Альтернативи - MaxMind
Tableau
tableau.com
Tableau (французьке буквально «маленький столик», також використовується як «картина»; мн. tableaux або, рідше, tableaus) може стосуватися:
Scribble Maps
scribblemaps.com
Легко створюйте, аналізуйте та діліться картами. Діліться з друзями, вставляйте карти на веб-сайти та створюйте зображення або PDF.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online – хмарне програмне забезпечення для створення та обміну інтерактивними веб-картами. Карта та взаємодія з вашими даними про місцезнаходження Створюйте інтерактивні веб-карти за допомогою ArcGIS Online, веб-картографічного програмного забезпечення Esri. Отримайте нові перспективи та ро...
Mapbox
mapbox.com
Карти та розташування для розробників. Точні дані про місцезнаходження та потужні інструменти розробника, щоб змінити спосіб орієнтування у світі.
IPinfo
ipinfo.io
Ми є надійним джерелом інформації про IP-адресу, щомісяця обробляємо 40 мільярдів IP-запитів геолокації API для понад 1000 компаній і понад 100 000 розробників
Placer.ai
placer.ai
Приймайте розумніші рішення щодо нерухомості та укладайте більше угод за допомогою інформації про місцезнаходження та відвідуваності Placer.ai.
Nearmap
nearmap.com
Досліджуйте аерофотозйомки високої роздільної здатності з кращою якістю, ніж супутникові зображення та 3D-дані, а також автоматизовані статистичні дані для урядів і компаній.
Radar
radar.com
Інфраструктура розташування для кожного продукту та послуги. Найінноваційніші компанії використовують SDK і API Radar для визначення місця розташування на сотнях мільйонів пристроїв у всьому світі.
SalesRabbit
salesrabbit.com
Провідна платформа продажів на місцях тепер із гейміфікацією Гейміфікація — це революційний набір інструментів, який перетворює дані на значно покращену продуктивність представників, підвищуючи здатність вашої команди продажів до успіху на цілих 107%. Відчуйте це зараз, ексклюзивно на платформі Sal...
TravelTime
traveltime.com
Створюйте чудові програми за допомогою TravelTime Location API. Присвячений конфіденційності даних і точності транспортних даних.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Безкоштовний API геолокації IP та точна база даних пошуку IP. Безкоштовний API IP надає інформацію про країну, місто, штат, провінцію, місцеву валюту, широту та довготу, інформацію про компанію, пошук провайдера, мову, поштовий індекс, телефонний код країни, інформацію про агент користувача, IP- Інф...
Smappen
smappen.com
Додаток карти радіусів руху. Smappen — це інтерактивна карта, яку можна використовувати для створення територій на основі часу в дорозі. Швидко та легко аналізуйте зони обслуговування, оптимізуйте свою логістику та підготуйте місцеві маркетингові стратегії.
CARTO
carto.com
Монетизація даних транзакцій. Mastercard Advisors використовує CARTO, щоб перетворити мільйони щоденних транзакцій з кредитними картками в інформацію на основі місцезнаходження для клієнтів B2B у роздрібній торгівлі, нерухомості та державному секторі.
Mapline
mapline.com
Підключіть свої дані до реального світу. За лічені секунди ви можете завантажити свої дані, переглянути їх на карті, створити маршрути, створити діаграми та звіти та об’єднати все це на візуальній інформаційній панелі. Використовуючи наші потужні аналітичні інструменти, створюйте нові способи візуал...
Geo Targetly
geotargetly.com
Географічне націлювання на відвідувачів вашого сайту за допомогою наших інструментів географічного націлювання. Перенаправляйте відвідувачів або показуйте вміст за країною, штатом і містом, використовуючи їх геолокацію IP.
GeoComply
geocomply.com
Заснована в 2011 році компанія GeoComply надає рішення для запобігання шахрайству та кібербезпеки, які виявляють шахрайство з геоданими та допомагають перевірити справжню цифрову ідентичність користувача. Рішення компанії, яким довіряють провідні бренди та регулятори протягом останніх десяти років, ...
Alteryx
alteryx.com
Alteryx надає провідну хмарну платформу Analytics. Завдяки автоматизації аналітики на основі штучного інтелекту ми дозволяємо кожному відкривати для себе важливі ідеї.
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI — це вдосконалена платформа виявлення об’єктів, призначена для аналізу супутникових зображень і зображень, зроблених безпілотниками. Він пропонує користувачам можливість виявляти, сегментувати та локалізувати об’єкти та області на цих зображеннях, а також відстежувати зміни та виявляти ано...
Glympse
corp.glympse.com
Glympse є піонером технології локації та провідною платформою відстеження геолокації з вбудованими сповіщеннями та повідомленнями клієнтів. Ми надаємо найкращу в своєму класі технологію визначення місця розташування для збору, прийому та обробки даних для прогнозованої візуалізації та надання сповіщ...
LogiNext
loginextsolutions.com
LogiNext Mile забезпечує оптимізацію маршруту доставки через геолокацію та автоматизацію відстеження. Також визначено оптимальне використання потужності ресурсу для зниження його вартості до 10%. Загальну відстань і час подорожі можна скоротити, що оптимізує ресурси компанії.
PlaceKit
placekit.io
API пошуку місцезнаходження – пошук місць у всьому світі, автозаповнення, місцезнаходження магазину та двостороннє геокодування для вашої програми.
Azira Allspark
azira.com
Azira LLC, глобальна платформа Consumer Insights, допомагає маркетинговим і оперативним керівникам підвищити свою ефективність за допомогою оперативної інформації для досягнення результатів бізнесу. Його місія полягає у створенні більш релевантного світу, де бренди мають змогу охоплювати своїх спожи...
Loqate
loqate.com
Покращуйте якість даних, фіксуючи правильні адреси у Великобританії. Збільште кількість конверсій і покращте взаємодію з користувачами за допомогою перевірки адреси поштового індексу та технології геокодування.
Targomo
targomo.com
TargomoLOOP — це інструмент оптимізації розташування, який допомагає фізичним підприємствам, таким як магазини, ресторани та постачальники послуг, у стратегічному плануванні розташування та прийнятті рішень. TargomoLOOP — це централізована платформа для керування всією інформацією про місцезнаходжен...
Solvice
solvice.io
Solvice — це платформа автоматизації прийняття рішень для розробників. Як великі постачальники програмного забезпечення, так і інноваційні кінцеві користувачі впроваджують наші розв’язувачі та щоденно оптимізують планування маршрутів і ресурсів. Ми надаємо підприємствам інструменти, необхідні для ви...
Mapotic
mapotic.com
Mapotic — це хмарна платформа, яка допомагає організаціям використовувати геолокаційні дані та створювати програми на основі карт. Він пропонує кілька продуктів, включаючи конструктор інтерактивних карт, платформу обробки даних геолокації, мобільні програми та рішення для візуалізації в реальному аб...
Kinetica
kinetica.com
Kinetica — це база даних часу та простору. Kinetica дозволяє легко та швидко: - завантажувати величезні обсяги даних IoT та інших наборів контекстних даних - об'єднувати набори даних за допомогою просторових і часових з'єднань - аналізувати дані за допомогою аналітики на основі SQL для просторової, ...
intuizi
intuizi.com
Компанія Intuizi, Inc. була заснована в 2019 році досвідченими фахівцями з маркетингу та технологій для створення простого у використанні програмного рішення для підписки, яке можна було б використовувати для покращення медіа-кампаній, могло б покращити розуміння підприємством своїх клієнтів і потен...
SiteZeus
sitezeus.com
Нові та відомі бренди, брокери та розробники, які працюють із кількома підрозділами, можуть використовувати SiteZeus для швидкого перетворення мільйонів точок даних у просту для розуміння практичну інформацію. Це допомагає приймати кращі рішення на основі місцезнаходження.
Mytraffic
mytraffic.io
Mytraffic — це платформа для визначення місцезнаходження будь-якого фізичного місця в Європі. Ми надаємо найточніші дані для ваших завдань Інвестуйте в потрібні місця за правильною ціною. Просувайте свої активи. Залучайте додатковий трафік зі стратегічних територій. Порівняйте ефективність своїх акт...