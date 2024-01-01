Альтернативи - Modal

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Labelbox

Labelbox

labelbox.com

Механізм даних для ШІ. Керування даними, маркування за допомогою штучного інтелекту, навчання моделей і діагностика, а також послуги маркування — все на одній платформі для надзвичайно швидкого створення кращих продуктів ШІ.

V7

V7

v7labs.com

Повна інфраструктура для корпоративних навчальних даних, що охоплює маркування, робочі процеси, набори даних і людей у ​​циклі.

Lightly AI

Lightly AI

lightly.ai

Lightly helps machine learning teams to build better models through better data. It allows companies to select the right data for model training by using active learning. Intelligently select the best samples for model training through advanced filtering and active-learning algorithms. * Balance yo...

Cleanlab

Cleanlab

cleanlab.ai

Pioneered at MIT and proven at Fortune 500 companies, Cleanlab provides the world's most popular Data-Centric AI software. Most AI and Analytics are impaired by data issues (data entry errors, mislabeling, outliers, ambiguity, near duplicates, data drift, low-quality or unsafe content, etc); Cleanl...

Galileo AI

Galileo AI

usegalileo.ai

Galileo AI is revolutionizing the way UI design is done in the age of generative AI. Galileo's state-of-the-art AI creates high-quality UI designs from natural language, empowering people to design beyond their imagination.

Encord

Encord

encord.com

Усі інструменти, необхідні для швидшого створення кращих моделей Encord — це провідна платформа даних для передових команд комп’ютерного зору: оптимізуйте робочі процеси маркування та RLHF, спостерігайте та оцінюйте моделі, а також керуйте даними та контролюйте їх, щоб швидше перейти до виробництва...

Dataloop

Dataloop

dataloop.ai

Нарешті рішення, створене для підприємства Завдяки повному довіднику бренду від Mark AI і можливостям налаштування штучного інтелекту ми пропонуємо рішення корпоративного рівня, яке дозволяє вам формувати ідентифікацію та обмін повідомленнями вашого штучного інтелекту відповідно до потреб вашого бі...

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