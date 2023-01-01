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Альтернативи - NPAW

SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі

Bitly

Bitly

bitly.com

Bitly — це служба скорочення URL-адрес і платформа керування посиланнями. Компанію Bitly, Inc. було засновано в 2008 році. Вона є приватною і розташована в Нью-Йорку. Bitly скорочує 600 мільйонів посилань на місяць для використання в соціальних мережах, SMS та електронною поштою. Bitly заробляє грош...

Ahrefs

Ahrefs

ahrefs.com

Ahrefs.com — це добре відомий набір інструментів для аналізу зворотних посилань і SEO. На даний момент ми виділяємося з-поміж інших подібних сервісів найбільшою базою живих посилань, величезним індексом і найкращою швидкістю оновлення індексу. Ми постійно вдосконалюємо всі наші алгоритми, щоб нада...

Issuu

Issuu

issuu.com

Створюйте інтерактивні фліпбуки, публікації в соціальних мережах, GIF-файли тощо з PDF-файлів. Відкрийте для себе силу цифрових інструментів публікації та контент-маркетингу тут!

Ubersuggest

Ubersuggest

neilpatel.com

Просунутий: простий процес, який працює, щоб перетворити крижаних потенційних клієнтів на щасливих клієнтів (з автоматичними конверсіями та послідовністю).

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайтів, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб пропонувати уявлення про те, як люди п...

Mixpanel

Mixpanel

mixpanel.com

Mixpanel – компанія, що надає послуги бізнес-аналітики. Він відстежує взаємодію користувачів із веб- та мобільними додатками та надає інструменти для цільового спілкування з ними. Набір інструментів містить A/B-тести в додатку та форми для опитування користувачів. Зібрані дані використовуються для ...

SE Ranking

SE Ranking

seranking.com

Провідне програмне забезпечення для пошукової оптимізації для власників бізнесу, агентств і спеціалістів із пошукової оптимізації. Відстежуйте свої рейтинги, спостерігайте за конкурентами, виявляйте технічні помилки тощо від 18,6 доларів США на місяць.

Amplitude

Amplitude

amplitude.com

Amplitude — це платформа аналітики продуктів, яка допомагає компаніям відстежувати відвідувачів за допомогою спільної аналітики. Платформа використовує звіти про поведінку, щоб зрозуміти взаємодію користувачів із продуктами та надає статистику для прискорення роботи в режимі реального часу.

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Similarweb — це постачальник цифрового інтелекту для підприємств і клієнтів малого та середнього бізнесу (SMB). Платформа надає послуги веб-аналітики та пропонує своїм користувачам інформацію про веб-трафік їхніх клієнтів і конкурентів.

Zoho PageSense

Zoho PageSense

zoho.com

Платформа оптимізації конверсій і персоналізації. Вимірюйте ключові показники свого веб-сайту, зрозумійте поведінку своїх відвідувачів в Інтернеті та надайте їм персоналізований веб-сайт для збільшення конверсій.

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Керування корпоративними посиланнями. Забезпечення співпраці, дотримання вимог і креативності для глобальних команд, щоб покращити кожну взаємодію, захистити ваші дані та створити впевненість у кожному кліку.

Rebrandly

Rebrandly

rebrandly.com

URL Shortener із користувацькими доменами. Скорочуйте, брендуйте та відстежуйте URL-адреси за допомогою провідної в галузі платформи керування посиланнями. Безкоштовно спробувати. API, коротка URL-адреса, власні домени.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує A/B-тестування та інструменти багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Шта...

Botify

Botify

botify.com

Botify допомагає вам виявити втрачені можливості та перетворити їх на прибуткові бізнес-результати на платформі, створеній відповідно до розміру, масштабу та складності веб-сайту вашого підприємства. Отримуйте статистичні дані з кожного етапу процесу звичайного пошуку, заощаджуйте час і зменшуйте ри...

Sniply

Sniply

sniply.io

Sniply — це єдиний засіб скорочення посилань, який сприяє конверсії. Відображайте своє повідомлення будь-де, легко вставляючи заклики до дії на кожній сторінці, якою ви ділитеся. Перетворіть своїх підписників на користувачів і клієнтів безкоштовно.

FullStory

FullStory

fullstory.com

FullStory — це ваша цифрова аналітична платформа для миттєвих послідовностей, точного відтворення, спеціальних подій, теплових карт, розширеного пошуку, інструментів для розробників тощо.

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для управління корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 ...

Pendo

Pendo

pendo.io

«Пендо» — це кенійський драматичний телесеріал, який транслюється на телеканалі НТВ, а перша прем’єра відбулася 3 грудня 2014 року. Сценарій серіалу написала Грейс Даніл, продюсувала та розповсюджувала DIL Pictures.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

Перетворюйте прості PDF-файли на інтерактивні та привабливі документи з професійним виглядом, керуйте маркетинговими інструментами, аналізуйте файли тощо.

Serpstat

Serpstat

serpstat.com

Розумний і потужний інструмент для ✓ аналізу зворотних посилань ✓ відстеження рейтингу ✓ дослідження ключових слів ✓ аналізу конкурентів ✓ аудиту сайту.

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat — це красива, гнучка та потужна платформа успіху клієнтів. Customer 360, показники здоров’я, підручники, портали для клієнтів тощо.

Anyword

Anyword

anyword.com

Отримуйте більше конверсій і збільшуйте продажі за допомогою ШІ, який створить і оптимізує вашу копію. Потужна прогностична аналітика підкаже вам, що працює, перш ніж опублікувати.

AppMetrica

AppMetrica

yandex.com

AppMetrica | Аналітика та маркетинг додатків на одній платформі

LogRocket

LogRocket

logrocket.com

Сучасний інтерфейсний моніторинг і аналітика продуктів. LogRocket поєднує в собі відтворення сеансу, моніторинг продуктивності та аналітику продукту, що дозволяє командам програмного забезпечення створювати ідеальні веб- та мобільні продукти.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує дані про маркетинг, продукт, дохід і продажі, щоб виявити приховану інформацію, як-от LTV кампанії або швидкість відтоку кожного маркетингового каналу. Без налаштування. Немає коду. СПРОБУЙТЕ БЕЗКОШТОВНО

StoryChief

StoryChief

storychief.io

StoryChief об’єднує все, що вам потрібно для маркетингу контенту, в одному місці. Організовуйте, структуруйте та розповсюджуйте свій вміст багатоканально.

Chartbeat

Chartbeat

chartbeat.com

Chartbeat – це технологічна компанія, яка надає дані та аналітику глобальним видавцям. Компанія була заснована в 2009 році і має штаб-квартиру в Нью-Йорку, США. Компанія програмного забезпечення як послуги (SaaS) інтегрує код у веб-сайти видавців, медіа-компаній і новинних організацій для відстеженн...

Heap

Heap

heap.io

Heap пропонує розумніший спосіб створення цифрових продуктів. Завдяки комплексному збору даних і структурованим процесам Heap допомагає менеджерам із продуктів розуміти своїх користувачів, приймати рішення на основі даних і створювати чудові цифрові враження.

PostHog

PostHog

posthog.com

Власний стек аналітики продуктів для розгортання у вашій інфраструктурі.

Shakespeare

Shakespeare

shakespeare.ai

Отримайте найкраще у світі програмне забезпечення для копірайтингу зі штучним інтелектом і розгорніть копію світового рівня для свого веб-сайту, соціальних мереж, звітів, блогу, тексту оголошень, електронних листів тощо

IO Technologies

IO Technologies

public.iotechnologies.com

Покращуйте свій вміст, збільшуйте читацьку аудиторію та дохід за допомогою аналітики вмісту в реальному часі. Найбільш інноваційні інформаційні панелі для швидших і кращих рішень.

Woopra

Woopra

woopra.com

Проаналізуйте та візуалізуйте весь шлях клієнта від першого маркетингового дотику до використання продукту. Підпишіться на наш безкоштовний план сьогодні.

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

Збільште дохід, конверсію та взаємодію за допомогою найповнішої у світі платформи цифрової аналітики.

Whatfix

Whatfix

whatfix.com

Whatfix — це платформа на основі SaaS, яка забезпечує вказівки та підтримку продуктивності веб-додатків і програмних продуктів у програмі. Whatfix допомагає компаніям створювати інтерактивні інструкції, які відображаються у веб-додатках. Whatfix має офіси в Сан-Хосе, Каліфорнія, та Бенгалуру, Індія...

Smartlook

Smartlook

smartlook.com

Аналізуйте поведінку користувачів способами, які раніше не були можливими. Smartlook — це те, чого не вистачає в аналізі поведінки користувачів. Отримайте реальну якісну інформацію, яка допоможе вам покращити свій мобільний додаток і веб-сайт.

UserVoice

UserVoice

uservoice.com

Програмне забезпечення для відгуків користувачів B2B, яке допоможе вам слухати та направляти своїх клієнтів, визначати пріоритетність важливих функцій продукту та ефективно впроваджувати інновації.

Contently

Contently

contently.com

Рішення для контент-маркетингу з найвищим рейтингом: експертна контент-стратегія, корпоративна контент-маркетингова платформа та глобальна мережа розробників контенту.

Readable

Readable

readable.com

Readable — це найкращий інструмент читабельності. Оптимізуйте свою чіткість і наблизите аудиторію.

Flywheel

Flywheel

getflywheel.com

Універсальна платформа для розміщення агентств WordPress. Керуйте веб-сайтами WordPress своїх клієнтів в одному місці, отримуйте постійний прибуток і постійно радуйте їх.

Lucky Orange

Lucky Orange

luckyorange.com

Менше часу на обчислення цифр, більше часу на розвиток вашого бізнесу. Підвищте коефіцієнт конверсії свого веб-сайту за допомогою нашої колекції інструментів, включаючи динамічні теплові карти, записи сеансів і живий чат.

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai є провідним постачальником послуг мережі доставки контенту (CDN) для доставки медіа та програмного забезпечення, а також хмарних рішень безпеки.

Kissmetrics

Kissmetrics

kissmetrics.io

Дає вам знання, необхідні для прийняття кращих рішень. Kissmetrics — це поведінкова аналітика та платформа автоматизації електронної пошти. Створено, щоб допомогти командам із продуктів і маркетологам отримати, утримати та збільшити кількість клієнтів.

Totango

Totango

totango.com

Totango — це програмне забезпечення для успіху клієнтів, яке допомагає підприємствам збільшити доходи, зменшити відтік, зосереджуючись на шляху клієнта SaaS. Спробуйте Totango безкоштовно.

Keen

Keen

keen.io

Keen — це повністю керована платформа потокового передавання подій, створена на базі Apache Kafka. Почніть транслювати за лічені хвилини за 30 днів безкоштовно.

Foleon

Foleon

foleon.com

На кого б ви не орієнтувалися, це вміст, який залучає вашу аудиторію, заповнює конвеєр і приносить результати. Тож зробіть свій досвід.

Dragonfly AI

Dragonfly AI

dragonflyai.co

Оптимізуйте продуктивність свого вмісту за допомогою потужності ШІ. Наші прогнозні теплові карти миттєво показують вам, що в першу чергу привертає увагу вашої аудиторії в будь-якому вмісті, допомагаючи вам приймати обдумані рішення, не сповільнюючи вашу роботу. • Отримуйте статистику в режимі реальн...

Seobility

Seobility

seobility.net

Універсальне програмне забезпечення та інструменти SEO для оптимізації веб-сайтів і найвищого рейтингу в Google

Stormly

Stormly

stormly.com

Перетворіть свої дані на статистичні дані одним клацанням миші 🤯. Створіть свою інформаційну панель і миттєво виявляйте шаблони в даних про продукт.

Silktide

Silktide

silktide.com

Зробіть свій веб-сайт кращим за допомогою автоматизованого тестування доступності, оптимізації вмісту та цифрового маркетингу на одній платформі.

Snowplow

Snowplow

snowplow.io

Snowplow надає командам повну гнучкість і контроль над тим, як дані про поведінку збираються, структуруються, обробляються, моделюються та зберігаються.

Insightech

Insightech

insightech.com

Insightech надає цифровим командам чітке уявлення про цифровий досвід, якому не перешкоджають вибіркові або неповні дані. Завдяки Insightech ви отримуєте всі інструменти для створення детальних маркетингових звітів, аналізу вмісту сторінки, оптимізації конверсії та зміни платформи веб-сайту в одному...

Marketing Miner

Marketing Miner

marketingminer.com

Marketing Miner — це інструмент SEO для всіх маркетологів, які керуються даними. Отримайте цінну інформацію за допомогою понад 40 функцій, які допоможуть підвищити рейтинг вашого веб-сайту. Зручний інтерфейс і функції аналізу масових даних заощадять ваш час і зусилля. Збирайте цінні статистичні дані...

Mouseflow

Mouseflow

mouseflow.com

Оптимізуйте свій веб-сайт із впевненістю, а не припущеннями Дізнайтеся, що відбувається в кожній точці взаємодії ваших користувачів. Ніяких припущень не потрібно.

June

June

june.so

June — це легка аналітика продуктів для B2B SaaS. Отримуйте корисну статистику та спеціально створені звіти за секунди, а не за години.

VWO

VWO

vwo.com

VWO — це провідний на ринку інструмент тестування A/B, який компанії, що швидко розвиваються, використовують для експериментів і оптимізації коефіцієнта конверсії.

Viavoo

Viavoo

viavoo.com

VIAVOO — це найшвидший і найпростіший спосіб отримати практичну інформацію з коментарів і розмов клієнтів. Наша платформа 360 Feedback Analytics на основі штучного інтелекту забезпечує понад 40 інтеграцій і в режимі реального часу розкриває емоції, теми та дані, важливі для команд CX, маркетингу та ...

ReplayBird

ReplayBird

replaybird.com

ReplayBird — це інструмент аналітики продуктів для пошуку та покращення взаємодії з кінцевим користувачем. За допомогою ReplayBird компанії можуть зрозуміти, як і чому люди залучаються, конвертують і зберігають у режимі реального часу на різних пристроях, щоб покращити роботу з користувачами. Надайт...

APTANIA

APTANIA

aptania.com

Наша платформа даних клієнтів (CDP) забезпечує централізований підхід до керування вашими даними через простий у використанні інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Підкріплена моделлю даних, яка дозволяє зберігати основні бізнес-дані лише один раз, запобігає потребі в складній інтеграції багатьох різних ...

Witbe

Witbe

witbe.net

Провідна інновація в індустрії якості досвіду (QoE), Witbe пропонує відзначений нагородами підхід до моніторингу QoE, що надається користувачам будь-якої інтерактивної служби (телефонії, відео, Інтернету), на будь-якому пристрої (ПК, смартфон, приставка) і через будь-яку мережу (стаціонарну, мобільн...

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