WebCatalog
NewsBytes

NewsBytes

newsbytesapp.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «NewsBytes» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

NewsBytes — єдиний в Індії новинний портал із поясненнями, розроблений для мобільної аудиторії. Отримуйте останні новини про Індію, технології, Боллівуд і крикет.

Вебсайт: newsbytesapp.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «NewsBytes». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

NDTV

NDTV

ndtv.com

India.com

India.com

india.com

Indian Express

Indian Express

indianexpress.com

India TV

India TV

indiatvnews.com

Asianet News

Asianet News

asianetnews.com

Hindustan Times

Hindustan Times

hindustantimes.com

Rediff.com

Rediff.com

rediff.com

Cricbuzz

Cricbuzz

cricbuzz.com

Sunday

Sunday

sundayrest.com

Hindustan

Hindustan

livehindustan.com

Firstpost

Firstpost

firstpost.com

Outlook India

Outlook India

outlookindia.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності