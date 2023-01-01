NiR є єдиним закладом у бенгальському Хартленді, який навчає студентів для UPSC бенгальською мовою. NiR запропонувала чудову можливість для студентів, які хочуть, але не можуть підготуватися до UPSC через слабкість у англійській мові.

Вебсайт: nirias.in

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