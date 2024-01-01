Альтернативи - Mobotix

SOLINK

solink.com

Solink — це програмне забезпечення на основі передплати, яке з’єднує записи з камери з даними POS, щоб надати вам необхідну інформацію, щоб збільшити ваші прибутки, зменшити крадіжки та допомогти вам заощадити час. Solink переглядає всі ваші POS-транзакції та поєднує їх із відповідним відео в реаль...