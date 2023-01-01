PHP Sandbox — це онлайн-кодове середовище для PHP, яке робить створення прототипів і обмін проектами PHP веселим і легким!

Вебсайт: phpsandbox.io

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