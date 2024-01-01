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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Meticulate» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Meticulate is an AI engine that gives business professionals easy access to world-class financial research. Hundreds of repeat users at BCG, KKR, Khosla, BofA, and EY use Meticulate today to build landscapes and market maps in minutes rather than hours. Try it now at meticulate.ai!

Вебсайт: meticulate.ai

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