти своїх клієнтів, визначати пріоритетність важливих функцій продукту та ефективно впроваджувати інновації.
Contently
contently.com
Рішення для контент-маркетингу з найвищим рейтингом: експертна контент-стратегія, корпоративна контент-маркетингова платформа та глобальна мережа розробників контенту.
Readable
readable.com
Readable — це найкращий інструмент читабельності. Оптимізуйте свою чіткість і наблизите аудиторію.
Flywheel
getflywheel.com
Універсальна платформа для розміщення агентств WordPress. Керуйте веб-сайтами WordPress своїх клієнтів в одному місці, отримуйте постійний прибуток і постійно радуйте їх.
Lucky Orange
luckyorange.com
Менше часу на обчислення цифр, більше часу на розвиток вашого бізнесу. Підвищте коефіцієнт конверсії свого веб-сайту за допомогою нашої колекції інструментів, включаючи динамічні теплові карти, записи сеансів і живий чат.
Akamai
akamai.com
Akamai є провідним постачальником послуг мережі доставки контенту (CDN) для доставки медіа та програмного забезпечення, а також хмарних рішень безпеки.
Kissmetrics
kissmetrics.io
Дає вам знання, необхідні для прийняття кращих рішень. Kissmetrics — це поведінкова аналітика та платформа автоматизації електронної пошти. Створено, щоб допомогти командам із продуктів і маркетологам отримати, утримати та збільшити кількість клієнтів.
Totango
totango.com
Totango — це програмне забезпечення для успіху клієнтів, яке допомагає підприємствам збільшити доходи, зменшити відтік, зосереджуючись на шляху клієнта SaaS. Спробуйте Totango безкоштовно.
Keen
keen.io
Keen — це повністю керована платформа потокового передавання подій, створена на базі Apache Kafka. Почніть транслювати за лічені хвилини за 30 днів безкоштовно.
Foleon
foleon.com
На кого б ви не орієнтувалися, це вміст, який залучає вашу аудиторію, заповнює конвеєр і приносить результати. Тож зробіть свій досвід.
Dragonfly AI
dragonflyai.co
Оптимізуйте продуктивність свого вмісту за допомогою потужності ШІ. Наші прогнозні теплові карти миттєво показують вам, що в першу чергу привертає увагу вашої аудиторії в будь-якому вмісті, допомагаючи вам приймати обдумані рішення, не сповільнюючи вашу роботу. • Отримуйте статистику в режимі реальн...
Seobility
seobility.net
Універсальне програмне забезпечення та інструменти SEO для оптимізації веб-сайтів і найвищого рейтингу в Google
Stormly
stormly.com
Перетворіть свої дані на статистичні дані одним клацанням миші 🤯. Створіть свою інформаційну панель і миттєво виявляйте шаблони в даних про продукт.
Silktide
silktide.com
Зробіть свій веб-сайт кращим за допомогою автоматизованого тестування доступності, оптимізації вмісту та цифрового маркетингу на одній платформі.
Snowplow
snowplow.io
Snowplow надає командам повну гнучкість і контроль над тим, як дані про поведінку збираються, структуруються, обробляються, моделюються та зберігаються.
Insightech
insightech.com
Insightech надає цифровим командам чітке уявлення про цифровий досвід, якому не перешкоджають вибіркові або неповні дані. Завдяки Insightech ви отримуєте всі інструменти для створення детальних маркетингових звітів, аналізу вмісту сторінки, оптимізації конверсії та зміни платформи веб-сайту в одному...
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner — це інструмент SEO для всіх маркетологів, які керуються даними. Отримайте цінну інформацію за допомогою понад 40 функцій, які допоможуть підвищити рейтинг вашого веб-сайту. Зручний інтерфейс і функції аналізу масових даних заощадять ваш час і зусилля. Збирайте цінні статистичні дані...
Mouseflow
mouseflow.com
Оптимізуйте свій веб-сайт із впевненістю, а не припущеннями Дізнайтеся, що відбувається в кожній точці взаємодії ваших користувачів. Ніяких припущень не потрібно.
June
june.so
June — це легка аналітика продуктів для B2B SaaS. Отримуйте корисну статистику та спеціально створені звіти за секунди, а не за години.
VWO
vwo.com
VWO — це провідний на ринку інструмент тестування A/B, який компанії, що швидко розвиваються, використовують для експериментів і оптимізації коефіцієнта конверсії.
Viavoo
viavoo.com
VIAVOO — це найшвидший і найпростіший спосіб отримати практичну інформацію з коментарів і розмов клієнтів. Наша платформа 360 Feedback Analytics на основі штучного інтелекту забезпечує понад 40 інтеграцій і в режимі реального часу розкриває емоції, теми та дані, важливі для команд CX, маркетингу та ...
ReplayBird
replaybird.com
ReplayBird — це інструмент аналітики продуктів для пошуку та покращення взаємодії з кінцевим користувачем. За допомогою ReplayBird компанії можуть зрозуміти, як і чому люди залучаються, конвертують і зберігають у режимі реального часу на різних пристроях, щоб покращити роботу з користувачами. Надайт...
APTANIA
aptania.com
Наша платформа даних клієнтів (CDP) забезпечує централізований підхід до керування вашими даними через простий у використанні інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Підкріплена моделлю даних, яка дозволяє зберігати основні бізнес-дані лише один раз, запобігає потребі в складній інтеграції багатьох різних ...
Witbe
witbe.net
Провідна інновація в індустрії якості досвіду (QoE), Witbe пропонує відзначений нагородами підхід до моніторингу QoE, що надається користувачам будь-якої інтерактивної служби (телефонії, відео, Інтернету), на будь-якому пристрої (ПК, смартфон, приставка) і через будь-яку мережу (стаціонарну, мобільн...