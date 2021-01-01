Альтернативи - Mobivity
Podium
podium.com
Надайте своєму бізнесу несправедливу перевагу за допомогою оглядів, обміну повідомленнями, платежів, веб-чату тощо.
OneSignal
onesignal.com
Світовий лідер мобільних Push-повідомлень, Web Push і обміну повідомленнями в програмі. 800 тисяч компаній довіряють надсилати 5 мільярдів Push-повідомлень на день.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse пропонує онлайн-платформу для програмного забезпечення електронного маркетингу, створення цільової сторінки, вебінарів та багато іншого. Спробуйте 30 днів безкоштовно без кредитної картки!
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизуйте свій маркетинг і об’єднайте всі канали доставки на одній платформі: електронна пошта, веб-повідомлення, SMS, Viber. © 2021
CallFire
callfire.com
Розвивайте свій бізнес за допомогою віртуальних телефонних номерів, IVR, голосового мовлення, служб масового обміну текстовими повідомленнями та потужного набору. Спробуйте CallFire БЕЗКОШТОВНО!
Flowcode
flowcode.com
Flowcode – це виробник QR-кодів №1. Логотип, колір і дизайн, забезпечені конфіденційністю та даними, все включено безкоштовно. Завантажте високоякісні файли для друку вже сьогодні.
Appsflyer
appsflyer.com
Аналізуйте та вимірюйте свої мобільні маркетингові кампанії, отримуйте цінну інформацію про шляхи ваших клієнтів і приймайте вагомі рішення за допомогою AppsFlyer.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica | Аналітика та маркетинг додатків на одній платформі
Branch
branch.io
Цифрові бренди ростуть у відділенні. Розвивайте свій бізнес за допомогою рішень корпоративного рівня, розроблених для збільшення взаємодії користувачів і забезпечення цілісного вимірювання ефективності маркетингу на всіх пристроях, каналах і платформах.
Customer.io
customer.io
Запускайте електронну пошту, push-повідомлення, SMS, веб-перехоплення тощо за допомогою Customer.io. Отримайте контроль над поведінковими даними, щоб персоналізувати спілкування з клієнтами та стимулювати залучення. Почніть безкоштовно.
Storyly
storyly.io
Відсутня частина для наступного рівня залучення мобільних користувачів. Storyly — це платформа для залучення користувачів, яка дозволяє вставляти Stories — повноекранний, інтерактивний і найбільш захоплюючий формат контенту — у мобільні програми та веб-сайти.
Braze
braze.com
Потужність, персоналізована взаємодія з клієнтами в режимі реального часу.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap – це компанія з управління життєвим циклом клієнтів і мобільного маркетингу на основі SaaS, штаб-квартира якої розташована в Маунтін-В’ю, Каліфорнія. Заснована в травні 2013 року, вона надає аналітику мобільних додатків і продукти для залучення користувачів для понад 8000 компаній, включаю...
Sender
sender.net
Побудуйте міст між своїми списками розсилки та прибутком. Sender дає вам змогу швидко й легко підтримувати зв’язок із клієнтами та розвивати свій бізнес, витрачаючи при цьому набагато менше.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — це комплексне рішення, що складається з потужної аналітики клієнтів, автоматизованого міжканального залучення та персоналізації на основі ШІ.
Trumpia
trumpia.com
Trumpia — це постачальник програмного забезпечення для багатоканального онлайн-маркетингу та обміну повідомленнями, який пропонує інструменти мобільного маркетингу, маркетингу електронною поштою, голосового мовлення, обміну миттєвими повідомленнями та маркетингу в соціальних мережах для компаній, не...
Listrak
listrak.com
Listrak забезпечує результати. Єдина інтегрована платформа цифрового маркетингу, якій довіряють понад 1000 провідних роздрібних торговців і брендів для електронної пошти, маркетингу текстових повідомлень, ідентифікації, поведінкових тригерів і міжканальної оркестровки.
StorifyMe
storifyme.com
Платформа «все-в-одному» для взаємодії з користувачами, яка надає повноекранні повноекранні формати занурення в мобільні пристрої для будь-якої мобільної платформи чи платформи веб-сайту. StorifyMe дозволяє клієнтам створювати та публікувати дуже персоналізовані, візуально приголомшливі інтерактивні...
Attentive
attentivemobile.com
Інноваційна платформа для збільшення кількості абонентів мобільного зв’язку та доставки актуальних повідомлень.
Iterable
iterable.com
Спілкуйтеся зі своїми клієнтами так, ніби ви їх насправді знаєте. Iterable — це міжканальна маркетингова платформа, яка забезпечує уніфікований досвід клієнтів і дає вам змогу створювати, оптимізувати та вимірювати кожну взаємодію на всьому шляху клієнта.
MailUp
mailup.com
MailUp — це повне рішення для доставки електронної пошти та SMS, яке поєднує в собі потужні інструменти електронного маркетингу з ретрансляцією SMTP і плагінами для систем електронної комерції, CRM і CMS.
dotdigital
dotdigital.com
Подивіться, як універсальна платформа від dotdigital дозволяє створювати автоматизовані маркетингові засоби для залучення ваших контактів за допомогою електронної пошти, SMS, соціальних мереж, push-повідомлень і цільових сторінок.
Appcues
appcues.com
Реєстрація користувачів – це лише початок. Appcues дає змогу командам, які керують продуктами, вимірювати й покращувати впровадження продукту — без розробника. Щоб почати, створіть безкоштовний обліковий запис.
Mobiz
app.mobiz.co
Посилайте свій SMS-маркетинг за допомогою динамічних цільових сторінок із високою кількістю конверсій, які надсилаються безпосередньо вашим клієнтам.
Bloomreach
bloomreach.com
Платформа цифрового досвіду, створена для комерції. Рішення Bloomreach поєднують у собі потужність уніфікованих даних про клієнта та продукт зі швидкістю та масштабом штучного інтелекту та передбачуваним рішенням, тож ви можете надавати чарівні враження, які перетворюються на будь-який канал і в кож...
Airship
airship.com
Доставляйте змістовні повідомлення на кожному етапі життєвого циклу клієнта за допомогою платформи Customer Engagement Platform, розробленої для корпоративних брендів. Вивчайте більше.
TextUs
textus.com
TextUs — це провідна платформа для залучення споживачів для рекрутерів і продавців, яка сприяє створенню конвеєрів і покращує коефіцієнти конверсії. Користувачі люблять TextUs, оскільки він дозволяє їм ефективніше спілкуватися з кандидатами, потенційними клієнтами та клієнтами. Підвищте продуктивніс...
Blueshift
blueshift.com
Blueshift допомагає брендам запропонувати релевантні, пов’язані враження під час кожної взаємодії з клієнтом. Платформа Smart Hub для інтелектуального залучення клієнтів надає брендам повний набір інструментів для безпроблемного надання досвіду 1:1 у режимі реального часу на всьому багатоканальному ...
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly дозволяє компаніям легко створювати та надсилати автоматизовані, інтерактивні та персоналізовані маркетингові кампанії через WhatsApp у великих масштабах. Це сприяє двосторонній розмові (на відміну від SMS та електронної пошти), де потенційні клієнти та клієнти можуть вибрати шлях до покуп...
Prokeep
prokeep.com
Prokeep, заснована в 2016 році, є провідним програмним забезпеченням для оптових дистриб’юторів, яке керує клієнтським досвідом. Prokeep розвиває відносини та бізнес, перетворюючи спілкування на комерцію; збільшення продажів за рахунок централізованого зв’язку, покращення досвіду роботи з клієнтами ...
Patch Customer Retention
patchretention.com
Розкрийте справжню силу маркетингу утримання за допомогою першої в світі, повністю автоматизованої та настроюваної платформи з використанням сегментації RFM. Завдяки більш ніж десятирічному досвіду Patch розробив першокласну платформу для утримання клієнтів, яка допомагає брендам Shopify підвищувати...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Програмне забезпечення для автоматизації електронної пошти, яке надихає на взаємодію. Залучайте свою аудиторію електронною поштою персоналізованим вмістом, який стимулює конверсії. Upland Adestra є провідним світовим постачальником маркетингової електронної пошти від першої особи та маркетингових ...
Airbridge
airbridge.io
Універсальна платформа атрибуції для веб-сайтів і програм для вимірювання справжньої маркетингової ефективності на різних пристроях, ідентифікаторах і платформах.
Insider
useinsider.com
Одна платформа для індивідуального, міжканального досвіду клієнтів. Insider об’єднує дані між каналами, прогнозує майбутню поведінку за допомогою штучного інтелекту та індивідуалізує досвід на одній платформі з найшвидшим часом окупності.
Leanplum
leanplum.com
Максимізуйте залучення клієнтів, будуючи тривалі й цінні відносини за допомогою оптимізованого багатоканального обміну повідомленнями та оркестровки кампанії.
Nurture Boss
nurtureboss.io
Nurture Boss is the first AMN (automated mobile nurturing) tool for multifamily. Powerful integrations with the most widely used multifamily CRM’s and property management software enable their clients to nurture their leads with customized and personalized landing pages. Nurture Boss clients see 3x ...
Notifyre
notifyre.com
Elevate your business communications with Notifyre's secure SMS and fax solutions. Streamline SMS and faxing processes online, via email, app, or effortlessly integrate through our developer-friendly SMS and fax API. We're ISO 27001 certified and fully HIPAA compliant, providing the utmost security ...
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie is the most powerful mobile app creator for iPhone, Android, iPad and Mobile Web. Build, host, and create apps in minutes.
Endear
endearhq.com
Endear is the first retail Customer Relationship Management platform built for in-store associates to send and track personalized customer outreach. Endear connects with point-of-sale and other relevant apps to consolidate all of your customer info, notes, and purchase history into unified profiles ...
Coupontools
coupontools.com
With mobile coupon software you can create and spread redeemable, trackable and validatable mobile coupons and deals.
Bryj
bryj.ai
Through an AI-powered SaaS platform, Bryj delivers incredible, end-to-end mobile app experiences faster, on budget, and with fewer tech resources. The Bryj platform powers apps with a single source solution that seamlessly connects enterprise systems, provides intelligent analytics and Al, supports ...
Boingnet
boingnet.com
Boingnet is a Direct Marketing Automation platform for direct mail marketers, agencies and printers. Boingnet marketers develop powerful multi-channel with Personalized URLs (pURLs) that track response, personalize web and email channels and integrate with marketing automation and CRM platforms. Our...
Atomic.io
atomic.io
Deliver the next generation of customer experience, right inside your app. Atomic.io is your in-app customer engagement tool, allowing you to quickly send hyper-personalised, actionable messages to your customers inside your most secure channel – your app. With a 94% read rate and 14x higher convers...
AppSamurai
appsamurai.com
AppSamurai is an AI-powered One-Stop-Shop User Acquisition platform for advertisers to access premium placements across the globe. We are here to help you achieve your performance goals by reaching out to the right users at the right moment through different campaign types. There are 4 campaign type...
Appnext
appnext.com
Appnext is the largest independent app discovery platform, offering the only recommendation engine on the market, encompassing both in-app and on-device discovery. Appnext discovery platform powers 6.5B daily app recommendations via 20+ interactions along users’ daily mobile journey. Through its dir...
Upaknee
upaknee.com
Upaknee is a leading provider of email & SMS communications technology. We offer a robust platform, providing organizations with an easy and intuitive toolset as a means of online communication... Show More and engagement with clients, contacts, and supporters. Our specialties include email newslett...
Reteno
reteno.com
Reteno is a user engagement platform for app-first businesses. Reteno’s features help reduce customer churn and get the most out of your marketing communications. Reteno makes it easy to manage campaigns via Mobile and Web Push, In-App, App Inbox, Email, SMS, and instant messengers. The platform all...
Openscreen
openscreen.com
Openscreen is the contactless digital enablement layer for the internet. Openscreen enables the creation of interactive, QR Code based applications via extensive APIs, SDKs, and solutions across Supply Chain, Commerce and Customer Engagement. Openscreen allows enterprises to meet, interact and trans...
Notificare
notificare.com
Notificare is a leading powerful Customer Engagement Platform that helps brands to (re)engage their audience, shed light on customer behavior, and increase conversions. One single tool, with channels App Push, Web Push, Email, SMS, and Mobile Wallet, to deliver the most engaging messages and interac...
Appgain.io
appgain.io
Appgain is a Full-stack Web & Mobile Marketing Platform, Helping Mobile and web apps to get more users and improve engagement in one single platform. 200 Billion Dollars Spent by 2020, just to get you to download apps, And 75% of them, never open the app! Appgain.io is focused on re-engaging with th...
Apester
apester.com
Supercharge your marketing and funnel with interactive content experiences that generate more leads, engage and convert users, and boost retention.
Sakari
sakari.io
Sakari is a bulk text messaging service for sending announcements, reminders, alerts, confirmations and marketing campaigns.
Foursquare
location.foursquare.com
Factual is a location data company that helps marketers and their organizations use location to better understand, reach and engage consumers. Location data is key to driving smarter business decisions for marketers and brands. Our world is now mobile, computing is everywhere, and the power of locat...
Cordial
cordial.com
Cordial — це справжня маркетингова платформа, яка дозволяє брендам повністю автоматизувати свої маркетингові стратегії та змінити спосіб їх роботи. Розроблений із застосуванням підходу, орієнтованого на клієнта, Cordial поєднує в собі передову гнучкість даних із складною адаптивною автоматизацією та...
Kochava
kochava.com
Kochava Inc. – це компанія, що займається розробкою даних у реальному часі та пропонує провідні багатоканальні рішення для вимірювання й атрибуції для маркетологів, які керуються даними. Операційна система Marketers Operating System™ (m/OS) від Kochava надає рекламодавцям і видавцям платформу, яка б...
Pyze
pyze.com
Pyze Growth Intelligence вирішує дедалі важливішу потребу бізнесу залучати й утримувати користувачів на різних платформах. Pyze розробляє цілісні профілі користувачів шляхом агрегування поведінки користувачів на різних платформах і дає змогу проводити кампанії з цілеспрямованим залученням і персонал...
OutboundEngine
outboundengine.com
OutboundEngine допомагає підприємствам розвиватися, роблячи онлайн-маркетинг простим і легким для всіх. Ми створюємо гарні, ефективні маркетингові кампанії, проводимо їх автоматично та відстежуємо залучення, щоб показати, хто готовий до розмови. Наша платформа зміцнює відносини з клієнтами, партнера...
Gamooga
gamooga.com
Gamooga — це рішення для автоматизації маркетингу, яке допомагає компаніям електронного бізнесу здійснювати персоналізовані дії для своїх клієнтів через різні канали, такі як електронна пошта, Інтернет, мобільні пристрої, соціальні мережі та медійні мережі.
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate – це рішення для маркетингу місцезнаходження, яке дозволяє маркетологам залучати користувачів на основі їх точного місцезнаходження.
Netmera
netmera.com
Netmera — це багатоканальна маркетингова платформа для залучення клієнтів, яка забезпечує персоналізований досвід клієнтів. Платформа дозволяє цифровим маркетологам і менеджерам із продуктів збільшувати дохід і рентабельність інвестицій за допомогою push-сповіщень для мобільних і веб-сайтів, обміну ...