Альтернативи - NordPass

Password Generator

passwordsgenerator.net

Генератор надійних паролів для створення безпечних паролів, які неможливо зламати на вашому пристрої, не надсилаючи їх через Інтернет, і дізнайтеся більше про 30 прийомів, щоб захистити свої паролі, облікові записи та документи.