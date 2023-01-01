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Альтернативи - Metadata

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...

Crunchbase

Crunchbase

crunchbase.com

Crunchbase — це платформа для пошуку бізнес-інформації про приватні та державні компанії. Інформація Crunchbase включає інформацію про інвестиції та фінансування, членів-засновників і осіб на керівних посадах, злиття та поглинання, новини та галузеві тенденції. Веб-сайт Crunchbase, спочатку створен...

Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Brandwatch — компанія цифрового споживчого аналізу зі штаб-квартирою в Брайтоні, Англія. Brandwatch продає шість різних продуктів: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriously, Reviews і BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — це «програма самообслуговування» або програмне забезпечення як послуга,...

Clearbit

Clearbit

clearbit.com

Clearbit — це механізм маркетингових даних для всіх ваших взаємодій з клієнтами. Глибоко розумійте своїх клієнтів, визначайте майбутні потенційні клієнти та персоналізуйте кожну взаємодію з маркетингу та продажів.

Signals

Signals

getsignals.ai

Перетворіть перегляди сторінок на клієнтів. Розпізнавайте компанії, які зараз переглядають ваш веб-сайт, і перетворюйте їх на клієнтів!

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує дані про маркетинг, продукт, дохід і продажі, щоб виявити приховану інформацію, як-от LTV кампанії або швидкість відтоку кожного маркетингового каналу. Без налаштування. Немає коду. СПРОБУЙТЕ БЕЗКОШТОВНО

FullContact

FullContact

fullcontact.com

FullContact Inc. — приватна технологічна компанія, яка надає набір програмних продуктів на основі хмари для компаній, розробників і брендів. Їхня основна увага — безпечне визначення ідентифікації та інтеграція API у реальному часі. Їхній набір пропозицій включає такі продукти, як Enrich, який викори...

People.ai

People.ai

people.ai

People.ai автоматизує введення даних вручну, підвищує продуктивність продажів і надає практичні дані для всіх ваших інструментів керування.

RocketReach

RocketReach

rocketreach.co

Ваш зв’язок першого ступеня з будь-яким професіоналом. Спілкуйтеся безпосередньо з відповідальними особами, які приймають рішення, використовуючи найбільшу та найточнішу базу даних електронних листів і прямих телефонних номерів у світі.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus дозволяє доносити персоналізовані повідомлення до потрібної аудиторії незалежно від того, де вона знаходиться.

Groove

Groove

groove.co

Відчуйте силу продажів без тертя. Усуньте перешкоди в процесі продажів і отримайте більше прибутку за допомогою найвищої оцінки платформи для залучення продажів для Salesforce.

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

Factors.ai — це наскрізна платформа маркетингової аналітики та атрибуції, яка інтегрована в різні накопичувачі даних, щоб надавати ефективну, сумісну з конфіденційністю інформацію на основі штучного інтелекту. Спробуємо зараз!

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

Єдиний безкодовий CDXP на основі штучного інтелекту з власно створеними та інтегрованими гіперперсоналізованими маркетинговими каналами.

Leadspace

Leadspace

leadspace.com

Leadspace – це компанія Data Science, яка займається програмним забезпеченням як послугою (SaaS), яка надає платформу даних клієнтів B2B. Продукти компанії об’єднують численні джерела даних, джерела першої та третьої сторони з соціальних мереж, баз даних контактів і систем управління взаємовідносина...

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Провідне програмне забезпечення ABM для B2B-компаній середнього та корпоративного рівня. Дізнайтеся більше про справжню маркетингову компанію, що базується на наскрізному обліковому записі.

Mutiny

Mutiny

mutinyhq.com

ПЕРЕТВОРІТЬ СВІЙ ВЕБ-САЙТ НА КАНАЛ ДОХОДІВ №1. 95% ваших веб-відвідувачів не здійснять конверсію на вашому загальному веб-сайті. Mutiny спрощує націлювання та конверсію більшої кількості B2B-покупців на вашому сайті без персоналізації веб-коду.

Lead Forensics

Lead Forensics

leadforensics.com

Lead Forensics — це B2B програмне забезпечення для генерації свинцю з турбонаддувом. Ідентифікуйте анонімних відвідувачів веб-сайту, контактні дані та збільште обсяг продажів».

HG Insights

HG Insights

hginsights.com

Ми надаємо найкращі дані про витрати на ІТ, інсталяцію технологій і аналіз контрактів, щоб допомогти командам із продажів, маркетингу та стратегії швидше збільшувати дохід...

WASK

WASK

wask.co

WASK — це інструмент цифрового маркетингу, який дозволяє керувати рекламою Facebook, Instagram і Google в одному місці за допомогою розумних функцій.

SalesIntel

SalesIntel

salesintel.io

Знаходьте, охоплюйте та залучайте своїх ідеальних клієнтів. Отримайте точні B2B-компанії та контактні дані, щоб швидше збільшити дохід.

Visual Visitor

Visual Visitor

visualvisitor.com

Наша платформа B2B Sales Intelligence допомагає відділам продажів і маркетингу продавати більше. Дані про наміри, база даних B2B, ідентифікатор веб-відвідувача та відстеження електронної пошти.

Cognism

Cognism

cognism.com

Зв’яжіться зі своїм ідеальним партнером. Почніть змістовні розмови з цільовими обліковими записами та контактами з найпреміальнішою інформацією про продажі на ринку.

SpotlerUK

SpotlerUK

spotler.co.uk

Повне програмне забезпечення для вхідного та вихідного маркетингу B2B. Забезпечте, щоб ваші відділи маркетингу та продажів отримували більше потенційних клієнтів від трафіку на веб-сайті, перетворювали більше відвідувачів на MQL і проводили повні маркетингові кампанії.

CUFinder

CUFinder

companyurlfinder.com

CUFinder — це інноваційна платформа для створення потенційних клієнтів і збагачення даних B2B, яка революціонізує продажі та маркетинг. Завдяки вдосконаленим алгоритмам і штучному інтелекту він дозволяє компаніям виявляти високоякісних потенційних клієнтів, збагачувати дані про клієнтів і оптимізува...

Red Flag Alert

Red Flag Alert

redflagalert.com

Комплексна аналітична інформація для стимулювання розвитку вашої компанії, захищаючи вас від фінансових ризиків за допомогою нашої платформи B2B Data, Compliance and Credit Risk

LoneScale

LoneScale

lonescale.com

Створюйте більш кваліфікований конвеєр і укладайте більше угод, використовуючи дані про наміри та тригери продажів.

Act-On

Act-On

act-on.com

Платформа автоматизації маркетингу, що спеціалізується на маркетингу B2B, B2C та електронною поштою, розроблена відповідно до реальних потреб сучасного бізнесу.

Common Room

Common Room

commonroom.io

Common Room допомагає створювати кращі продукти, поглиблювати стосунки та розвиватися швидше.

Bombora

Bombora

bombora.com

Знайдіть компанії, які готові купити, раніше ніж це зроблять ваші конкуренти. Підключайтеся та продавайте, використовуючи найповніші та конфіденційні дані Intent у галузі.

Uberflip

Uberflip

uberflip.com

Uberflip — це платформа та програмне забезпечення для роботи з контентом, яке дає змогу маркетологам створювати цифровий досвід із вмістом на кожному етапі шляху покупця.

PathFactory

PathFactory

pathfactory.com

PathFactory усуває перешкоди на кожному етапі життєвого циклу клієнта, допомагаючи маркетологам покращити взаємодію з клієнтами та прискорити дохід.

Bookyourdata

Bookyourdata

bookyourdata.com

Bookyourdata — це перша в світі платформа B2B для пошуку потенційних клієнтів із оплатою за потреби, яка має понад 100 мільйонів прямих контактів B2B із гарантією 95% точності та надає послуги понад 20 000 клієнтів з 2015 року. Наша інноваційна та надійна платформа обслуговує ділові контакти списки ...

Maestro ABM

Maestro ABM

maestroabm.com

Maestro — це ABM SaaS, який допомагає компаніям продавати підприємствам і націлювати облікові записи через процес маркетингу на основі облікових записів із персоналізованою кожною точкою дотику та всією бібліотекою підручників і шаблонів. циклів.

OceanFrogs

OceanFrogs

oceanfrogs.com

OceanFrogs — це платформа аналітики продажів, яка дозволяє вийти на ринок за тиждень або менше. Дані про наміри, засіб відстеження використання технологій, підрахунок потенційних клієнтів, щоб дозволити маркетологам/продавцям B2B визначити свій адресний ринок. OceanFrogs пишається тим, що надає міжн...

SmallWorld

SmallWorld

smallworld.ai

SmallWorld допомагає компаніям прискорити доходи та зменшити витрати на залучення клієнтів, забезпечуючи швидший доступ до цільових потенційних клієнтів завдяки теплому знайомству.

LeadGenius

LeadGenius

leadgenius.com

LeadGenius використовує машинне навчання та глобальну мережу дослідників, щоб допомогти групам продажів і маркетингу B2B масштабувати свої вихідні процеси. Компанії, що розвиваються найшвидше у світі, використовують LeadGenius для пошуку постійних клієнтів і зв’язку з ними. LeadGenius пропонує 3 осн...

LeadAngel

LeadAngel

leadangel.com

Рання пташка отримує розпродаж. Фільтр, зіставлення та маршрут миттєво приводять до потрібного продавця. Закривайте більше угод. LeadAngel — це платформа керування потенційними клієнтами B2B, включаючи зіставлення потенційних клієнтів із обліковими записами та маршрутизацію. Швидкі, надійні та настр...

Openprise

Openprise

openprisetech.com

Openprise сприяє революції в RevOps. Openprise автоматизує критично важливі процеси RevOps, щоб знищити розбіжності та узгодити спеціалістів із продажу та маркетингу та їхні технології для забезпечення вибухового зростання. Openprise — це єдина платформа без програмного коду, яка дозволяє вам спрост...

Nymblr

Nymblr

nimbler.com

Nymblr — це платформа контактних даних Ultimata B2B для продавців, маркетологів і розробників. Отримайте доступ до високоякісних контактних даних за допомогою вбудованої перевірки електронної пошти в реальному часі, робочої електронної пошти, особистої електронної пошти та навіть мобільних номерів. ...

Intandemly

Intandemly

intandemly.com

Intandemly надає програмне забезпечення для маркетингу та продажів на основі облікових записів + експертів для створення попиту, залучення та прибутку від цільових облікових записів. Ви отримуєте поєднання людей, процесів і нашої платформи продажів Понад 400 організацій довірили Intandemly для стиму...

Advertaze

Advertaze

advertaze.com

Уявіть собі створення унікальної персоналізованої реклами для кожного з ваших цільових облікових записів. А тепер уявіть, що ви показуєте цю рекламу там, де її побачить лише команда закупівель у цьому обліковому записі. Advertaze використовує націлювання на мікроаудиторію, щоб показувати ваші персон...

Opensense

Opensense

opensense.com

Централізоване керування підписами електронної пошти на всіх пристроях. Чудово працює з Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach тощо!

Ocean.io

Ocean.io

ocean.io

Розумніша платформа даних для потенційних клієнтів, яка надає вам у 5 разів більше високоякісних потенційних клієнтів для швидшого та ефективнішого зростання доходу.

Immagnify

Immagnify

immagnify.com

Immagnify надає вам легкий доступ до мільйонів компаній і професіоналів електронною поштою, телефоном і в соціальних мережах, щоб допомогти вашій компанії розвиватися швидше.

Ramper

Ramper

ramper.com.br

Єдина повна B2B платформа маркетингу та продажів Ramper допомагає вашій компанії залучати та залучати більше потенційних клієнтів, перетворювати їх на продажі та збільшувати дохід за допомогою платформи, яка об’єднує пошук потенційних клієнтів (вихідний), маркетинг (вхідний) і продажі B2B (CRM).

Versium

Versium

versium.com

Versium – це компанія, що займається обробкою даних, яка дає змогу маркетологам краще визначати, розуміти та досягати своїх ідеальних потенційних клієнтів за допомогою багатьох цифрових точок контакту та маркетингових каналів. Провідний у галузі механізм визначення ідентифікації та аналізу Versium з...

Sopro

Sopro

sopro.io

Sopro допомагає підприємствам виявляти та залучати кваліфікованих потенційних клієнтів. Наші експерти націлюють, досліджують і залучають потенційних клієнтів від імені вашої команди продажів. Потенційні клієнти спілкуються 1-на-1 за допомогою персоналізованих розмовних знайомств, розроблених таким ч...

Infotelligent

Infotelligent

infotelligent.com

Infotelligent дозволяє перевіряти потенційні клієнти в режимі реального часу, збагачувати дані про покупців, запускати робочі процеси електронною поштою та дзвінками та швидше укладати угоди – все це з одного інтерфейсу.

MadKudu

MadKudu

madkudu.com

MadKudu прогнозує дії, що приносять прибуток, і визначає їх пріоритетність. Збільште доходи та підвищте рентабельність інвестицій за допомогою механізму автоматизації доходів від MadKudu.

RelPro

RelPro

relpro.com

Настроювані, адаптовані та інтегровані з вашим робочим процесом, рішення RelPro для розвитку бізнесу економлять ваш дорогоцінний час, прискорюють ініціативи щодо зростання та забезпечують результати.

BuzzBoard

BuzzBoard

buzzboard.ai

BuzzBoard надає генеративну платформу цифрового помічника з продажу зі штучним інтелектом, щоб зробити торгових представників більш впевненими та успішними за допомогою високоперсоналізованого контенту для продажу на різних типах медіа.

Owler

Owler

owler.com

Owler — це платформа бізнес-аналітики з понад 5 мільйонами користувачів, яка надає інформацію про ваші ключові перспективи, облікові записи та клієнтів. Легко отримуйте доступ до даних у режимі реального часу з понад 15 мільйонів приватних і державних компаній, щоб залишатися попереду конкурентів за...

Enlyft

Enlyft

enlyft.com

Enlyft допомагає групам продажів і маркетингу B2B знаходити, визначати пріоритети, залучати та конвертувати компанії, які, швидше за все, купуватимуть їхні продукти за допомогою спеціального штучного інтелекту та глибоких приватних даних облікових записів. Ми даємо вам змогу знайти найкращі облікові...

Visitor Queue

Visitor Queue

visitorqueue.com

Visitor Queue — це програмне забезпечення для створення потенційних клієнтів і персоналізації веб-сайтів для B2B, яке має на меті надати вашій команді продажів уявлення про відвідувачів вашого веб-сайту, водночас забезпечуючи їм унікальний веб-сайт. За допомогою наших послуг із створення потенційних...

Intentsify

Intentsify

intentsify.io

ЩО МИ РОБИМО Intentsify надає B2B-організаціям найточнішу, повну інформацію про наміри покупця на сучасному ринку, а також рішення для роботи на основі цієї інформації. ЯК МИ ЦЕ РОБИМО Доставляючи та активуючи власні точні дані наступного покоління, платформа Intelligence Activation Platform від Int...

RollWorks

RollWorks

rollworks.com

RollWorks, підрозділ NextRoll, пропонує амбітним B2B-компаніям будь-якого розміру платформу на основі облікових записів, щоб узгодити свої команди з маркетингу та продажів і впевнено збільшити дохід. Платформа RollWorks, заснована на машинному навчанні та обширній базі даних облікових записів, допом...

AdDaptive Intelligence

AdDaptive Intelligence

addaptive.com

AdDaptive Intelligence є провідним постачальником маркетингу на основі облікових записів і аналізу B2B. Наша технологічна платформа поєднує потужність великих даних і автоматизації реклами, щоб допомогти маркетологам B2B визначити, охопити та залучити своїх ідеальних клієнтів. Аналізуючи мільярди то...

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