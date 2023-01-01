Альтернативи - NetHunt

Bixpand

bixpand.ai

Bixpand.com — це найбільш швидкозростаюча платформа для прискорення продажів для малого та середнього бізнесу. Він розроблений простий у використанні, готовий до мобільних пристроїв і є універсальним для малого та середнього бізнесу. Bixpand.com — це 100% безкоштовна CRM з необмеженою кількістю конт...