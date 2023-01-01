Next
Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.
Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Next» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.
Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!
Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.
Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.
Вебсайт: next.co.uk
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Next». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.
Вам також може сподобатися
Manolo Blahnik
manoloblahnik.com
THE ICONIC
theiconic.com.au
LOOKFANTASTIC
lookfantastic.com
Swimsuits For All
swimsuitsforall.com
Yours Clothing
yoursclothing.co.uk
River Island
riverisland.com
Flannels
flannels.com
Vans
vans.com
New Look
newlook.com
Marks & Spencer
marksandspencer.com
M&S
marksandspencer.com
Saks Fifth Avenue
saksfifthavenue.com