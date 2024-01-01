Альтернативи - Notta

Otter

Otter

otter.ai

Otter — це інтелектуальна програма для створення нотаток, яка дає змогу запам’ятовувати, шукати та ділитися голосовими розмовами. Otter створює розумні голосові нотатки, які поєднують аудіо, транскрипцію, ідентифікацію мовця, вбудовані фотографії та ключові фрази. Це допомагає діловим людям, журналі...

Krisp

Krisp

krisp.ai

Насолоджуйтеся HD-голосом без фонового шуму та луни під час віддалених зустрічей, подкастів і записів. Krisp запобігає шуму, що відволікає увагу, підвищуючи продуктивність і професіоналізм.

Hour One

Hour One

hourone.ai

Створіть відеоконтент штучного інтелекту менш ніж за 15 хвилин. Перетворіть будь-який текст, слайди чи підказку на професійне відео під керівництвом ведучого за лічені хвилини. Будь-якою мовою

Deepgram

Deepgram

deepgram.com

Вбудуйте Voice AI у свої програми. Від стартапів до NASA API Deepgram використовуються для транскрипції та розуміння мільйонів аудіохвилин щодня. Швидко, точно, масштабовано та економічно ефективно. Усе, що потрібно розробникам для впевненого створення та швидшої доставки.

Speechmatics

Speechmatics

speechmatics.com

Speechmatics is the world’s leading expert in Speech Intelligence, combining the latest breakthroughs in AI and ML to unlock the business value in human speech. Businesses use Speechmatics worldwide to accurately understand and transcribe human-level speech into text regardless of demographic, age, ...

OpenAI

OpenAI

openai.com

OpenAI is an AI research and deployment company dedicated to ensuring that general-purpose artificial intelligence benefits all of humanity. AI is an extremely powerful tool that must be created with safety and human needs at its core. OpenAI is dedicated to putting that alignment of interests first...

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