Альтернативи - ME-QR

QRPlus

qrplus.com.br

З QRPlus у вас немає обмежень. Усі згенеровані тут QR-коди працюватимуть вічно, не мають терміну дії та не мають обмежень на читання, як інші генератори в Інтернеті. Згенеровані QR-коди є статичними, тому ви завжди матимете однаковий результат читання. Будьте певні! Усі створені тут QR-коди на 100% ...