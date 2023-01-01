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NCBI BLAST

NCBI BLAST

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Вебсайт: blast.ncbi.nlm.nih.gov

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Базовий інструмент пошуку локального вирівнювання BLAST знаходить ділянки подібності між біологічними послідовностями. Програма порівнює нуклеотидні або білкові послідовності з базами даних послідовностей і обчислює статистичну значущість.

Вебсайт: blast.ncbi.nlm.nih.gov

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