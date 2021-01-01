Альтернативи - NeoDove

Planfix

planfix.com

Planfix допомагає організувати спільну роботу людей і керувати нею. Наші клієнти використовують Planfix як CRM, диспетчерську та систему технічної підтримки, керують з його допомогою компаніями, даючи та контролюючи завдання, ведуть проектну діяльність, здійснюють бухгалтерський облік та фінансове п...