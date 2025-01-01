Альтернативи - Moka

Zoho Recruit
zoho.com
Zoho Recruit - це онлайн-система для відстеження заявників, яка допомагає кадровим агентствам та компаніям організувати процес найму.
Personio
personio.de
Personio - це система управління персоналом для автоматизації процесів HR, включаючи рекрутинг, навчання, управління оплатою та розвиток працівників.
Manatal
manatal.com
Manatal - це платформа для набору персоналу, яка спрощує процес найму завдяки автоматизації, управлінню кандидатами та інтеграції з соціальними медіа.
Breezy HR
breezy.hr
Breezy HR - це програмне забезпечення для автоматизації процесу найму, що спрощує управління кандидатами, планування інтерв'ю та співпрацю в команді.
Paycor
paycor.com
Paycor - це додаток для управління людськими ресурсами, який об'єднує дані працівників, автоматизує процеси HR і підтримує роботи з заробітною платою та пільгами.
Bayt
bayt.com
Bayt - платформа для рекрутингу в MENA з доступом до 41,7 млн резюме та інструментами для управління наймом і фільтрації кандидатів.
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder - це платформа для пошуку роботи, яка з'єднує шукачів і роботодавців, надає інструменти для створення резюме та фільтрації вакансій.
Teamtailor
teamtailor.com
Teamtailor - це програма для управління процесом набору, що допомагає компаніям з вакансіями, відбором кандидатів та взаємодією з ними.
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn - платформа для кадрових агентств, що спрощує процес найму, поєднуючи ATS і CRM, автоматизуючи управління кандидатами та клієнтами.
Rytfit.ai
rytfit.ai
Rytfit.ai - платформа управління кадрами, яка спрощує процеси найму, розвитку талантів та моніторингу цілей в організаціях.
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva - це платформа для управління набором персоналу, яка допомагає відстежувати кандидатів та оптимізувати процеси найму.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam - це програмне забезпечення для управління HR, що дозволяє керувати наймом, інформацією про працівників та відпустками в одному місці.
Ashby
ashbyhq.com
Ashby - це система для набору персоналу, яка об'єднує аналітику, автоматизовані робочі процеси та зручний інтерфейс для ефективного управління наймом.
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM - це система відстеження кандидатів, що допомагає агентствам з підбору персоналу організувати процес найму.
Recruitee
recruitee.com
Recruitee - це система відстеження заявників, яка автоматизує процеси набору персоналу, дозволяючи керувати кандидатами та публікувати вакансії.
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany – платформа управління талантами, що допомагає організаціям в підборі, адаптації, оцінці та утриманні працівників через інтеграцію різних HR-процесів.
Loxo
loxo.co
Loxo - платформа для управління процесом підбору персоналу, інтегрує ATS, CRM та AI-інструменти для покращення найму.
Workable
workable.com
Workable - це система управління підбором персоналу, що полегшує процес найму і забезпечує інтеграцію інструментів для підбору кандидатів.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse - це програмне забезпечення для найму, яке оптимізує процес відбору кандидатів та співпрацю команд у компаніях різного розміру.
hireEZ
hireez.com
Hireez – платформа для автоматизованого набору персоналу, що використовує AI для пошуку кандидатів та управління рекрутингом через різні онлайн-ресурси.
JazzHR
jazzhr.com
JazzHR - це програмне забезпечення для підбору персоналу, яке спрощує та автоматизує процес найму для бізнесу будь-якого розміру.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt - платформа для найму, яка допомагає компаніям знайти та залучити таланти через автоматизацію процесу підбору кандидатів.
Vincere
vincere.io
Вінсере - це операційна система для рекрутингових агентств, що об'єднує управління відносинами, відстеження кандидатів та аналітику в єдиній платформі.
Crelate
crelate.com
Crelate - це платформа для набору кандидатів та управління відносинами, спеціально розроблена для рекрутів, що пропонує гнучкі робочі процеси та інтеграцію.
Cutshort
cutshort.io
Cutshort — платформа для кар'єрного зростання, що з'єднує більше 3 млн професіоналів та 20 тис. рекрутерів для пошуку роботи та талантів.
ApplicantPro
applicantpro.com
ApplicantPro - хмарна система для відстеження заявників, що спрощує процес набору, включаючи управління вакансіями та співбесіди.
Hireology
hireology.com
Hireology - платформа для управління набором, яка спрощує процеси залучення, найму та адаптації кандидатів.
Candydate
candydate.app
Candydate — це платформа для відео-рекрутингу з підтримкою ШІ, яка спрощує процес найму для малого бізнесу.
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Trakstar Hire - це онлайн-система для відстеження заявників, що спрощує процес найму та дозволяє управління резюме і співпрацею в команді.
Comeet
comeet.co
Comeet - система відстеження кандидатів і платформа найму для малих і середніх компаній з легким інтерфейсом та автоматизованими процесами.
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