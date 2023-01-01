Альтернативи - Mobal
Google My Business
business.google.com
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HighLevel
gohighlevel.com
Найшвидше зростаюча біла платформа для агентств цифрового маркетингу. CRM, електронна пошта, двосторонні SMS, конструктор послідовностей тощо!
Podium
podium.com
Надайте своєму бізнесу несправедливу перевагу за допомогою оглядів, обміну повідомленнями, платежів, веб-чату тощо.
IONOS
ionos.com
Доступ до всього світу IONOS: контракти, продукти та дані про клієнтів, замовлення або зміна послуг – тепер захищений паролем вхід.
SEMrush
semrush.com
SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com – це датський веб-сайт із відгуками споживачів, заснований у Данії у 2007 році, який містить огляди компаній у всьому світі. Щомісяця публікується майже 1 мільйон нових відгуків. Сайт пропонує безкоштовні послуги для компаній. Фірма покладається на користувачів, програмне забезпечення...
Kenect
kenect.com
Взаємодійте зі своїми клієнтами там, де вони є – надсилаючи текстові повідомлення на їхній телефон. Подвоюйте кількість потенційних клієнтів, створюйте онлайн-огляди, фіксуйте платежі та починайте спілкування у відеочаті за допомогою текстових повідомлень.
SE Ranking
seranking.com
Провідне програмне забезпечення для пошукової оптимізації для власників бізнесу, агентств і спеціалістів із пошукової оптимізації. Відстежуйте свої рейтинги, спостерігайте за конкурентами, виявляйте технічні помилки тощо від 18,6 доларів США на місяць.
Moz
moz.com
За підтримки найбільшої спільноти пошуковиків на планеті Moz створює інструменти, які полегшують пошукову оптимізацію, вхідний маркетинг, створення посилань і контент-маркетинг. Почніть безкоштовну 30-денну пробну версію вже сьогодні!
Thryv
thryv.com
Керуйте клієнтами в будь-який час, у будь-якому місці та на будь-якому пристрої за допомогою програмного забезпечення для малого бізнесу Thryv: CRM, текстовий та електронний маркетинг, соціальні мережі, веб-сайти тощо.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — це комплексна платформа для клієнтів. Понад 60 000 компаній різного розміру щодня використовують BirdEye, щоб їх можна було знайти в Інтернеті за допомогою оглядів, клієнти обирали за допомогою текстових повідомлень і були найкращою компанією за допомогою інструментів для опитування та ана...
Keyword.com
keyword.com
Раніше SerpBook.com – усе, що вам потрібно для відстеження, точного визначення та перевірки ваших зусиль з оптимізації пошукових систем. Демонструйте та повідомляйте людям, які мають значення.
PromoRepublic
promorepublic.com
Використовуйте платформу управління соціальними медіа PromoRepublic, щоб створювати та налаштовувати вміст за допомогою вбудованих інструментів, планувати його розміщення на кількох сторінках соціальних мереж, показувати рекламу та отримувати результати для свого бізнесу.
BrandYourself
brandyourself.com
BrandYourself – це компанія з управління онлайн-репутацією та забезпечення конфіденційності, яка надає програмне забезпечення та послуги, зокрема: негативні результати Google, особисте брендування, захист приватної інформації, сканування Dark Web тощо.
Debutify
debutify.com
Отримуйте більше відгуків за менший час і з меншими зусиллями. Debutify Reviews спрощує запити, збір і керування відгуками клієнтів, тож ви можете швидше отримати їх більше.
G2
g2.com
Порівняйте найкраще бізнес-програмне забезпечення та послуги на основі оцінок користувачів і соціальних даних. Огляд програмного забезпечення CRM, ERP, HR, CAD, PDM і маркетингу.
Marketing 360
marketing360.com
Розвивайте свій бренд® за допомогою маркетингової платформи №1 для малого бізнесу.
Nozzle
nozzle.io
Nozzle — це повний інструмент моніторингу пошукових систем, який дозволяє відстежувати необмежену кількість конкурентів без запитань. Чорт, ми дозволимо вам відстежувати стільки, скільки ви можете впоратися.
BrightLocal
brightlocal.com
Універсальна платформа для успішного локального пошуку · Підніміться в рейтингу, зміцніть свою репутацію та виділяйтеся в локальному пошуку за допомогою BrightLocal.
AppTweak
apptweak.com
AppTweak сприяє зростанню найпопулярніших програм та ігор у світі, надаючи корисну інформацію в простому інтерфейсі. → Спробуйте нас безкоштовно!
Text Request
textrequest.com
Залучіть клієнтів Платформа обміну бізнес-повідомленнями, яка дає змогу надсилати текстові повідомлення з офісного номера телефону безпосередньо на комп’ютері, тож ви дійсно можете отримати відповідь.
Yext
yext.com
Yext — це технологічна компанія Нью-Йорка, яка працює в сфері онлайн-бренд-менеджменту. Він пропонує оновлення бренду за допомогою своєї хмарної мережі додатків, пошукових систем та інших засобів. Компанію заснували в 2006 році Говард Лерман, Браян Дістелбургер і Брент Мец. Останні дані показали, що...
Broadly
broadly.com
Програмне забезпечення для онлайн-репутації та взаємодії з клієнтами допоможе вам створити свою онлайн-маркетингову стратегію, щоб ви могли залучити рекомендації клієнтів, потенційних клієнтів, відгуки та дохід.
Vendasta
vendasta.com
Найпростіший спосіб продавати цифрові рішення під власним брендом. Vendasta — це біла платформа для компаній, які надають цифрові рішення малому та середньому бізнесу.
AppFollow
appfollow.io
AppFollow ➡️ #1 Керування перевіркою додатків і інструмент ASO. Аналізуйте відгуки, керуйте рейтингами та відповідайте на відгуки, збільшуйте кількість органічних завантажень для App Store, Google Play, Amazon.
NiceJob
nicejob.com
Найпростіший спосіб отримати більше відгуків і створити свою репутацію. Створюйте ажіотаж у соціальних мережах, покращуйте свій SEO та збільшуйте продажі.
EmbedSocial
embedsocial.com
Найкраща платформа UGC для збору оглядів, історій, каналів соціальних мереж, фотографій і розміщення їх на будь-якому веб-сайті. Автоматично!
Yotpo
yotpo.com
Yotpo — це маркетингова платформа електронної комерції з найсучаснішими рішеннями для відгуків клієнтів, візуального маркетингу, лояльності, рефералів і SMS-маркетингу. Дізнайтеся більше про те, як ваш бренд може стимулювати зростання за допомогою Yotpo тут.
Seobility
seobility.net
Універсальне програмне забезпечення та інструменти SEO для оптимізації веб-сайтів і найвищого рейтингу в Google
SOCi
meetsoci.com
SOCi — це маркетингова платформа для брендів, що працюють у різних місцях. Ми надаємо таким компаніям, як Ace Hardware, Sport Clips і Anytime Fitness, можливість зв’язуватися з місцевою аудиторією через усі маркетингові канали.
StoreRocket
storerocket.io
StoreRocket — це чудово розроблений засіб пошуку магазинів для вашого веб-сайту. Економте час і гроші за допомогою готового до використання, настроюваного та легкого в установці засобу пошуку магазинів. Працює з будь-якою платформою! Отримайте свій за лічені хвилини.
Solocal
solocal.com
Ми допомагаємо бізнесу розвиватися за допомогою цифрових технологій. Миттєво отримуйте персоналізовану консультацію за допомогою безкоштовного цифрового аудиту.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby — це сучасна автоматизована комунікаційна платформа, інтегрована в DMS, яка спрощує зв’язок із клієнтами та залучення клієнтів. Підніміть ефективність обслуговування вашого дилерського центру до швидкої смуги.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner — це інструмент SEO для всіх маркетологів, які керуються даними. Отримайте цінну інформацію за допомогою понад 40 функцій, які допоможуть підвищити рейтинг вашого веб-сайту. Зручний інтерфейс і функції аналізу масових даних заощадять ваш час і зусилля. Збирайте цінні статистичні дані...
Nightwatch
nightwatch.io
Відстежуйте пошукові рейтинги з будь-якої точки на Землі. Зрозумійте, що сприяє трафіку вашої пошукової системи та продажам у всіх провідних пошукових системах аж до рівня поштового індексу.
Rannko
rannko.com
Rannko — це 5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ зручна платформа для управління репутацією, яка дозволяє маркетологам і власникам бізнесу економити час завдяки автоматизації. Продукти включають ✅ Керування відгуками, ✅ Соціальні медіа, ✅ PowerListings тощо. Підпишіться на Rannko вже сьогодні! 🤩 😎 🤩 😎
Appbot
appbot.co
Інструменти огляду й оцінки додатків, щоб підвищити рівень обслуговування клієнтів. Платформа для компаній, які серйозно ставляться до відгуків і рейтингів. Appbot надає світового класу огляд і моніторинг рейтингів, відповіді та аналіз.
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers – це нагороджена компанія, що розробляє програмне забезпечення для відгуків клієнтів. Отримати більше відгуків. Відповідайте клієнтам. Дізнайтеся про досвід клієнтів.
Fera
fera.ai
Fera – це програма для відгуків клієнтів для Shopify, Wix, BigCommerce та інших компаній електронної комерції. Це дозволяє вам легко запитувати та відображати відгуки клієнтів, фотографії та відео з різних каналів, у тому числі з ваших власних.
Leads Gorilla
leadsgorilla.io
LeadsGorilla — це хмарне програмне забезпечення №1 у світі для пошуку потенційних клієнтів і закриття клієнтів, яке допомагає агентствам знаходити, аналізувати та закривати більше потенційних клієнтів для послуг цифрового маркетингу.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — це рішення для керування соціальними мережами для компаній із кількома місцезнаходженнями та профілями. Керуйте всіма своїми публікаціями, рекламою, залученням, оглядами та звітністю з однієї централізованої платформи. MavSocial надає унікальну можливість для компаній, які працюють у кіл...
SpotOn
spoton.com
Системи торгових точок SpotOn і програмне забезпечення для обробки платежів створено для того, щоб працювати так, як ви працюєте. І вас цілодобово та без вихідних 365 підтримують люди, які справді небайдужі.
CallSource
callsource.com
CallSource є лідером галузі для відстеження дзвінків, керування потенційними клієнтами та бізнес-аналітичних рішень. Зробіть максимум своїх маркетингових доларів і отримуйте виміряні результати.
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter надає брендам, що працюють у кількох місцях, локальну інформацію та інструменти, необхідні для моніторингу, аналізу та покращення досвіду клієнтів у масштабі.
Wooflo Pro
wooflo.pro
Discover Wooflo Pro, an all-in-one Business reputation management tool that helps local businesses collect positive reviews while keeping negative ones private. Send unlimited review requests via email, SMS, and WhatsApp.
Trustmetrics
trustmetrics.io
Trutsmetrics Ltd 20-22 Wenlock Road, London, England, N1 7GU 44 20 8638 7665 https://www.trustmetrics.io/ Trustmetrics will help you collect reviews on autopilot and display them on your website, so you build social proof
ReviewGain
reviewgain.io
ReviewGain — це SaaS-платформа онлайн-управління репутацією, створена для малого середнього бізнесу. Наше розумне управління оглядами допомагає компаніям досягти найвищого рейтингу у своїй області та перетворити свій веб-сайт на машину для генерації потенційних клієнтів.
Podstatus
podstatus.com
Podstatus — сервіс для моніторингу подкастів. Відстежуйте огляди всіх ваших подкастів. Відстежуйте свої рейтинги щогодини в 175 країнах. Щодня у вашій скриньці.
Pluspoint
pluspoint.io
Pluspoint допомагає компаніям і франшизам із кількома локаціями підвищити локальну пошукову оптимізацію, щоб залучити більше органічного трафіку, надаючи автоматизоване рішення для керування відгуками клієнтів. З його допомогою компанії можуть збирати відгуки клієнтів через різні канали, включаючи е...
Infuse Reviews
infusereviews.com
Infuse Reviews — це інноваційне та доступне програмне забезпечення для керування онлайн-рецензіями, ви можете надсилати запити, відповідати, показувати та ділитися відгуками з нашої зручної інформаційної панелі. Ви також можете створювати налаштовані цифрові вивіски з автоматичним додаванням онлайн-...
Famepilot
famepilot.com
Famepilot — це хмарна платформа на основі AI/ML для компаній і брендів, яка дозволяє відстежувати відгуки клієнтів і керувати ними в Інтернеті (пошук, листинги, соціальні мережі, сайти з відгуками та онлайн-опитування) і офлайн (локальне опитування, кіоск, планшети) і паперові форми) канали. Компані...
Amazeful
amazeful.com
Amazeful — це онлайн-платформа для управління репутацією для місцевих компаній. Ми допомагаємо компаніям збирати онлайн-відгуки клієнтів і бути обраними більшою кількістю потенційних клієнтів. Це ефективний інструмент для збільшення продажів, підвищення довіри та вирізнення серед конкурентів. Глибок...
2 Step Reviews
2stepreviews.com
Що таке 2 Step Reviews? 2 Step Reviews – це компанія, що збирає відгуки, допомагаючи місцевим компаніям і підприємствам стати ОЧЕВИДНИМ вибором для клієнтів, які шукають їхні продукти чи послуги в Google. Як це працює?
SureCritic
surecritic.com
SureCritic допомагає клієнтам розповісти правдиву історію свого досвіду, водночас роблячи процес більш прозорим для всіх.
Riivu
riivu.io
Riivu — це інструмент керування відгуками, розроблений для того, щоб допомогти компаніям отримувати цінні відгуки, генерувати огляди в Інтернеті та покращувати свою репутацію за допомогою набору різноманітних функцій. Riivu допомагає оптимізувати процес зворотного зв’язку з клієнтами, гарантуючи, що...
Review Tool
reviewtool.com
Отримуйте більше відгуків про свою компанію, відстежуйте свої онлайн-огляди та відображайте їх на своєму веб-сайті за допомогою платформи для створення та керування відгуками Інструмента огляду. Ми — програмне забезпечення для керування оглядами №1, найкраща альтернатива Podium і Birdeye.
ReviewRev
reviewrev.com
Надайте своїм клієнтам необхідні інструменти управління репутацією. Дізнайтеся більше про рішення White Label від ReviewRev для керування переглядами, автоматизації соціальних мереж тощо. Станьте торговим посередником сьогодні.
Ratingful
ratingful.com
Покращуйте свою онлайн-репутацію та отримуйте більше 5-зіркових відгуків Google за допомогою Ratingful. Наша платформа спрощує процес запиту відгуків від клієнтів, захищає ваші оцінки, виділяє ваші найкращі відгуки та контролює вашу цифрову репутацію. Ви також можете відповідати на відгуки Google і ...
CustomerLobby
customerlobby.com
CustomerLobby допомагає підприємствам, що надають послуги, отримувати, керувати та публікувати онлайн-рецензії від своїх клієнтів.
Avarup
avarup.com
Avarup — це передова платформа для керування онлайн-оглядами, яка дозволяє компаніям контролювати свою онлайн-репутацію. За допомогою Avarup компанії можуть легко збирати, керувати та відповідати на відгуки клієнтів на різних платформах з єдиної інтуїтивно зрозумілої інформаційної панелі. Платформа ...