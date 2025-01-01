Альтернативи - Moka

Zoho Recruit

Zoho Recruit

zoho.com

Zoho Recruit - це онлайн-система для відстеження заявників, яка допомагає кадровим агентствам та компаніям організувати процес найму.

Personio

Personio

personio.de

Personio - це система управління персоналом для автоматизації процесів HR, включаючи рекрутинг, навчання, управління оплатою та розвиток працівників.

Manatal

Manatal

manatal.com

Manatal - це платформа для набору персоналу, яка спрощує процес найму завдяки автоматизації, управлінню кандидатами та інтеграції з соціальними медіа.

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Breezy HR - це програмне забезпечення для автоматизації процесу найму, що спрощує управління кандидатами, планування інтерв'ю та співпрацю в команді.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor - це додаток для управління людськими ресурсами, який об'єднує дані працівників, автоматизує процеси HR і підтримує роботи з заробітною платою та пільгами.

Bayt

Bayt

bayt.com

Bayt - платформа для рекрутингу в MENA з доступом до 41,7 млн резюме та інструментами для управління наймом і фільтрації кандидатів.

CareerBuilder

CareerBuilder

careerbuilder.com

CareerBuilder - це платформа для пошуку роботи, яка з'єднує шукачів і роботодавців, надає інструменти для створення резюме та фільтрації вакансій.

Teamtailor

Teamtailor

teamtailor.com

Teamtailor - це програма для управління процесом набору, що допомагає компаніям з вакансіями, відбором кандидатів та взаємодією з ними.

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Bullhorn - платформа для кадрових агентств, що спрощує процес найму, поєднуючи ATS і CRM, автоматизуючи управління кандидатами та клієнтами.

Rytfit.ai

Rytfit.ai

rytfit.ai

Rytfit.ai - платформа управління кадрами, яка спрощує процеси найму, розвитку талантів та моніторингу цілей в організаціях.

JobDiva

JobDiva

jobdiva.com

JobDiva - це платформа для управління набором персоналу, яка допомагає відстежувати кандидатів та оптимізувати процеси найму.

Freshteam

Freshteam

freshworks.com

Freshteam - це програмне забезпечення для управління HR, що дозволяє керувати наймом, інформацією про працівників та відпустками в одному місці.

Ashby

Ashby

ashbyhq.com

Ashby - це система для набору персоналу, яка об'єднує аналітику, автоматизовані робочі процеси та зручний інтерфейс для ефективного управління наймом.

Recruit CRM

Recruit CRM

recruitcrm.io

Recruit CRM - це система відстеження кандидатів, що допомагає агентствам з підбору персоналу організувати процес найму.

Recruitee

Recruitee

recruitee.com

Recruitee - це система відстеження заявників, яка автоматизує процеси набору персоналу, дозволяючи керувати кандидатами та публікувати вакансії.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

ClearCompany – платформа управління талантами, що допомагає організаціям в підборі, адаптації, оцінці та утриманні працівників через інтеграцію різних HR-процесів.

Loxo

Loxo

loxo.co

Loxo - платформа для управління процесом підбору персоналу, інтегрує ATS, CRM та AI-інструменти для покращення найму.

Workable

Workable

workable.com

Workable - це система управління підбором персоналу, що полегшує процес найму і забезпечує інтеграцію інструментів для підбору кандидатів.

Greenhouse

Greenhouse

greenhouse.com

Greenhouse - це програмне забезпечення для найму, яке оптимізує процес відбору кандидатів та співпрацю команд у компаніях різного розміру.

hireEZ

hireEZ

hireez.com

Hireez – платформа для автоматизованого набору персоналу, що використовує AI для пошуку кандидатів та управління рекрутингом через різні онлайн-ресурси.

JazzHR

JazzHR

jazzhr.com

JazzHR - це програмне забезпечення для підбору персоналу, яке спрощує та автоматизує процес найму для бізнесу будь-якого розміру.

Snaphunt

Snaphunt

snaphunt.com

Snaphunt - платформа для найму, яка допомагає компаніям знайти та залучити таланти через автоматизацію процесу підбору кандидатів.

Vincere

Vincere

vincere.io

Вінсере - це операційна система для рекрутингових агентств, що об'єднує управління відносинами, відстеження кандидатів та аналітику в єдиній платформі.

Crelate

Crelate

crelate.com

Crelate - це платформа для набору кандидатів та управління відносинами, спеціально розроблена для рекрутів, що пропонує гнучкі робочі процеси та інтеграцію.

Cutshort

Cutshort

cutshort.io

Cutshort — платформа для кар'єрного зростання, що з'єднує більше 3 млн професіоналів та 20 тис. рекрутерів для пошуку роботи та талантів.

ApplicantPro

ApplicantPro

applicantpro.com

ApplicantPro - хмарна система для відстеження заявників, що спрощує процес набору, включаючи управління вакансіями та співбесіди.

Hireology

Hireology

hireology.com

Hireology - платформа для управління набором, яка спрощує процеси залучення, найму та адаптації кандидатів.

Candydate

Candydate

candydate.app

Candydate — це платформа для відео-рекрутингу з підтримкою ШІ, яка спрощує процес найму для малого бізнесу.

Trakstar Hire

Trakstar Hire

hire.trakstar.com

Trakstar Hire - це онлайн-система для відстеження заявників, що спрощує процес найму та дозволяє управління резюме і співпрацею в команді.

Comeet

Comeet

comeet.co

Comeet - система відстеження кандидатів і платформа найму для малих і середніх компаній з легким інтерфейсом та автоматизованими процесами.

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