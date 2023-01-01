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Movies Anywhere

Movies Anywhere

moviesanywhere.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Купуйте у своїх улюблених місцях*, і Movies Anywhere об’єднає ваші улюблені фільми в одну синхронізовану колекцію – безкоштовно.**

Вебсайт: moviesanywhere.com

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