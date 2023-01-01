Альтернативи - Mindmatrix
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ — провідне в світі рішення для автоматизації партнерства, яке виявляє, керує, захищає та оптимізує всі канали партнерства, досягаючи справжнього експоненціального зростання.
PartnerStack
partnerstack.com
Програмне забезпечення для керування відносинами з партнерами для масштабування будь-якої програми: афілійованої програми, торгового посередника, маркетингу тощо. Дізнайтеся, чому компанії SaaS розвиваються завдяки PartnerStack PRM.
Magentrix
magentrix.com
Найкраще залучення та підтримка партнерів на платформі PRM. Співпрацюйте з партнерами та збільшуйте продажі каналів за допомогою програмного забезпечення партнерського порталу PX-first.
Kiflo
kiflo.com
Kiflo — це не просто PRM, а інтуїтивно зрозуміла платформа успіху партнерів, яка розвивається разом з вами. Наш простий у використанні продукт, практична команда експертів і обширна бібліотека ресурсів забезпечують міцніші партнерства та процвітаючі екосистеми.
PartnerTap
partnertap.com
PartnerTap – це платформа пошуку на основі даних для прибутку партнера. PartnerTap надає командам партнерів, каналів і продажів все необхідне для автоматизації відображення облікових записів, обміну партнерськими потоками в режимі реального часу, визначення нових пробілів для продажів і початку спіл...
WorkSpan
workspan.com
WorkSpan — це платформа для управління екосистемою №1. Ми допомагаємо команді партнерів і альянсів отримувати прибуток від партнерів за вищих показників виграшу та нижчих витрат на продаж. Сьогодні ваші менеджери з роботи з партнерами витрачають понад 20 годин на тиждень на пошук даних про партнерів...
Reveal
reveal.co
Платформа Reveal безпечно з’єднує вашу CRM із компаніями-партнерами, надаючи статистичні дані про облікові записи, що збігаються, залучають потенційних клієнтів і можливості спільного маркетингу для збільшення доходу.
Reditus
getreditus.com
Збільште свій MRR без попередніх витрат. Платформа партнерської програми для вашого B2B SaaS, виростіть свою партнерську програму на нові висоти.
Crossbeam
crossbeam.com
Crossbeam допомагає вам залучати, конвертувати та розвивати значущі відносини з клієнтами за допомогою найпотужнішого важеля зростання на планеті: вашої власної партнерської екосистеми.
Impartner
impartner.com
Impartner пропонує найнадійніші в галузі рішення для управління взаємовідносинами з партнерами та платформи маркетингової автоматизації (MAP) на основі SaaS.