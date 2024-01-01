Альтернативи - MonkeyLearn
Claude
claude.ai
Claude — це помічник нового покоління зі штучним інтелектом для ваших завдань, незалежно від масштабу.
Hugging Face
huggingface.co
Спільнота ШІ будує майбутнє. Створюйте, навчайте та розгортайте сучасні моделі на базі еталонного відкритого коду в машинному навчанні.
scite.ai
scite.ai
scite — це інструмент, який допомагає дослідникам краще відкривати та розуміти наукові статті за допомогою Smart Citations. Інтелектуальні цитати дозволяють користувачам побачити, як цитувалась наукова стаття, надаючи контекст цитати та класифікацію, яка описує, чи вона надає підтверджуючі чи проти...
Synthesys
synthesys.io
AI Voiceover і AI Video Generator. Створюйте наступний професійний аудіовізуальний контент, не витрачаючи гроші на наймання акторів, камер чи аудіообладнання
InfraNodus
infranodus.com
Генеруйте ідеї та розуміння за допомогою ШІ та мережевого мислення. InfraNodus поєднує в собі аналіз тексту, мережеву візуалізацію та штучний інтелект GPT-3, щоб допомогти вам вивчати дискурс, покращувати ваші робочі процеси читання, письма та дослідження. Отримайте зведений огляд будь-якого текст...
AfforAI
afforai.com
Ваш другий мозок для максимальної продуктивності. Afforai — це чат-бот штучного інтелекту, який шукає, узагальнює та перекладає інформацію з багатьох джерел для проведення надійних досліджень. Додайте довгі дослідницькі документи до стосів сухих вимог відповідності та витягніть ключові висновки, як...
Iris.ai
iris.ai
Потужні інструменти для ваших досліджень. Ми створили провідний у світі механізм ШІ для наукового розуміння тексту. Застосовуючи огляд літератури, вилучення даних, постринковий нагляд або будь-яке інше завдання, пов’язане з тисячами документів, таких як папери чи патенти, цей механізм значно полегши...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для управління корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 ...
NVivo
qsrinternational.com
Дізнайтеся більше про свої дані за допомогою найкращого програмного забезпечення для якісного аналізу даних. NVivo допомагає вам дізнатися більше з даних якісних і змішаних методів. Отримайте більш детальну інформацію та зробіть чітко сформульовані, обґрунтовані висновки, підкріплені суворими доказ...
UiPath
uipath.com
UiPath — це глобальна компанія, що розробляє програмне забезпечення для роботизованої автоматизації процесів (RPA), заснована в Румунії Даніелем Дайнсом і Маріусом Тірке зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Програмне забезпечення компанії відстежує діяльність користувачів, щоб автоматизувати повторювані ф...
Cohere
cohere.com
Зробити NLP частиною інструментарію кожного розробника. Використовуйте силу розуміння мови. Приєднуйтеся до розробників і компаній, які використовують Cohere для створення, категоризації та організації тексту в масштабі, який раніше неможливо було уявити.
Enago Read
read.enago.com
Прискоріть аналіз і розуміння літератури за допомогою RAx – розумного помічника, щоб досліджувати, зіставляти ідеї та легко організовувати дослідження.
DeepOpinion
go.deepopinion.ai
ШІ без коду для професіоналів автоматизації. Нарешті, все в одній платформі для створення автоматизації штучного інтелекту корпоративного рівня для текстових і документних процесів без коду.
Symbl.ai
symbl.ai
Людський інтелект для підприємств. Розуміння розмов Symbl.ai і генеративна технологія штучного інтелекту розкриває весь потенціал людських розмов – для досягнення ваших цілей.
tinq.ai
tinq.ai
Єдиний API для всіх ваших потреб у аналізі тексту. Tinq.ai — це простий інструмент обробки природної мови. Це допоможе вам легко реалізувати аналіз тексту у своїх проектах.
ReText.AI
retext.ai
ReText.AI — це інструмент для створення та перефразування будь-якого тексту. Використовуйте ReText.AI, щоб покращити якість тексту за допомогою штучного інтелекту.
Convai
convai.com
Увімкніть своїх персонажів у людські можливості спілкування в іграх і програмах віртуального світу.
Text2data
text2data.com
Після завершення аналізу ви побачите загальну оцінку для документа та введете текст із виділеними фразами. Важливо перевірити наявність заперечень, якщо ви вважаєте, що деякі слова повинні мати різну полярність
NetMiner
netminer.com
NetMiner вбудований внутрішній скриптовий механізм на основі Python, який оснащений автоматичним генератором сценаріїв для некваліфікованих користувачів. Потім користувачі можуть працювати з NetMiner за допомогою існуючого графічного інтерфейсу або програмованої мови сценаріїв.
Labelf
labelf.ai
Labelf — це інструмент класифікації тексту штучного інтелекту без коду, який дає вам змогу навчити найновіші та найкращі моделі штучного інтелекту за день на основі ваших власних даних. Найпопулярнішим варіантом використання є інтерпретація, аналіз та автоматизація робочих процесів підтримки клієнті...
Yabble
yabble.com
Yabble створює миттєву статистику, щоб ви могли миттєво діяти. Від першого у світі плагіна ChatGPT до набору інструментів, які миттєво підраховують, узагальнюють і спілкуються з вашими даними – Yabble – це перша у своєму роді передова технологічна компанія, яка революціонізує статистику та аналіз те...
Evolution AI
evolution.ai
Evolution AI — це багаторазово відзначене програмне забезпечення для вилучення даних ШІ. Завдяки поєднанню комп’ютерного зору та обробки природної мови (NLP) наші моделі ШІ можуть розуміти та інтерпретувати будь-який тип документа з безпрецедентною точністю. Наша технологія встановлює новий стандарт...
unitQ
unitq.com
unitQ — це відсутня ланка у вашому циклі зворотного зв’язку, яка надає інформацію на основі відгуків користувачів на основі штучного інтелекту, щоб допомогти вам створювати високоякісні продукти, послуги та досвід. Провідні компанії, такі як Spotify, Bumble, Pinterest, Reddit, Chime і HelloFresh, по...
Prosa.ai
prosa.ai
Ми є компанією штучного інтелекту, яка розробляє рішення на основі обробки індонезійської природної мови з глибоким навчанням. Наша увага зосереджена на розширенні можливостей компаній для більш ефективної взаємодії зі своїми клієнтами, оптимізації операцій і підвищення цінності бізнесу за допомогою...
Promptmetheus
promptmetheus.com
Promptmetheus — це міжплатформна IDE Prompt Engineering, яка допомагає розширити ваші програми та робочі процеси за допомогою потужних можливостей Generative AI. Один потужний ігровий майданчик, усі постачальники та магістри права. Синхронізація пристрою, співпраця в реальному часі, повна відстежува...
Knots
knots.io
Автоматизуйте Zendesk з упевненістю. Knots надає єдине рішення автоматизації для Zendesk, яке доступне за допомогою додатків без коду або налаштованого коду. Почніть оптимізувати час для своїх агентів і радувати своїх клієнтів вже сьогодні.
ADVANCE.AI
advance.ai
Переможець ASEAN Fintech на Global Fintech Awards 2023 від Валютного управління Сінгапуру та Сінгапурської асоціації фінансових технологій. ADVANCE.AI є провідною компанією з комплексного управління ризиками SaaS у Південно-Східній Азії, яка надає корпоративним клієнтам цифрову ідентичність KYC/KYB...
Plasticity
plasticity.ai
Plasticity створює продукти обробки природної мови та API для розуміння неструктурованих даних і вилучення інформації з тексту. Plasticity надає готові рішення для розуміння неструктурованих даних і кінцевих точок API для обробки природної мови. Тож незалежно від того, чи шукаєте ви готовий продукт...
DatumBox
datumbox.com
API Datumbox пропонує велику кількість готових класифікаторів і служб обробки природної мови, які можна використовувати в широкому спектрі програм, зокрема: аналіз настроїв, класифікація тем, визначення мови, аналіз суб’єктивності, виявлення спаму, оцінка читання, ключове слово і вилучення тексту то...
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI стимулює впровадження GenAI на підприємствах. Нас підтримують Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars та інші відомі інвестори TuneChat: наша програма для чату на основі моделей з відкритим кодом TuneStudio: наш ігровий майданчик для розробників для тонкого нала...