Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Mongo Playground» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Ігровий майданчик Mongo: проста пісочниця для тестування та обміну запитами MongoDB.

Вебсайт: mongoplayground.net

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