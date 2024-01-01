Альтернативи - Motive.io

ClassVR

ClassVR

classvr.com

ClassVR — це універсальна платформа, яка використовує потужність віртуальної та доповненої реальності для навчання та навчання від класної кімнати до зали засідань.

SynergyXR

SynergyXR

synergyxr.com

SynergyXR: революція в майбутньому з рішеннями XR Огляд компанії SynergyXR розташований у жвавому місті Орхус, Данія, як маяк інновацій у сфері розширеної реальності (XR). Народжені завдяки глибокому розумінню виробничого та енергетичного секторів, ми перетворилися на величезну силу, яка спеціалізує...

TrainBeyond

TrainBeyond

trainbeyond.com

Навчальне програмне забезпечення для віртуальної нерухомості, настільного комп’ютера та мобільних пристроїв, засноване на іграх, економічно ефективне та масштабоване до розміру будь-якої компанії. З TrainBeyond ви навчаєте свою робочу силу за допомогою практичного та інтерактивного досвіду відповідн...

FundamentalVR

FundamentalVR

fundamentalsurgery.com

Стратегічний партнер, який допомагає лідерам із виробництва медичних пристроїв вирішити проблему компетенції та масштабу для досягнення комерційного успіху.

CenarioVR

CenarioVR

cenariovr.com

Створюйте захоплюючі враження з найпростішою платформою VR.

Warp VR

Warp VR

warpvr.com

Warp VR — це найпростіший і найпотужніший спосіб створення та масштабування інтерактивних сюжетних тренінгів і сценаріїв VR для підприємств, навчальних агентств і освіти. Такі компанії, як ASML, Erste Bank, KLM, Shell і Tata Steel, використовують Warp VR для реалістичного та персоналізованого навчан...

Viar360

Viar360

viar360.com

Viar360 — це найбільш інтуїтивно зрозуміла платформа для створення та публікації, яка скорочує час, зусилля та знання, необхідні для створення надзвичайно захоплюючих захоплюючих тренінгів і навчання з 360° відео та фотографій. Viar360 дозволяє вам створювати захоплюючі сценарії навчання, які ваші у...

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