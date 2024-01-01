Альтернативи - Moula

Holvi

holvi.com

Ваш обліковий запис «все в одному» для самозайнятості. Банківські операції, виставлення рахунків і бухгалтерія – плюс нова кредитна картка для бізнесу. Все в одному місці, щоб ви могли зосередитися на важливому. Це спрощене робоче життя.