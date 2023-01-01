Альтернативи - Marvin

Survicate

survicate.com

Програмне забезпечення для проведення опитувань, яке дозволяє збирати відгуки клієнтів у масштабі за хвилини, а не за тижні. Тому що відгуки клієнтів не повинні бути такими складними. Survicate отримав високу оцінку за легке налаштування, налаштування та інтеграцію.