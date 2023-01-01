WebCatalog
Newsweek Romania

Newsweek Romania

newsweek.ro

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Newsweek Romania» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Newsweek Romania пропонує поглиблений аналіз, новини, розслідування, думки, розслідування, інтерв’ю, технології, бізнес, культуру, політику та міжнародне

Вебсайт: newsweek.ro

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Newsweek Romania». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Lidl România

Lidl România

lidl.ro

Facturis Online

Facturis Online

facturis-online.ro

Expresso

Expresso

expresso.pt

Decathlon România

Decathlon România

decathlon.ro

Profitshare

Profitshare

profitshare.ro

la Repubblica

la Repubblica

repubblica.it

Kaufland România

Kaufland România

kaufland.ro

Diario Libre

Diario Libre

diariolibre.com

Estadão

Estadão

estadao.com.br

Autovit.ro

Autovit.ro

autovit.ro

Storia

Storia

storia.ro

Público

Público

publico.pt

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності