Nguoi Dong Hanh – це сторінка фінансової інформації електронного журналу Digital Life за ліцензією № 197/GP-BTTTT, виданою Міністерством інформації та зв’язку 19 квітня 2016 року.

Вебсайт: ndh.vn

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «NDH». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.