Альтернативи - Meta AI
ChatGPT
chat.openai.com
ChatGPT: оптимізація мовних моделей для діалогу. Ми навчили модель під назвою ChatGPT, яка взаємодіє за допомогою розмови. Формат діалогу дає змогу ChatGPT відповідати на додаткові запитання, визнавати свої помилки, оскаржувати неправильні положення та відхиляти невідповідні запити. ChatGPT — це ана...
Google Gemini
gemini.google.com
Ви можете використовувати Bard для просування своїх ідей. З невеликою допомогою Bard ви можете робити такі речі, як: - Обдумайте ідеї, розробіть план або знайдіть різні способи виконання завдань - Отримайте швидкий, легкий для розуміння короткий виклад більш складних тем - Створюйте перші чернетки ...
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI — це система відповідей, яка надає точні відповіді на складні запитання за допомогою великих мовних моделей
Poe
poe.com
Швидкий і корисний чат AI.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повсякденний супутник ШІ.
Claude
claude.ai
Claude — це помічник нового покоління зі штучним інтелектом для ваших завдань, незалежно від масштабу.
Chat AI
gtchat.ai
Ласкаво просимо до CHAT AI, чат-бота штучного інтелекту, який використовує новітню технологію обробки природної мови, щоб вести з вами інтелектуальну та захоплюючу розмову. Просто введіть своє повідомлення, і CHAT AI відповість продумано та особисто. Незалежно від того, чи хочете ви писати розгорну...
Bing Chat
bing.com
Bing — ваш другий пілот для Інтернету на основі штучного інтелекту
Pi
pi.ai
Привіт, я Пі. Я ваш особистий штучний інтелект, розроблений, щоб підтримувати, бути розумним і бути готовим до вас у будь-який час. Зверніться до мене за порадою, за відповідями або давайте поговоримо про все, що у вас на думці.
Grok
twitter.com
Grok — це штучний інтелект, створений за зразком Путівника автостопом по галактиці, тому призначений відповідати майже на все, і, що набагато складніше, навіть підказувати, які запитання поставити! Grok — це чат-бот AI від X (раніше Twitter).
SimSimi
simsimi.com
SimSimi — чарівний і найрозумніший чат-бот зі штучним інтелектом. Ви можете спілкуватися з SimSimi будь-коли та будь-де, а іноді ви можете навчити його говорити те, що ви хочете.
Le Chat
mistral.ai
Frontier AI у ваших руках. Відкритий і портативний генеративний ШІ для розробників і компаній.
GroqChat
groq.com
GroqChat — це інтерфейс чату на основі штучного інтелекту, який полегшує спілкування з користувачами, надаючи відповіді та допомогу з низки тем.
DuckDuckGo AI Chat
duckduckgo.com
DuckDuckGo AI Chat — це приватний чат-сервіс на основі штучного інтелекту, який наразі підтримує моделі чату OpenAI GPT-3.5 і Claude від Anthropic.
HuggingChat
huggingface.co
Відкрийте для себе HuggingChat – безкоштовну революційну платформу, яка з’єднує вас із передовим ШІ! Розкрийте потенціал першокласного штучного інтелекту за допомогою HuggingChat, незвичайної програми, розробленої для безперебійного спілкування між користувачами та кількома новаторськими моделями ...
Keymate.AI Chatbot
chat.keymate.ai
Вітаємо в Keymate.AI Ultimate Chatbot! Це чат-бот штучного інтелекту, створений за допомогою плагіна пошуку в Інтернеті Keymate.AI та GPT-4 128K. По суті це ChatGPT, який може обробити ~80 000 слів з Інтернету!