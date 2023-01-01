Медичний чат - вдосконалений чат-бот AI для медичних працівників. Отримайте миттєві медичні відповіді щодо лікування, навчання пацієнтів і ліків.

Вебсайт: medical.chat-data.com

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