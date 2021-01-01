Альтернативи - Moosend
Webflow
webflow.com
Webflow, Inc. – це американська компанія, розташована в Сан-Франциско, яка надає програмне забезпечення як послугу для створення та розміщення веб-сайтів. Їх онлайн-платформа візуального редактора дозволяє користувачам проектувати, створювати та запускати веб-сайти.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Wix
wix.com
Wix.com Ltd. (Іврит: וויקס.קום) — ізраїльська компанія-розробник програмного забезпечення, яка надає послуги веб-розробки на основі хмари. Він дозволяє користувачам створювати веб-сайти HTML5 і мобільні сайти за допомогою онлайн-інструментів перетягування. Разом зі штаб-квартирою та іншими офісами ...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це американська платформа автоматизації маркетингу та служба електронного маркетингу. Платформа є комерційною назвою її оператора, Rocket Science Group, американської компанії, заснованої в 2001 році Беном Честнатом і Марком Армстронгом, а Ден Курзіус приєднався пізніше. «Mailchimp, назв...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — це простий у використанні CRM-інструмент №1, який оцінили користувачі. Отримайте більше кваліфікованих потенційних клієнтів і розвивайте свій бізнес. Підпишіться на 14-денну безкоштовну пробну версію.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
Brevo
brevo.com
Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign – це хмарна програмна платформа для малого та середнього бізнесу, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Компанія пропонує програмне забезпечення для автоматизації взаємодії з клієнтами (CXA), яке поєднує в собі категорії електронного маркетингу, автоматизації маркетингу, автоматизації ...
Framer
framer.com
Його прототипування стало простим — код не потрібен, він працює в браузері та є безкоштовним для всіх. Висока точність за удвічі менше часу.
Zoho Campaigns
zoho.com
Програмне забезпечення електронного маркетингу, яке стимулює продажі. Створюйте, надсилайте та відстежуйте кампанії електронною поштою, які допоможуть вам створити потужну клієнтську базу. Zoho Campaigns має все: від красивих шаблонів електронної пошти до простого у використанні редактора, інструме...
Keap
keap.com
Keap допомагає вам розвивати свій бізнес, покращувати обслуговування клієнтів і збільшувати продажі. Виберіть Keap Grow, Keap Pro або Infusionsoft від Keap, щоб відповідати потребам вашого бізнесу. Розпочніть безкоштовну пробну версію.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
MailerLite
mailerlite.com
Створюйте просунуті маркетингові кампанії електронною поштою з такими функціями, як автоматизація, цільові сторінки та опитування. Отримайте безкоштовний доступ до преміум-функцій за допомогою 14-денної пробної версії!
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (також відома як Twilio SendGrid) – це платформа для спілкування з клієнтами для трансакційної та маркетингової електронної пошти в Денвері, штат Колорадо. Компанію заснували Айзек Салдана, Хосе Лопес і Тім Дженкінс у 2009 році та інкубували через програму акселератора Techstars. Станом на...
Freshsales
freshworks.com
Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для компаній будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається...
ClickFunnels
clickfunnels.com
Розширення можливостей ВАС залучати потенційних клієнтів, продавати свої продукти та доносити своє повідомлення до світу! Ви лише в одній воронці!
ConvertKit
convertkit.com
Отримайте інструменти електронного маркетингу та засоби автоматизації, необхідні для розвитку вашого блогу та бізнесу. Приєднуйтесь до понад 100 000 творців і спробуйте ConvertKit сьогодні.
Plasmic
plasmic.app
Візуальний конструктор для вашого стеку технологій. Створюйте приголомшливий візуальний вміст і сторінки, плавно інтегруючи без коду у свою кодову базу. Розблокуйте свої команди та відправляйтеся блискавично.
SuiteDash
suitedash.com
Створіть власний клієнтський портал або доступ до клієнтського порталу за допомогою нашого безпечного програмного забезпечення для клієнтського порталу: повністю брендований вхід, інформаційна панель і сповіщення електронною поштою з White Label
Duda
duda.co
Створюйте та продавайте веб-сайти з високою кількістю конверсій за допомогою Duda Professional Website Builder. Розпочніть безкоштовну пробну версію вже сьогодні.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — це доступне комплексне програмне забезпечення для маркетингу, продажів, підтримки та безкоштовного CRM для компаній, що розвиваються, щоб залучати відвідувачів веб-сайту та перетворювати їх на щасливих клієнтів
Pabbly
pabbly.com
Потужні програмні засоби для ведення бізнесу. Отримайте доступ до критично важливих для бізнесу програм, таких як створення форм, маркетинг електронною поштою, виставлення рахунків, автоматизація та багато іншого в одному пакеті.
Flodesk
flodesk.com
Початківці та експерти використовують Flodesk для розвитку свого бізнесу. Створюйте електронні листи та форми, які чудово виглядатимуть на будь-якому пристрої. Спробуйте безкоштовно.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse пропонує онлайн-платформу для програмного забезпечення електронного маркетингу, створення цільової сторінки, вебінарів та багато іншого. Спробуйте 30 днів безкоштовно без кредитної картки!
Agile CRM
agilecrm.com
Програмне забезпечення Agile CRM – це найкраще, просте, потужне, але доступне за ціною засіб керування взаємодією з клієнтами (CRM) із автоматизацією продажів і маркетингу для малого бізнесу.
Builder.io
builder.io
Візуально доповніть свій стек технологій. Перетягуйте, щоб створювати сторінки та розділи у вашій структурі за допомогою ваших компонентів.
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизуйте свій маркетинг і об’єднайте всі канали доставки на одній платформі: електронна пошта, веб-повідомлення, SMS, Viber. © 2021
Beefree
beefree.io
Швидко створюйте красиві електронні листи та цільові сторінки. BEE — найкращий редактор перетягування для створення адаптивних мобільних електронних листів і цільових сторінок.
Brizy Cloud
brizy.cloud
Найпростіший спосіб створити висококонверсійні цільові сторінки для продажу, залучення потенційних клієнтів і маркетингові цільові сторінки для вашого бізнесу або ваших клієнтів.
Stripo
stripo.email
Stripo — це платформа для дизайну електронної пошти. Ми допомагаємо вам створювати високоякісні електронні листи будь-якої складності, включно з AMP, у режимі реального часу та інтерактивним вмістом, удвічі швидше. Вбудовані інструменти для зручного створення електронних листів, інтеграція з понад 6...
OnePage CRM
onepagecrm.com
Унікальне програмне забезпечення CRM, яке допомагає малому бізнесу зосередитися на збільшенні продажів. На основі GTD & Sales принципів, наш інструмент продажів включає в себе управління контактами та хід.
Dorik
dorik.com
Створюйте красиві веб-сайти без коду! Гнучкий і простий у використанні конструктор веб-сайтів nocode із 130+ компонентами інтерфейсу користувача та красивими шаблонами. Заощаджуйте час і гроші на створенні свого наступного веб-сайту.
Swipe Pages
swipepages.com
Залучайте більше потенційних клієнтів і підвищуйте коефіцієнт конверсії за допомогою перших цільових сторінок AMP для мобільних пристроїв. Багатофункціональний конструктор цільових сторінок, якому довіряють понад 7500 маркетологів.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode – це виробник QR-кодів №1. Логотип, колір і дизайн, забезпечені конфіденційністю та даними, все включено безкоштовно. Завантажте високоякісні файли для друку вже сьогодні.
involve.me
involve.me
Збільште залучення клієнтів. Через інтерактивні воронки. Конструктор вмісту без коду для тестів, опитувань, калькуляторів, форм і платіжних сторінок. Створюйте персоналізовану взаємодію на кожному кроці шляху клієнта.
Mailjet
mailjet.com
Оптимізуйте свою електронну пошту та збільште продажі за допомогою Mailjet. Ми обслуговуємо всі ваші потреби в електронній пошті та SMS за допомогою однієї простої та потужної служби.
Systeme
systeme.io
Systeme.io має всі інструменти, необхідні для розвитку вашого онлайн-бізнесу. Натисніть тут, щоб створити БЕЗКОШТОВНИЙ обліковий запис!
Leadpages
leadpages.com
Виходьте в Інтернет і розвивайтеся з Leadpages Найкращий вибір для малого бізнесу в усьому світі. Легко створюйте веб-сайти без коду, цільові сторінки з високою кількістю конверсій, спливаючі вікна, панелі сповіщень тощо.
Podia
podia.com
Podia — це ваша цифрова вітрина «все в одному». Найпростіший спосіб продавати онлайн-курси, завантаження, вебінари та членство, без технічних навичок. Спробуйте безкоштовно!
Instapage
instapage.com
Перетворіть кліки оголошень на конверсії за допомогою єдиної платформи цільових сторінок, призначеної для створення, персоналізації та оптимізації цільових сторінок після кліків у масштабі.
Drip
drip.com
Створюйте персоналізований досвід клієнтів, збільшуйте дохід і виводьте свою маркетингову стратегію на новий рівень за допомогою Drip.
HelpCrunch
helpcrunch.com
Масштабуйте свою підтримку, маркетинг і продажі за допомогою універсального набору інструментів HelpCrunch - все, що вам потрібно, тепер в одному місці.
AWeber
aweber.com
Спробуйте AWeber безкоштовно сьогодні та отримайте всі рішення для розширення списку розсилки, взаємодії з аудиторією та збільшення продажів. Кредитна картка не потрібна.
Campaign Monitor
createsend.com
Досягніть результатів за допомогою незабутнього електронного маркетингу. Зв’язатися зі своєю аудиторією ніколи не було простіше за допомогою простих інструментів електронного маркетингу та автоматизації Campaign Monitor.
Unbounce
unbounce.com
Unbounce — канадська компанія-розробник програмного забезпечення зі штаб-квартирою у Ванкувері, Британська Колумбія. Компанія створює цільові сторінки для веб-сайтів і є організатором щорічної конференції «Заклик до дії».
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io — перший у світі редактор цільових сторінок для електронної комерції. Створюйте приголомшливі цільові сторінки за лічені хвилини та досліджуйте наш великий набір шаблонів, модулів, макетів і опцій редагування.
Emma
myemma.com
Легкий, працювати з вами, по суті ваш найкращий друг маркетинг електронною поштою. Найкращі друзі полегшують стосунки. Вони підбадьорюють вас і з’являються у важкі часи. І саме це робить Емма — для вашої електронної пошти.
Mail Butler
mailbutler.io
Mailbutler — це плагін розширення програми електронної пошти для Apple Mail, Gmail і Outlook, який допомагає вам залишатися продуктивними та професійними.
Taplink
taplink.at
Taplink допоможе вам створити цільову сторінку для вашого бізнесу в Instagram із високою кількістю конверсій за 10 хвилин. Використовуйте численні маркетингові функції, щоб збільшити продажі
Nutshell
nutshell.com
Nutshell — це зручна CRM для автоматизації продажів, яка допомагає торговим представникам вигравати більше угод завдяки швидкому впровадженню, потужним звітам і 100% безкоштовною підтримкою.
Hoppy Copy
hoppycopy.co
Пишіть електронні листи з високою конверсією, у 10 разів швидше. Економте незліченну кількість годин на написання. Використовуйте штучний інтелект, щоб створити потужну копію для сотень різних маркетингових кампаній електронною поштою, крапельниць, інформаційних бюлетенів тощо — за лічені секунди ⚡
Acumbamail
acumbamail.com
Легко надсилайте кампанії електронною поштою та SMS і розвивайте свій бізнес. Маркетинг не повинен бути складним, щоб досягти чудових результатів. За допомогою єдиного інструменту ви можете керувати своїми кампаніями електронною поштою, SMS, цільовими сторінками та багато іншого.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt пропонує програмне забезпечення CRM, а також відмінну підтримку клієнтів і базу знань для відділів продажів, маркетингу та обслуговування клієнтів. Приєднайся до нас!
SendFox
sendfox.com
Збільште свою аудиторію за допомогою кампаній електронною поштою, автоматизації та цільових сторінок, які інтегрують ваш вміст.
Ontraport
ontraport.com
Автоматизуйте, підключіть та оптимізуйте свій маркетинг за допомогою Ontraport — CRM та маркетингової платформи, створеної для того, щоб розвинути ваш бізнес.
Apptivo
apptivo.com
Місія Apptivo полягала в тому, щоб бути доступним і простим у використанні рішенням для малого бізнесу для співпраці з клієнтами, надаючи програми, які можна налаштувати.
Cakemail
cakemail.com
Усі інструменти, необхідні для доставки листів, які потрібні людям. Залучайте свою аудиторію та розвивайте свій бізнес за допомогою інструментів і постійної підтримки, необхідних для надсилання маркетингових і трансакційних електронних листів.
Getsitecontrol
getsitecontrol.com
Форми та спливаючі вікна Getsitecontrol допомагають запобігти тому, щоб відвідувачі залишали веб-сайт без жодних дій. Використовуйте його для створення списків розсилки, збору відгуків і підвищення рентабельності інвестицій.