Альтернативи - NPAW

ReplayBird

replaybird.com

ReplayBird — це інструмент аналітики продуктів для пошуку та покращення взаємодії з кінцевим користувачем. За допомогою ReplayBird компанії можуть зрозуміти, як і чому люди залучаються, конвертують і зберігають у режимі реального часу на різних пристроях, щоб покращити роботу з користувачами. Надайт...