Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Withings Health Mate» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Withings Health Mate: додаток для відстеження фітнесу, активності та здоров’я. Withings Health Mate — найкращий спосіб стежити за активністю, сном, вагою тощо. Ви побачите тенденції, прогрес і отримаєте коучінг, який допоможе вам покращитися з часом. Незалежно від вашої мети щодо здоров’я, ви знайдете підтримку для неї в додатку Health Mate.

Вебсайт: withings.com

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