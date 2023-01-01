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Альтернативи - Marvin

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

Інструменти тестування та дослідження зручності використання для покращення взаємодії з клієнтами в Інтернеті від UserTesting, платформи Human Insight. Програмне забезпечення CX № 1 у галузі G2.

dscout

dscout

dscout.com

Платформа якісних досліджень dscout використовує програму для мобільних пристроїв і понад 100 тисяч зацікавлених учасників, щоб ефективно знімати відео в даний момент і полегшувати аналіз...

Prolific

Prolific

prolific.co

Збір даних за вимогою, самообслуговування. Prolific допомагає вам залучати високоякісних учасників дослідження для участі у вашому дослідженні, опитуванні чи експерименті.

User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

Набирайте користувачів із нашої аудиторії з понад 450 000 перевірених споживачів і професіоналів або залучайте власну аудиторію та створюйте базу даних учасників для будь-якого типу дослідження UX.

Respondent Researcher

Respondent Researcher

respondent.io

Поєднання дослідників з учасниками. Залучайте будь-яку аудиторію учасників або знаходьте платні можливості дослідження будь-яким методом дослідження по всьому світу.

Discuss

Discuss

discuss.io

Створений для масштабування якісних досліджень за допомогою генеративної інформації на основі ШІ, що змінює правила гри, Discuss.io є домом для найулюбленіших у світі інструментів дослідження ринку.

Respondent Participant

Respondent Participant

respondent.io

Поєднання дослідників з учасниками. Залучайте будь-яку аудиторію учасників або знаходьте платні можливості дослідження будь-яким методом дослідження по всьому світу.

PickFu

PickFu

pickfu.com

Create polls to test your product designs, images and copy to find out which version your target market likes best. Whether you’re an Amazon seller, e-commerce store, mobile app developer, book author, or entrepreneur, PickFu can help you make data-driven decisions. Here are just some of the ways yo...

Wynter

Wynter

wynter.com

Wynter gives you feedback from your target customers. Learn what your B2B SaaS ICPs: ⦿ think and want, what are their pains, desired gains, and jobs-to-be-done ⦿ how your marketing and product messaging is resonating with them Wynter helps B2B companies speed up market feedback loops and convert mor...

Survicate

Survicate

survicate.com

Програмне забезпечення для проведення опитувань, яке дозволяє збирати відгуки клієнтів у масштабі за хвилини, а не за тижні. Тому що відгуки клієнтів не повинні бути такими складними. Survicate отримав високу оцінку за легке налаштування, налаштування та інтеграцію.

Sprig

Sprig

sprig.com

Sprig - раніше UserLeap. Швидке та надійне дослідження користувачів у контексті. Переконайтеся, що дослідження користувачів відбуваються на ранній стадії та часто за допомогою цільових мікроопитувань Sprig, відеозапитань тощо.

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