Альтернативи - NationBuilder
Facebook Groups
facebook.com
Групи – це місце для спілкування про спільні інтереси з певними людьми. Ви можете створити групу для чого завгодно — сімейного возз’єднання, спортивної команди після роботи чи книжкового клубу.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite – це американський веб-сайт з організації подій і продажу квитків. Сервіс дозволяє користувачам переглядати, створювати та рекламувати місцеві події. Послуга стягує плату з організаторів подій в обмін на онлайн-послуги продажу квитків, якщо подія не є безкоштовною. Eventbrite, запущена в ...
Kommunity
kommunity.com
Kommunity — це найкраща платформа соціальних подій, орієнтована на спільноту, щоб розвивати вашу спільноту на місцевому та міжнародному рівнях, легко організовувати події та спілкуватися зі своїми учасниками в одному місці.
DownToMeet
downtomeet.com
DownToMeet is a platform to organize, find, and attend group events. If you're down to meet people in your area and find new friends, you belong here.
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit is an AI-powered matchmaking SaaS platform powering curated introductions at scale. Organizations can seamlessly invite audiences of choice to opt-into regular, personalized 1:1 or peer group connections and Orbiit handles all communication, matching, scheduling, feedback collection and analy...
Peatix
peatix.com
Розвивайте свої спільноти за допомогою Груп, рекламуйте та керуйте своїми подіями за допомогою надійних інструментів Peatix в Інтернеті та додатку. Просто, прозоро, низькі комісії. Підтримка, орієнтована на клієнта.