Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Mint Mobile» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Mint Mobile переосмислив процес бездротових покупок і зробив його легким і лише онлайн. Без магазинів. Немає продавців. Просто величезна економія прямо до вас на телефонних планах по всій країні.

Вебсайт: mintmobile.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Mint Mobile». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.