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Альтернативи - Newsworthy.ai

Business Wire

Business Wire

businesswire.com

Світовий лідер у розповсюдженні прес-релізів і розкритті нормативної інформації. Фахівці зі зв’язків з громадськістю та інвесторами покладаються на Business Wire для широкого та цільового охоплення ринку.

Agility PR Solutions

Agility PR Solutions

agilitypr.com

Agility PR Solutions (раніше MediaMiser) є постачальником програмного забезпечення для моніторингу та аналізу ЗМІ та професійних послуг для спеціалістів зі зв’язків з громадськістю та маркетингу. Agility PR Solutions використовує запатентовану технологію для моніторингу, агрегування, аналізу та обмі...

Prezly

Prezly

prezly.com

Prezly — це платформа для оповідання, яка допомагає організаціям публікувати, поширювати та володіти своїми історіями з метою створення шанувальників.

PR Newswire

PR Newswire

prnewswire.com

Рішення PR Newswire для розповсюдження новин, націлювання, моніторингу та маркетингу допомагають вам спілкуватися та взаємодіяти з цільовою аудиторією по всьому світу.

MediaHQ

MediaHQ

mediahq.com

MediaHQ змінить ваші відносини зі ЗМІ. В одному місці ви можете створювати списки ЗМІ, розповсюджувати прес-релізи, презентувати свою історію та читати звіти про прес-релізи. Це робить обмін новинами миттєвим і безпроблемним.

PRShots

PRShots

prshots.com

Online image/video and press release library PRShots is a fantastic vehicle for allowing press and influencers to access high-res images, video and press releases. If you choose PRshots to host your images and press releases you will get immediate access to a community of over 30,000 worldwide media...

Press Hook

Press Hook

presshook.com

Press Hook is a tech-enabled Public relations marketplace that connects brands to the media. Create your profile, submit samples to relevant journalists, and get your brand mentioned in top tier publications such as Forbes, Esquire, Good Housekeeping, Today, and many more.

Newsfile

Newsfile

newsfilecorp.com

Newsfile is your customer-first newswire and regulatory filing team that delivers service and support you won’t find anywhere else in the industry. Our comprehensive circuits distribute news to a worldwide audience of investors, analysts and institutions while ensuring compliance with all Stock Exch...

Legit.ng

Legit.ng

legit.ng

Legit.ng is Nigeria’s #1 online and entertainment news publisher by audience, meeting the news needs of over 20 million unique readers monthly via our website. We publish various news and editorial content, including entertainment, business, politics, current affairs, and human interest stories.

JournoLink

JournoLink

journolink.com

The quickest, easiest way to get your business in the press, JournoLink is an easy-to-use, easy-to-learn publicity software, to help your small business to communicate with huge audiences. Press release distribution, online publication, media requests and press room. JournoLink offers support and le...

Software Connect

Software Connect

softwareconnect.com

Software Connect help businesses and organizations find better software. Software Connect website is a free resource for businesses to find software reviews on anything from ERP to WMS, and everything in between. Additionally Software Connect's team of software experts provide free phone consultat...

Coinscribble

Coinscribble

coinscribble.com

What is Coinscribble? Coinscribble is a press release newswire service platform for the crypto, blockchain, Web3, and NFT industries. Coinscribble is designed to help Web3 companies secure guaranteed, quality coverage from leading crypto media and news platforms like CoinTelegraph, CoinMarketCap, Be...

Zwak News

Zwak News

zwaknews.com

Zwak News is a leading news platform that delivers up-to-date and accurate news from Afghanistan and around the world. Our team of experienced journalists is committed to providing reliable and unbiased news to our readers. In addition, we also strongly believe in the importance of sharing good serv...

PR Fire

PR Fire

prfire.com

Use PR Fire to distribute news and get noticed! Rank Higher on Google Increase Sales Build Your Brand Raise Your Profile Get More Exposure Become the Authority

ClickPress

ClickPress

click.press

Master your WordPress site like a pro with brilliant one-click features. Unlock your site's potential and experience unlimited performance and speedy loading for an exceptional online presence.

3BL Media

3BL Media

3blmedia.com

3BL Media надає цілеспрямовані комунікації для провідних компаній світу. Наші неперевершені платформи розповсюдження, лідерства та редагування надихають і підтримують глобальний сталий бізнес, охоплюючи понад 10 мільйонів людей, які змінюють свою діяльність.

PR Wire Pro

PR Wire Pro

prwirepro.com

Розповсюдження прес-релізів на понад 250 новинних сайтів - Цілодобова редакційна команда - Швидке розповсюдження - (800)460-2502 Швидке розповсюдження прес-релізів у Google і Apple News, ABC і NBC Affiliate Networks, CBS і FOX, Digital Journal і сотні додаткових мереж новин. Швидко проіндексуйте сві...

The CyberWire

The CyberWire

thecyberwire.com

CyberWire — це незалежний голос, який доносить людям по всьому світу стислі, доступні та актуальні новини та подкасти з кібербезпеки.

Faselis Growth

Faselis Growth

faselisgrowth.com

Faselis Growth надає малим підприємствам простий спосіб швидко надсилати прес-релізи безпосередньо до національних і місцевих ЗМІ. На відміну від багатьох інших сервісів у цій категорії, Faselis Growth пропонує сегментовані медіа-списки, які легко знайти, шаблон прес-релізу, який так само легко запо...

PressPog

PressPog

presspog.com

PressPog – це служба прес-релізів, оптимізована для SEO, щоб забезпечити чудове розповсюдження та зручність використання. Коли ми дивимося на ціни на ринку, це часто дуже важко собі дозволити. Наша команда хотіла зробити прес-релізи доступними, заощадити час, включивши написання статей для вас і заг...

FinanceWire

FinanceWire

financewire.com

FinanceWire — це платформа синдикації новин для фінансових і фінтех-компаній. Використовуючи гіперцільовий підхід, компанії використовують FinanceWire для трансляції новин у провідних ЗМІ у світі фінансів.

eReleases

eReleases

ereleases.com

Роздача прес-релізу журналістам, які цього бажають. Вимірні результати плюс PR Newswire. Клієнти малого бізнесу оцінюють нас найкраще.

24-7 Press Release Newswire

24-7 Press Release Newswire

24-7pressrelease.com

24-7 Press Release Newswire — це служба розповсюдження прес-релізів для компаній, які хочуть поширювати свої новини через соціальні мережі та традиційні канали новин, щоб охопити свою аудиторію та керувати відвідувачами, продажами та поінформованістю про бренд.

PR.com

PR.com

pr.com

PR.com — це веб-сайт, на якому ви можете рекламувати свій бізнес за допомогою каталогу підприємств, продуктів і послуг, розповсюдження прес-релізів тощо. PR.com — це універсальний бізнес-ринок.

MarketersMEDIA

MarketersMEDIA

marketersmedia.com

MarketersMEDIA Newswire – це прес-релізна компанія, яка допомагає компаніям охоплювати міжнародні інформаційні агентства та публікувати публікації в авторитетних ЗМІ, зокрема APNews, MarketWatch, Yahoo! Новини, AsiaOne та понад 500 інших кінцевих точок медіа. Завдяки потужності технологій і своїй ві...

PRnews.io

PRnews.io

prnews.io

PRNEWS.IO забезпечує гарантоване розміщення спонсорованого контенту в онлайн-ЗМІ по всьому світу. Платформа допоможе вам підвищити обізнаність серед ваших потенційних партнерів та інвесторів, збільшити ваші продажі та отримати сік посилань. Більше ніякої метушні щодо пошуку на сотнях платформ, щоб п...

iCrowdNewswire

iCrowdNewswire

icrowdnewswire.com

iCrowdNewswire було засновано в 2015 році командою колишніх топ-менеджерів Marketwired, Business Wire, PR Newswire, Dow Jones та інших провідних фінансових і корпоративних новинних організацій. З тисячами прес-релізів, що публікуються та розповсюджуються щодня, конкуренція досягла найвищого рівня. i...

Chainwire

Chainwire

chainwire.org

Chainwire — це служба синдикації новин для індустрії криптовалют і блокчейнів. Розроблений для криптовалютних проектів, блокчейн-компаній, бірж, інвестиційних компаній і PR-агентств, Chainwire дозволяє публікувати прес-релізи одночасно в гіпертаргетованих криптовалютних ЗМІ. Хто ми? Chainwire розроб...

Wiztrust

Wiztrust

wiztrust.com

Платформа підтримки комунікацій. Wiztrust — це багатоканальна платформа розповсюдження, створена для спрощення внутрішніх і зовнішніх комунікацій. Один інструмент для розповсюдження вашого вмісту будь-яким каналом для будь-якої зацікавленої сторони. Хмарне рішення Wiztrust стало безцінним для компан...

ACCESSWIRE

ACCESSWIRE

accesswire.com

Онлайн-платформа розповсюдження ACCESSWIRE® надає професіоналам із комунікацій простіший і ефективніший робочий процес для повсякденної діяльності. Професіонали з комунікацій тепер мають єдине джерело, куди вони можуть розповсюджувати прес-релізи, створювати відділ новин і планувати свої події одним...

PR.co

PR.co

pr.co

pr.co створює чудово оформлені онлайн-редакції та програмне забезпечення, щоб допомогти PR-командам підвищити охоплення ЗМІ та впізнаваність бренду та створити позитивну репутацію. Наші онлайн-редакції допомагають сяяти віхам вашої компанії та спрощують зв’язок із вашим брендом для будь-якої зацікав...

Metro Monitor

Metro Monitor

metromonitor.com

Metro Monitor стежить за всіма медіа для спеціалістів зі зв’язків з громадськістю та корпоративних комунікацій, дозволяючи вам отримати доступ до власних баз даних моніторингу новин та інноваційних служб телевізійних новин і аналізу медіа.

Roxhill Media

Roxhill Media

roxhillmedia.com

Roxhill — провідна платформа медіарозвідки в режимі реального часу. Поєднуючи команду досвідчених професіоналів із зв’язків із громадськістю та індустрії Алекса Норткотта з інноваційними технологіями, Roxhill забезпечує медіа-аналіз... Показати більше та розуміння, яке вам потрібно на сучасному ринк...

Wizikey

Wizikey

wizikey.com

Що таке Wizikey? Wizikey — це програмне забезпечення для моніторингу ЗМІ та PR. Він допомагає компаніям у моніторингу медіа в різних медіа разом із тенденціями та уявленнями про конкурентну розвідку та розповсюдження прес-релізів у всьому світі. Це також допомагає PR-фахівцям знайти потрібну групу р...

Prowly

Prowly

prowly.com

Prowly — це комплексне рішення для автоматизації робочого процесу для PR-професіоналів, завдяки якому компанії будь-якого розміру можуть ефективніше керувати зв’язками зі ЗМІ, заощаджуючи час на рутинних завданнях. Prowly підтримує користувачів у розповіді історій, пошуку потрібних контактів зі ЗМІ ...

Newswire

Newswire

newswire.com

Newswire — це медіа-технологічна компанія, яка надає своїм клієнтам послуги з розповсюдження прес-релізів, які допомагають підвищити впізнаваність бренду, заробити згадки в ЗМІ, підвищити видимість в Інтернеті, покращити ефективність оптимізації пошукових систем, збільшити продажі тощо. На додаток д...

Notified

Notified

notified.com

Notified Event Cloud пропонує найповнішу в світі наскрізну технологію подій і супутні послуги для створення й керування подіями. Керуйте всім життєвим циклом своїх подій, незалежно від місця, формату, розміру чи тривалості – від окремих сеансів до постійного досвіду. Notified дозволяє організаторам ...

PRWeb

PRWeb

prweb.com

Розповсюдження прес-релізів допомагає створити галас, збільшити видимість в Інтернеті та залучити відвідувач веб-сайту.

Mynewdesk

Mynewdesk

mynewsdesk.com

Відкрийте для себе вплив PR в Інтернеті! Слідкуйте за тим, що говорять про ваш бренд, створюйте свою історію, визначте та залучайте свою аудиторію та аналізуйте результати.

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